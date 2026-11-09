ساسولو المتعثر يقيل مدربه أكويلاني

أعلن ساسولو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إقالة مدربه ألبرتو أكويلاني، بعد سلسلة من 5 هزائم تركت الفريق يبتعد عن منطقة الهبوط بفارق نقطة واحدة.

وخسر أكويلاني مباراته الأخيرة 3 - 0 من مضيّفه روما، السبت، وهو الفريق الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

وتولى أكويلاني (42 عاماً) لاعب ليفربول وإيطاليا السابق تدريب ساسولو في يونيو (حزيران)، وسبق له اللعب للفريق عام 2017.

وفاز أكويلاني مرتين في أول 4 مباريات في الدوري، لكن منذ ذلك خسر 6 مرات، ولم يفز في آخر 7 مباريات.

ويحتل ساسولو المركز 17 وله 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مونزا. ويعد الفريق صاحب أسوأ خط دفاع في دوري الأضواء بعدما استقبل 29 هدفاً في 11 مباراة.

وستكون مباراته التالية، بعد فترة التوقف الدولية، على أرضه أمام جنوا يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني).