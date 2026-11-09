«فخ الهدفين»... أكبر خدعة في تاريخ كرة القدم؟

في كرة القدم، قد يبدو الهدف الثاني إعلاناً مبكراً عن اقتراب الانتصار، لكنه يحمل في ذاكرة المدربين والمعلقين تحذيراً غريباً: «التقدم بهدفين نظيفين هو أخطر نتيجة في المباراة». مقولة ترددت لعقود في غرف الملابس والاستوديوهات التلفزيونية، حتى تحولت إلى واحدة من أشهر المسلَّمات الكروية، رغم أن الأرقام تكشف أن نحو 90 في المائة من الفرق التي تتقدم بفارق هدفين تنتهي منتصرة.

فكيف أصبحت نتيجة تمنح أصحابها فرصة هائلة للفوز مصدراً للقلق؟ وهل بالغ المدربون في تقدير خطورتها، أم أنهم أدركوا شيئاً لم تستطع الإحصاءات التقليدية تفسيره؟

من مونديال الولايات المتحدة عام 1994 إلى الملاعب التشيكية، ومن تحذيرات الألماني يورغن كلوب إلى سخرية الإنجليزي غاري لينيكر، امتدت رحلة المقولة بين تجارب المدربين وذاكرة المشجعين.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، دخل العلم على خط الجدل بدراسة شملت 99 ألفاً و629 مباراة في عشرة دوريات أوروبية، وانتهت إلى نتيجة لافتة: الفريق المتقدم بهدفين يظل الأقرب إلى الفوز، لكنه يصبح أكثر عرضة لاستقبال الهدف التالي خلال الدقائق اللاحقة، مقارنة بحالات أخرى، بعد مراعاة الفروق في قوة الفرق وظروف المباريات.

وبين الأرقام التي تفند المعنى الحرفي للمقولة، والدراسة التي تمنح التحذير التدريبي أساساً علمياً، تتشكل قصة كروية تتجاوز نتيجة 2-0 إلى علم النفس والتكتيك وطريقة إدارة المباريات، بل وحتى الطريقة التي يتذكر بها المشجعون الانتصارات والهزائم.

المدرب جوزيف تشابلار (سلوفان ليبيريتس التشيكي)

من مونديال 1994 إلى «فخ تشابلار»... من أطلق التحذير أولاً؟

تعود إحدى أقدم الروايات المحددة المرتبطة بشهرة المقولة إلى نهائيات كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة، وتحديداً المباراة التي جمعت إسبانيا وكوريا الجنوبية يوم 17 يونيو (حزيران)، عندما تقدم المنتخب الإسباني بهدفين نظيفين قبل أن يعود الكوريون ويفرضوا التعادل 2-2.

وكانت المباراة تحمل ظروفاً استثنائية؛ إذ لعب المنتخب الإسباني بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 تقريباً، عقب طرد المدافع ميغيل أنخيل نادال، ومع ذلك نجح في تسجيل هدفين قبل أن يستقبل هدفين متأخرين. وهو تفصيل مهم عند تفسير العودة الكورية، إذ لا يمكن فصلها عن التفوق العددي الذي تمتع به المنافس معظم فترات المواجهة.

وبحسب رواية نشرتها صحيفة «سبورتال» الصربية في 17 يوليو (تموز) 2021، كان المدرب اليوغوسلافي ميلان جيفادينوفيتش يحلل المباراة تلفزيونياً، وأطلق تحذيره من خطورة التقدم بهدفين.

وتكمن المفارقة في أن المباراة عُرضت مسجلة في اليوم التالي، بسبب توقيت إقامتها المتأخر بالنسبة إلى الجمهور اليوغوسلافي. وكان جيفادينوفيتش يعرف النتيجة مسبقاً عندما تحدث عن خطورة تقدم إسبانيا، قبل أن يشاهد المتابعون عودة المنتخب الكوري.

وهكذا اكتسب التحذير طابع النبوءة الكروية، رغم أنه لم يكن تنبؤاً بالمعنى الحقيقي. وأعادت شهادات لاحقة للاعب والمدرب الصربي دراغان ستويكوفيتش ربط العبارة بتلك المناسبة، مما جعل جيفادينوفيتش أحد أقدم الأسماء التي ارتبطت بواقعة محددة شهدت تداول المقولة.

«غير أن هذه الرواية تستند إلى شهادات صحافية نُشرت بعد الواقعة بسنوات، دون وجود تسجيل أصلي متاح للتعليق التلفزيوني في عام 1994، ولذلك يصعب الجزم بأن المدرب اليوغوسلافي كان أول من استخدم المقولة في تاريخ كرة القدم».

وعلى مسافة جغرافية وثقافية مختلفة، اكتسبت الفكرة حضوراً أكثر رسوخاً في جمهورية التشيك، حتى أصبحت تعرف باسم «فخ تشابلار»، نسبة إلى المدرب جوزيف تشابلار الذي قاد سلوفان ليبيريتس خلال مرحلة تتويجه بالدوري التشيكي موسم 2001-2002.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة «آي سبورت» يوم 14 يونيو 2021، استعاد تشابلار اللحظة التي استخدم فيها الفكرة خلال عمله في ليبيريتس، موضحاً أنه أراد تحذير لاعبيه من الاعتقاد بأنهم حسموا المواجهة بمجرد تقدمهم بهدفين.

وربط المدرب التشيكي فكرته بما قرأه في علم النفس، محاولاً تحويلها إلى رسالة بسيطة داخل غرفة الملابس؛ فالفريق المتأخر بهدفين قد يشعر بأنه لم يعد يملك ما يخسره، بينما قد ينخفض تركيز الفريق المتقدم، وعندما يسجل المنافس هدف تقليص الفارق، تتغير الحالة النفسية للمواجهة.

وهنا تكمن الفكرة المركزية وراء «الفخ»: الخطر ليس في النتيجة نفسها، وإنما في الشعور بالأمان الذي قد تولده، وما يترتب عليه من تغير في سلوك اللاعبين.

ولم تقتصر شهرة التحذير على أوروبا. فقد ارتبط أيضاً باسم اللاعب الدولي الأسترالي السابق والمعلق التلفزيوني جوني وارن، الذي توفي عام 2004، وإن كانت الشهادات المتداولة بشأن استعماله العبارة لا توفر تاريخاً محدداً يمكن الاستناد إليه لتحديد أسبقيته.

وهكذا تتقاطع روايات من بيئات كروية مختلفة في تداول المقولة، دون دليل تاريخي حاسم على صاحبها الأول.

يورغن كلوب (د.ب.أ)

كلوب يحذر ولينيكر يسخر... والملاعب تشعل الجدل

استمرت المقولة في الانتقال بين أجيال المدربين، حتى وصلت إلى أحد أبرز الأسماء التدريبية في كرة القدم الحديثة، الألماني يورغن كلوب.

ففي مارس (آذار) 2022، حذر مدرب ليفربول من الاعتقاد بأن تقدم فريقه بهدفين نظيفين على إنتر ميلان يكفي لحسم التأهل قبل مباراة الإياب في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن التقدم 2-0 ربما يكون من أكثر أنواع التقدم تعرضاً للانقلاب في تاريخ اللعبة.

وكان ليفربول قد انتصر في ميلانو بهدفين دون مقابل، قبل أن يخسر على ملعبه «أنفيلد» بهدف نظيف، ويتأهل بمجموع المباراتين 2-1.

وتناولت شبكة «أوبتا أناليست» تصريح كلوب في تحليل نشره دنكان ألكسندر يوم 24 مارس 2022، موضحة أن القناعة الشائعة بين المدربين بشأن خطورة التقدم بهدفين لا تتفق مع الاحتمالات الإحصائية الفعلية.

لكن الجدل حول المقولة شهد قبل ذلك بست سنوات واحدة من أكثر مفارقاته طرافة.

ففي 4 ديسمبر (كانون الأول) 2016، كان ليفربول متقدماً بهدفين نظيفين على بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تساءل المهاجم الإنجليزي السابق والمعلق غاري لينيكر عن سبب اعتبار التقدم 2-0 نتيجة خطرة، مشككاً في أن تكون نسبة الفرق التي تخسر بعد الوصول إليها مرتفعة.

وبدا اعتراضه منطقياً من الناحية الإحصائية، لكن المباراة اتخذت مساراً درامياً؛ إذ تقدم ليفربول لاحقاً 3-1، قبل أن يسجل بورنموث ثلاثة أهداف ويحقق انتصاراً مذهلاً بنتيجة 4-3.

وكأن الملعب قرر الرد على لينيكر بنفسه، لكن هذه النتيجة الاستثنائية لم تكن كافية لدحض موقفه الإحصائي.

فالمباراة التي يخسرها فريق بعد تقدمه بهدفين تبقى في الذاكرة لسنوات، بينما تمر عشرات الانتصارات التي تحققت بعد التقدم نفسه دون أن تترك الأثر ذاته.

وهذه الفجوة بين الذاكرة والاحتمال أصبحت إحدى المفاتيح الأساسية لفهم استمرار المقولة، رغم الأدلة الرقمية التي تناقض معناها الحرفي.

غاري لينيكر (رويترز)

2766 حالة تكشف الحقيقة... الفوز في نحو 90 % منها

في 18 يوليو 2017، نشرت شبكة «سكاي سبورتس» تحقيقاً إحصائياً، بالاعتماد على بيانات «أوبتا»، تناول الحالات التي تقدمت فيها الفرق بفارق هدفين خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق المسابقة عام 1992.

وجاءت النتائج حاسمة في دلالتها العامة؛ فمن أصل 2766 حالة تقدم بفارق هدفين، انتهت 2481 بانتصار الفريق المتقدم، مقابل 212 تعادلاً و73 خسارة.

وتعني هذه الأرقام أن 89.7 في المائة من الفرق التي حصلت على أفضلية هدفين انتصرت، مقابل 7.7 في المائة تعادلت، و2.6 في المائة فقط من الفرق خسرت.

وبحساب آخر، كان احتمال الانتصار بعد التقدم بفارق هدفين أكبر بنحو 34 مرة من احتمال الخسارة، وهي نسبة تجعل وصف هذه الأفضلية بأنها «الأخطر» بعيداً عن الواقع الإحصائي.

وللمقارنة، كشف التحقيق أن 5721 فريقاً حصلت على تقدم بهدف واحد خلال الفترة المشمولة، لكن 2987 منها فقط انتهت منتصرة، مقابل 1747 تعادلاً و987 خسارة.

وبلغت نسبة الفوز في هذه الحالات 52.2 في المائة، مقابل 30.5 في المائة للتعادل و17.3 في المائة للخسارة.

وهكذا يرتفع معدل الفوز من 52.2 في المائة عند التقدم بهدف واحد إلى 89.7 في المائة عند التقدم بفارق هدفين، بفارق يبلغ 37.5 نقطة مئوية وفق الأعداد الأصلية.

أما عندما يتسع التقدم إلى ثلاثة أهداف، فإن احتمالات الانتصار ترتفع بصورة أكبر؛ إذ كشف التحليل أن 1119 فريقاً تقدمت بفارق ثلاثة أهداف، انتهت 1099 منها منتصرة، بنسبة بلغت 98.2 في المائة، مقابل 16 تعادلاً وأربع هزائم فقط.

وتعني هذه الأرقام أن أربع حالات فقط من أصل 1119 شهدت انقلاب تقدم بثلاثة أهداف إلى خسارة، بنسبة تقارب 0.4 في المائة.

ومن أبرز الأمثلة التاريخية على هذه الانقلابات فوز مانشستر يونايتد على توتنهام 5-3 في سبتمبر (أيلول) 2001، بعدما أنهى الشوط الأول متأخراً بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن يسجل خمسة أهداف في الشوط الثاني.

كما شهد فبراير (شباط) 2011 واحدة من أشهر حالات فقدان التقدم الكبير، عندما أهدر آرسنال أفضلية أربعة أهداف أمام نيوكاسل، لتنتهي المباراة بالتعادل 4-4، بعدما كان الفريق اللندني متقدماً 4-0 حتى الدقيقة 68.

وهنا يبرز تمييز ضروري لفهم الأرقام؛ إذ تتعلق هذه الدراسة بالتقدم بفارق هدفين خلال المباراة، وليس بنتيجة 2-0 حصراً. فالتقدم 3-1 أو 4-2 يدخل أيضاً ضمن الحالات التي شملها التحليل.

وعادت «أوبتا أناليست» إلى القضية في مارس 2022، بعد خسارة وولفرهامبتون أمام ليدز يونايتد بنتيجة 3-2، رغم تقدمه بهدفين.

وأوضح تحليل دنكان ألكسندر أن تلك المباراة كانت الحالة الرابعة والتسعين التي يتحول فيها تقدم بفارق هدفين أو أكثر إلى خسارة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من بين ما يقارب 12 ألف مباراة أقيمت حتى ذلك الوقت.

أي إن أقل من واحد في المائة من جميع مباريات الدوري شهدت انقلاباً كاملاً من تقدم بفارق هدفين إلى هزيمة.

ولا تتعارض هذه النسبة مع نسبة الخسارة البالغة 2.6 في المائة في تحليل 2017؛ لأن الأولى محسوبة من إجمالي مباريات الدوري، بينما الثانية محسوبة من الحالات التي حصل فيها فريق على أفضلية هدفين.

وكشف التحليل أيضاً أن مانشستر سيتي وساوثهامبتون ووست هام تعرض كل منها لست هزائم بعد التقدم بفارق هدفين خلال الفترة المشمولة، مقابل خمس لأستون فيلا، وأربع لكل من آرسنال وإيفرتون وليفربول ووست بروميتش ألبيون.

وهكذا بدت الحقيقة الإحصائية واضحة: الانقلابات تحدث، لكنها نادرة قياساً إلى عدد المباريات، وربما تكون ندرتها نفسها سبباً رئيسياً في شهرتها واستمرار تداولها.

أصبح توتنهام أول نادٍ يصل إلى عشر هزائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التقدم بفارق هدفين أو أكثر (رويترز)

موسم الانقلابات... عندما تحولت الاستثناءات إلى ظاهرة

رغم ندرة الهزائم بعد التقدم بهدفين تاريخياً، شهد الدوري الإنجليزي الممتاز خلال بداية موسم 2024-2025 سلسلة من المباريات التي أعادت النقاش حول قدرة الفرق على حماية تقدمها.

وفي تحليل نشرته «أوبتا أناليست» يوم 8 نوفمبر 2024، بعد أول 100 مباراة من الموسم، تبين أن الفرق عادت من التأخر بهدف واحد على الأقل إلى الفوز في 21 مباراة، أي 21 في المائة من المواجهات.

وللمقارنة، كانت أعلى نسبة مسجلة خلال موسم إنجليزي كامل 16.6 في المائة في موسم 2023-2024، بواقع 63 مباراة من أصل 380.

وشهد أكتوبر 2024 ثلاث مباريات عادت فيها فرق من التأخر بفارق هدفين أو أكثر إلى الفوز، وهو أعلى عدد مسجل خلال شهر واحد في تاريخ الدوري الممتاز حتى ذلك التاريخ.

وكانت من أبرز تلك المواجهات عودة برايتون أمام توتنهام من التأخر 0-2 إلى الفوز 3-2، وعودة ليستر سيتي أمام ساوثهامبتون بالنتيجة نفسها، وانتصار برنتفورد على إيبسويتش تاون 4-3 بعد تأخره بهدفين.

كما تعرض إيفرتون لهزيمتين متتاليتين بنتيجة 3-2 أمام بورنموث وأستون فيلا، رغم تقدمه بفارق هدفين في كلتا المباراتين.

وبعد أول 100 مباراة فقط، كان الموسم قد شهد خمس حالات خسرت فيها فرق بعد التقدم بفارق هدفين، مقابل رقم قياسي سابق بلغ ست حالات خلال موسم كامل 2022-2023.

لكن مباراة إيفرتون وبورنموث في 31 أغسطس (آب) 2024 قدمت المثال الأكثر تطرفاً على انهيار التقدم.

فقد ظل إيفرتون متقدماً 2-0 حتى الدقيقة 87 تقريباً، قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة ويخسر 3-2.

وسجل أنطوان سيمينيو هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 86 و36 ثانية، ثم أدرك لويس كوك التعادل عند الدقيقة 91 و14 ثانية، قبل أن يحرز لويس سينيستيرا هدف الفوز عند الدقيقة 95 و37 ثانية.

وبحسب «أوبتا»، كانت تلك أحدث مرحلة من مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي يحتفظ فيها فريق بفارق هدفين ثم ينتهي خاسراً، وفق السجلات حتى ذلك التاريخ.

وفي مواجهة أخرى خلال أكتوبر، تقدم توتنهام بهدفين على برايتون قبل أن يخسر 3-2، لكن الأرقام التاريخية للفريق اللندني كشفت مفارقة لافتة.

فقد كانت تلك الهزيمة الثانية فقط لتوتنهام في آخر 166 مباراة بالدوري الإنجليزي تقدم فيها بفارق هدفين أو أكثر، بعدما حقق خلال هذه السلسلة 159 انتصاراً وخمسة تعادلات وهزيمتين، بنسبة فوز بلغت نحو 95.8 في المائة.

ورغم هذا السجل الممتاز، أصبح توتنهام أول نادٍ يصل إلى عشر هزائم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد التقدم بفارق هدفين أو أكثر، وفق الإحصاءات المنشورة عقب مواجهة برايتون في أكتوبر 2024.

والجمع بين الرقمين يكشف أهمية النظر إلى حجم العينة والفترة الزمنية؛ فالفريق قد يكون ناجحاً بدرجة كبيرة في حماية تقدمه، ومع ذلك يتصدر قائمة تاريخية للهزائم الاستثنائية نتيجة تراكم الحالات على مدى عقود.

المدرب اليوغوسلافي ميلان جيفادينوفيتش (الاتحاد الصربي)

99 ألف مباراة... الدراسة التي أعادت تفسير «فخ الهدفين»

في 3 أكتوبر 2025، نشرت مجلة «تشانس» العلمية دراسة للباحثين جوناثان كينت وأولريك براندس، بعنوان «احذر التقدم بهدفين: الحقيقة وراء أسطورة أخطر تقدم في كرة القدم»، قدمت معالجة أكثر عمقاً للسؤال الذي شغل المدربين والمعلقين لعقود.

وشملت الدراسة 99 ألفاً و629 مباراة في عشرة دوريات أوروبية، خلال فترات امتدت من موسم 1990-1991 إلى موسم 2022-2023، مع بداية متأخرة قليلاً للبيانات الاسكوتلندية.

وضمت العينة دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وبلجيكا والنمسا واسكوتلندا.

وبلغ متوسط الأهداف نحو 2.7 هدف في المباراة، بينما انتهت 8067 مباراة بالتعادل السلبي، أي نحو 8.1 في المائة من إجمالي المباريات.

لكن أهمية البحث تكمن في أنه لم يكتفِ بحساب النتائج النهائية، بل درس ما يحدث بعد تسجيل الهدف الذي يمنح الفريق أفضلية هدف واحد أو هدفين، وقارن ذلك بما يحدث بعد تسجيل هدف التعادل.

واستخدم الباحثان نماذج إحصائية تعرف باسم «كوكس للمخاطر النسبية»، لتحليل الوقت حتى استقبال الهدف التالي، مع مراعاة قوة الفريقين قبل المباراة، والقدرة الهجومية والدفاعية، ومتوسط الأهداف في المسابقة، وأفضلية اللعب على الأرض.

واشتمل التحليل الرئيسي على 207 آلاف و885 حالة لنتائج مرحلية، مستخرجة من 91 ألفاً و424 مباراة، بينها 116 ألفاً و12 حالة تقدم بهدف، و48 ألفاً و831 حالة تقدم بهدفين، و43 ألفاً و42 حالة إدراك التعادل.

وهنا ظهرت النتيجة الأكثر إثارة في الدراسة. فبعد ضبط الفروق بين الفرق والظروف المختلفة، تبين أن الفرق التي توسع تقدمها إلى هدفين تكون أكثر عرضة لاستقبال الهدف التالي خلال الدقائق اللاحقة، مقارنة بالفرق التي تتقدم بهدف واحد أو تدرك التعادل.

وبعد مرور عشرين دقيقة، بلغ الفارق المقدر في احتمال استقبال هدف نحو ثلاث نقاط مئوية، وفق تقديرات النماذج التي استخدمها الباحثان.

وهذه النتيجة لا تعني أن الفريق المتقدم بهدفين أصبح أقرب إلى الخسارة، وإنما تشير إلى ارتفاع خطر استقبال هدف في ظروف المقارنة التي اعتمدها النموذج الإحصائي.

وهي نقطة جوهرية؛ لأن الدراسات السابقة التي ركزت على النتائج النهائية كانت كافية لتفنيد وصف 2-0 بأنها أخطر نتيجة، لكنها لم تكن مصممة بالضرورة لقياس التغيرات التي تحدث في الدقائق التالية لتوسيع التقدم.

وهكذا قدم البحث تفسيراً علمياً لاحتمال وجود لحظة هشاشة بعد الهدف الثاني، مع بقاء فرصة الانتصار النهائي مرتفعة للغاية.

تكمن القيمة التدريبية للمقولة في أنها صيغت لتوجيه سلوك اللاعبين (أ.ب)

39.4 % يستقبلون هدفاً... أين تكمن المفارقة؟

من النتائج اللافتة في الدراسة أن الفرق التي تقدمت بهدفين استقبلت هدفاً لاحقاً في 39.4 في المائة من الحالات، مقابل 51.7 في المائة بعد التقدم بهدف واحد، و42 في المائة بعد تسجيل هدف التعادل.

للوهلة الأولى، تبدو هذه النتائج مناقضة للاستنتاج الذي يشير إلى ارتفاع الخطر بعد الهدف الثاني؛ فكيف تكون نسبة استقبال هدف أقل عند التقدم بهدفين، بينما يشير النموذج العلمي إلى ارتفاع الخطر؟

يكمن التفسير في اختلاف طريقة القياس... فالنسب الإجمالية الخام لا تعزل تأثير الوقت المتبقي من المباراة، ولا الفروق في قوة الفرق، ولا الظروف التي سجلت فيها الأهداف.

الفريق الذي يتقدم بهدفين في الدقيقة 85 يملك وقتاً أقل لاستقبال هدف مقارنة بفريق يتقدم في الدقيقة 20، كما أن الفرق الأقوى غالباً ما تكون أكثر قدرة على بناء أفضلية كبيرة والمحافظة عليها.

وعندما تُضبط هذه العوامل، يظهر ارتفاع في خطر استقبال الهدف التالي بعد التقدم بهدفين، وفق النماذج التي استخدمها الباحثان.

وهذا التمييز بين الاحتمالات الخام والخطر المعدل إحصائياً هو مفتاح فهم الدراسة.

فاستقبال هدف لا يعني بالضرورة فقدان المباراة؛ إذ يمكن لفريق أن يتقدم 2-0، ثم يستقبل هدفاً، وينتهي منتصراً 2-1.

واختبر الباحثان النتائج بصورة منفصلة في الدوريات العشرة، فظل ارتفاع الخطر بعد التقدم بهدفين ذا دلالة إحصائية في معظم البطولات، باستثناء النمسا واسكوتلندا، اللتين ضمتا أقل عدد من المباريات في العينة.

وكانت الزيادة النسبية في خطر استقبال الهدف التالي أكبر في الدوريين الإيطالي والإسباني، رغم أن معدلات التسجيل فيهما كانت دون متوسط العينة.

كما اختبرت الدراسة نتيجة 2-0 بصورة منفصلة، فوجدت أن الخطر النسبي فيها أقل قليلاً من الخطر عند جمع جميع حالات التقدم بفارق هدفين، مثل 3-1 و4-2.

والأكثر إثارة أن التقدم بثلاثة أو أربعة أهداف ارتبط بارتفاع أكبر في خطر استقبال هدف لاحق، في الاختبارات الإضافية.

وهذه النتيجة لا تجعل التقدم بثلاثة أو أربعة أهداف أكثر خطورة من حيث خسارة المباراة، لكنها تدعم احتمال أن توسيع الفارق يغير سلوك الفريقين وطريقة إدارتهما للمواجهة.

كما توصلت الدراسة إلى أن الفرق التي تلعب على أرضها أقل عرضة لاستقبال هدف، وكذلك الفرق التي تمتلك احتمالات أعلى للفوز قبل المباراة، أو تتمتع بقدرات دفاعية أفضل.

وفي المقابل، يرتفع خطر استقبال هدف عندما يكون المنافس أقوى هجومياً، أو عندما تُلعب المباراة في بطولة ذات معدل تسجيل مرتفع.

أما بعض العلاقات الإحصائية الأخرى، مثل ارتباط قوة هجوم الفريق المتقدم بارتفاع طفيف في خطر استقبال هدف، فقد وصفها الباحثان بأنها صغيرة الأثر، ولا تكفي لبناء استنتاج تكتيكي مستقل.

وهكذا أصبحت الصورة أكثر تعقيداً من المقولة الشعبية؛ فالتقدم بهدفين يمنح أفضلية كبيرة في النتيجة النهائية، لكنه قد يرتبط بزيادة محدودة في قابلية استقبال الهدف التالي، وهي زيادة لا تلغي التفوق الكبير في فرص الانتصار.

رغم التقدم بهدفين تنشط ذاكرة التحذير من خطر نقطة التعادل (أ.ب)

بين علم النفس والتكتيك... ماذا يحدث بعد الهدف الثاني؟

إذا كانت البيانات تشير إلى ارتفاع نسبي في خطر استقبال هدف بعد توسيع التقدم، فإن السؤال التالي يتعلق بالأسباب: هل يتراخى اللاعبون؟ أم يتغير سلوك الفريق المتأخر؟ أم أن المسألة تتعلق بالتحولات التكتيكية وإيقاع المباراة؟

لم تحدد دراسة 2025 سبباً واحداً قاطعاً للظاهرة، لكنها ناقشت مجموعة من التفسيرات المحتملة.

فقد يتراجع تركيز الفريق المتقدم نتيجة الشعور بالأمان، أو ينخفض إيقاعه بعد الجهد المبذول في بناء الأفضلية، أو يقرر المدرب تعديل خطته باتجاه الدفاع والمحافظة على النتيجة، أو يمنح بعض لاعبيه الراحة.

وفي المقابل، قد يصبح الفريق المتأخر أكثر اندفاعاً، ويدفع بعدد أكبر من لاعبيه إلى مناطق الهجوم، ويقبل بمخاطرة تكتيكية أعلى، بعدما أصبحت حاجته إلى العودة أكثر إلحاحاً.

وهناك تفسير إحصائي آخر لا يتعلق بالضرورة بالتراخي النفسي؛ إذ قد يكون الفريق الذي سجل هدفين خلال فترة من التفوق الكبير قد قدم أداءً يفوق مستواه المعتاد، ثم يعود تدريجياً إلى معدله الطبيعي، بينما يتحسن أداء المنافس بعد فترة من التراجع.

واستعرض الباحثان دراسات سابقة عن تأثير حالة النتيجة في أداء اللاعبين، من بينها بحث أجرته أثالي ريدوود براون باستخدام بيانات الدوري الإنجليزي موسم 2004-2005، أظهر انخفاض عدد التمريرات ودقتها خلال الدقائق الخمس التالية لتسجيل هدف.

كما تناولا دراسة لميغيل أنخيل غوميز وزملائه شملت 17 مباراة في الدوري الإسباني موسم 2017-2018، انتهت بخسارة الفريق الذي سجل أولاً بنتيجة 2-1، ودرست تغير مؤشرات الأداء خلال مراحل مختلفة من المباراة.

وأشارت النتائج إلى أن الفرق التي أكملت العودة وحققت الانتصار شهدت تراجعاً في الاستحواذ ودقة التمرير ومعدل التسديد خلال المرحلة الأخيرة التي كانت تدافع فيها عن تقدمها.

وفي دراسة أخرى تناولت 20 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وجد ماريك كونيفال وزملاؤه أن اللاعبين قطعوا مسافات أكبر عندما كانت النتيجة متعادلة مقارنة بحالات التقدم أو التأخر، مع اختلافات مرتبطة بسير المباراة.

وتدعم هذه الدراسات فكرة أن حالة النتيجة تؤثر في سلوك الفرق، لكنها لا تثبت أن التراخي النفسي هو السبب المباشر لما يعرف بـ«فخ الهدفين».

كما أن وجود علاقة إحصائية بين توسيع التقدم وارتفاع خطر استقبال هدف لا يكفي وحده لإثبات علاقة سببية محددة.

وهنا تبرز أهمية شهادة المدرب التشيكي جوزيف تشابلار؛ إذ كان تحذيره للاعبين مبنياً على فكرة أن الشعور بحسم المباراة قد يغير مستوى التركيز، وأن المنافس المتأخر ربما يصبح أكثر جرأة لأنه لم يعد يملك ما يخسره.

لقد استخدم تشابلار المقولة باعتبارها أداة نفسية وتدريبية، لا باعتبارها معادلة رياضية تقول إن الفريق المتقدم بهدفين أقرب إلى الهزيمة.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم استمرار التحذير بين المدربين حتى في عصر التحليل الرقمي؛ فهو رسالة تهدف إلى منع التراخي والمحافظة على الانضباط، بصرف النظر عن انخفاض احتمالات الخسارة الفعلية.

تقدم الدراسة العلمية المنشورة عام 2025 أدلة على ارتفاع نسبي في خطر استقبال الهدف التالي (رويترز)

لماذا لا تموت الأسطورة؟... الذاكرة تصنع خطورتها

تكشف رحلة المقولة جانباً آخر يتجاوز كرة القدم، ويتصل بالطريقة التي يتذكر بها الإنسان الأحداث الاستثنائية.

ففي علم النفس، يعرف أحد التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة باسم «انحياز التوافر»، وهو ميل الإنسان إلى تقدير احتمالات الأحداث بناءً على سهولة استحضار أمثلتها من الذاكرة.

فالمشجع قد ينسى عشرات المباريات التي تقدم فيها فريقه بهدفين نظيفين وانتهت بانتصاره، لكنه يتذكر لسنوات مباراة واحدة خسرها بعدما كان متقدماً 2-0.

وتسهم التغطية الإعلامية في تعزيز هذا الانطباع؛ لأن العودة الاستثنائية تتحول إلى قصة كبرى، بينما تمر الانتصارات الطبيعية دون اهتمام مماثل.

ولهذا بقيت مواجهات مثل بورنموث وليفربول عام 2016، وبرايتون وتوتنهام عام 2024، وإيفرتون وبورنموث في الموسم نفسه، حاضرة كلما عاد النقاش حول خطورة التقدم بهدفين.

أما مئات المباريات التي حافظت فيها الفرق على أفضليتها، فلا تحظى بالمكانة نفسها في الذاكرة الجماعية.

ولم تكن فكرة انحياز الذاكرة غائبة عن الدراسات السابقة؛ إذ تناول الباحثان جوناثان كينت وأولريك براندس دراسة لجاك بريمبرغ وويليام هيرلي عن مباريات دوري هوكي الجليد الأميركي في موسم 2010، اختبرت ما إذا كانت الفرق المتقدمة بهدفين تخسر أكثر مما ينبغي وفق التوقعات الاحتمالية.

ولم تجد تلك الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية بين عدد حالات العودة المتوقع وعدد الحالات الفعلية، مما دفع الباحثين إلى ربط شهرة المقولة بانحياز الذاكرة تجاه المباريات الاستثنائية.

لكن الدراسة الكروية المنشورة عام 2025 أضافت بعداً آخر إلى هذا التفسير؛ إذ أظهرت أن الإحساس بالخطر بعد الهدف الثاني لا يمكن تفسيره بانحياز الذاكرة وحده، لأن هناك ارتفاعاً إحصائياً في خطر استقبال الهدف التالي، حتى لو ظلت فرص خسارة المباراة منخفضة للغاية.

وبعد عقود من تداول المقولة، تبدو الإجابة عن السؤال الأساسي قائمة على حقيقتين مختلفتين.

الأولى تتعلق باحتمالات الفوز والخسارة؛ وهنا لا تدعم الأرقام وصف التقدم بهدفين بأنه أخطر نتيجة في كرة القدم. فقد أظهر تحليل «سكاي سبورتس» و«أوبتا» أن 89.7 في المائة من الفرق المتقدمة بفارق هدفين انتصرت، وأن 2.6 في المائة فقط خسرت، بينما بلغت نسبة الفوز عند التقدم بهدف واحد 52.2 في المائة.

أما الحقيقة الثانية فتتعلق بما يحدث بعد الهدف الثاني؛ إذ تقدم الدراسة العلمية المنشورة عام 2025 أدلة على ارتفاع نسبي في خطر استقبال الهدف التالي، حتى بعد مراعاة اختلاف قوة الفرق والظروف المحيطة بالمباراة.

وبذلك يكتسب التحذير الذي اشتهر به تشابلار، وردده مدربون ومعلقون قبله وبعده، معنى أكثر دقة من صيغته الشعبية.

فالهدف الثاني يجعل الفريق أقرب إلى الانتصار، لكنه لا يمنحه حصانة من تغير إيقاع المباراة أو اندفاع المنافس أو تراجع التركيز.

وربما تكمن القيمة التدريبية للمقولة في أنها صيغت لتوجيه سلوك اللاعبين أكثر من كونها محاولة لشرح الاحتمالات الإحصائية؛ فالمدرب الذي يحذر لاعبيه من خطورة التقدم بهدفين لا يريد إقناعهم بأنهم أصبحوا أقرب إلى الخسارة، وإنما يسعى إلى منعهم من التصرف كما لو أن المباراة انتهت.

وبينما تؤكد الأرقام أن التقدم بهدفين أفضل بكثير من التقدم بهدف واحد، تشير دراسة تحليل المباريات إلى أن اللحظات التالية لتوسيع الفارق تستحق يقظة خاصة.

وهكذا، وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الروايات والشهادات والتحليلات، قد تكون الخلاصة الأكثر دقة أن التقدم بهدفين ليس أخطر نتيجة في كرة القدم، لكن الاعتقاد بأن المباراة حُسمت بعد الهدف الثاني قد يكون هو الخطر الحقيقي.