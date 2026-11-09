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الرياضة رياضة عالمية

مارك غيهي «المصاب» خارج قائمة «الأسود الثلاثة»

مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
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مارك غيهي «المصاب» خارج قائمة «الأسود الثلاثة»

مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)

استدعى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا اللاعب دان بيرن للانضمام للقائمة بعد استبعاد مارك غيهي، استعداداً لخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويختتم المنتخب الإنجليزي، بقيادة توخيل، مشواره في 2026 بمواجهة كرواتيا، الخميس، على ملعب ويمبلي، بعدها بثلاثة أيام يحل ضيفاً على إسبانيا.

وشارك غيهي مدافع مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة لمنتخب إنجلترا، لكنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين بسبب إصابة في الفخذ، ليضطر الجهاز الفني لاستدعاء دان بيرن مدافع نيوكاسل، الذي سينضم للمنتخب الإنجليزي لأول مرة منذ الصيف الماضي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي: «سينضم دان بيرن للقائمة بعد استبعاد جيهي بسبب الإصابة»، مضيفاً: «مدافع نيوكاسل الذي خاض 11 مباراة دولية سيلتحق بباقي لاعبي المنتخب في معسكره بمركز تدريبات توتنهام هوتسبير، الاثنين».

وسيبقى مارك غيهي مع ناديه لاستكمال البرنامج العلاجي، علماً بأنه تم استبداله بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست، السبت.

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«دورة استوكهولم»: كاميرون نوري وميكلسن يصعدان للدور الثاني

البريطاني كاميرون نوري يتقدّم في استوكهولم (رويترز)
البريطاني كاميرون نوري يتقدّم في استوكهولم (رويترز)
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«دورة استوكهولم»: كاميرون نوري وميكلسن يصعدان للدور الثاني

البريطاني كاميرون نوري يتقدّم في استوكهولم (رويترز)
البريطاني كاميرون نوري يتقدّم في استوكهولم (رويترز)

تأهل الأميركي أليكس ميكلسن والبريطاني كاميرون نوري إلى دور الـ16 بمنافسات فردي الرجال ببطولة استوكهولم المفتوحة للتنس «فئة 250 نقطة»، التي تقام على الملاعب الصلبة داخل صالة مغطاة.

ميكلسن تأهل بالفوز على الألماني يانيك هانفمان بنتيجة 6 - 2 و6 - 3، بينما فاز نوري على الأسترالي جيمس داكوورث بنتيجة 7 - 5 و6 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32، الاثنين.

وفي مواجهة ثالثة، فاز الكرواتي بورنا جويو على التشيكي توماس ماخاتش بنتيجة 6 - 3 و6 - 4.

وينتظر نوري مواجهة قوية ضد الأميركي تايلور فريتز الذي يشارك في بطولة استوكهولم لأول مرة، بينما سيلعب ميكلسن ضد الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو.

ويستعد فريتز ونوري للمواجهة رقم 15 بينهما في مختلف بطولات التنس، والأولى منذ عامين، علماً بأن النجم الأميركي يتفوق بنتيجة 8 - 6 في المواجهات المباشرة بينهما.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة استوكهولم للتنس 723 ألفاً و435 يورو.

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الرياضة تنس السويد
الرياضة رياضة عالمية

مارك غيهي «المصاب» خارج قائمة «الأسود الثلاثة»

مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
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مارك غيهي «المصاب» خارج قائمة «الأسود الثلاثة»

مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)
مارك غيهي خارج قائمة منتخب إنجلترا (رويترز)

استدعى توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا اللاعب دان بيرن للانضمام للقائمة بعد استبعاد مارك غيهي، استعداداً لخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

ويختتم المنتخب الإنجليزي، بقيادة توخيل، مشواره في 2026 بمواجهة كرواتيا، الخميس، على ملعب ويمبلي، بعدها بثلاثة أيام يحل ضيفاً على إسبانيا.

وشارك غيهي مدافع مانشستر سيتي في آخر 15 مباراة لمنتخب إنجلترا، لكنه سيغيب عن المباراتين المقبلتين بسبب إصابة في الفخذ، ليضطر الجهاز الفني لاستدعاء دان بيرن مدافع نيوكاسل، الذي سينضم للمنتخب الإنجليزي لأول مرة منذ الصيف الماضي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي: «سينضم دان بيرن للقائمة بعد استبعاد جيهي بسبب الإصابة»، مضيفاً: «مدافع نيوكاسل الذي خاض 11 مباراة دولية سيلتحق بباقي لاعبي المنتخب في معسكره بمركز تدريبات توتنهام هوتسبير، الاثنين».

وسيبقى مارك غيهي مع ناديه لاستكمال البرنامج العلاجي، علماً بأنه تم استبداله بين شوطي مباراة مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست، السبت.

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الرياضة رياضة عالمية

استدعاء كومبيدي للمنتخب الفرنسي للمرة الأولى ليعوض كالولو المصاب

سايل كومبيدي ظهير أيمن فولفسبورغ «يسار» ينضم لتشكيلة «الديوك» (رويترز)
سايل كومبيدي ظهير أيمن فولفسبورغ «يسار» ينضم لتشكيلة «الديوك» (رويترز)
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استدعاء كومبيدي للمنتخب الفرنسي للمرة الأولى ليعوض كالولو المصاب

سايل كومبيدي ظهير أيمن فولفسبورغ «يسار» ينضم لتشكيلة «الديوك» (رويترز)
سايل كومبيدي ظهير أيمن فولفسبورغ «يسار» ينضم لتشكيلة «الديوك» (رويترز)

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إن المنتخب الوطني استدعى سايل كومبيدي الظهير الأيمن لفريق فولفسبورغ ليعوض بيير كالولو المصاب.

ويلعب كومبيدي مع فريق فولفسبورغ المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وخاض المدافع (21 عاماً) 9 مباريات مع منتخب فرنسا تحت 21 عاماً.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، أن كالولو تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية للقدم اليسرى، بينما لم ينضم جولز كوندي إلى تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، الجمعة، بسبب إصابة في الكاحل.

وتواجه فرنسا منتخب إيطاليا، يوم الخميس، في ميلانو، وتركيا يوم الأحد في بوردو.

ولا يحتاج المنتخب الفرنسي إلا إلى التعادل مع إيطاليا لضمان تأهله إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية.

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