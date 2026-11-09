مارك غيهي «المصاب» خارج قائمة «الأسود الثلاثة»

استدعى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا اللاعب دان بيرن للانضمام للقائمة بعد استبعاد مارك غيهي، استعداداً لخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويختتم المنتخب الإنجليزي، بقيادة توخيل، مشواره في 2026 بمواجهة كرواتيا، الخميس، على ملعب ويمبلي، بعدها بثلاثة أيام يحل ضيفاً على إسبانيا.

وشارك غيهي مدافع مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة لمنتخب إنجلترا، لكنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين بسبب إصابة في الفخذ، ليضطر الجهاز الفني لاستدعاء دان بيرن مدافع نيوكاسل، الذي سينضم للمنتخب الإنجليزي لأول مرة منذ الصيف الماضي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي: «سينضم دان بيرن للقائمة بعد استبعاد جيهي بسبب الإصابة»، مضيفاً: «مدافع نيوكاسل الذي خاض 11 مباراة دولية سيلتحق بباقي لاعبي المنتخب في معسكره بمركز تدريبات توتنهام هوتسبير، الاثنين».

وسيبقى مارك غيهي مع ناديه لاستكمال البرنامج العلاجي، علماً بأنه تم استبداله بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست، السبت.