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النيجيرية أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات… و«الحذاء الذهبي» للأميركية دي ماريا

أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
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النيجيرية أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات… و«الحذاء الذهبي» للأميركية دي ماريا

أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)

حصدت النيجيرية أوليوبوبي أوميغياكو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً، التي اختتمت منافساتها في المغرب، أمس (السبت).

وجاء تتويج أوميغياكو بالجائزة بعد تألقها في المباراة النهائية، التي قادت خلالها منتخب بلادها للفوز على نظيره الياباني (2/ 1)، بتسجيلها الهدف الثاني الذي حسم اللقب التاريخي لنيجيريا، كما رفعت رصيدها إلى أربعة أهداف في البطولة.

وفازت الكورية الشمالية يو جونغ هيانغ بالكرة الفضية لصاحبة المركز الثاني في جائزة أفضل لاعبة بالبطولة، فيما ذهبت الكرة البرونزية إلى اليابانية فوكي إيتو لصاحبة المركز الثالث.

وحصلت الأميركية مادي دي ماريا على الحذاء الذهبي لهدَّافة البطولة، بعدما سجلت 12 هدفاً، رغم خروج منتخب بلادها من دور الثمانية، فيما نالت الكورية الشمالية كيم سون جيونغ جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى، بعد مساهمتها في حصول منتخب بلادها على المركز الثالث.

وحصلت الكورية الشمالية، يو جونغ هيانغ، على الحذاء الفضي لثاني أفضل هدافة بينما نالت مواطنتها ري أوي جيونج الحذاء البرونزي. وحصل المنتخب الياباني على جائزة اللعب النظيف.

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كأس العالم للسيدات رياضة كرة القدم للسيدات أميركا

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الرياضة رياضة عالمية

النيجيرية أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات… و«الحذاء الذهبي» للأميركية دي ماريا

أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
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النيجيرية أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات… و«الحذاء الذهبي» للأميركية دي ماريا

أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)
أوميغياكو أفضل لاعبة في مونديال الناشئات (رويترز)

حصدت النيجيرية أوليوبوبي أوميغياكو جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئات تحت 17 عاماً، التي اختتمت منافساتها في المغرب، أمس (السبت).

وجاء تتويج أوميغياكو بالجائزة بعد تألقها في المباراة النهائية، التي قادت خلالها منتخب بلادها للفوز على نظيره الياباني (2/ 1)، بتسجيلها الهدف الثاني الذي حسم اللقب التاريخي لنيجيريا، كما رفعت رصيدها إلى أربعة أهداف في البطولة.

وفازت الكورية الشمالية يو جونغ هيانغ بالكرة الفضية لصاحبة المركز الثاني في جائزة أفضل لاعبة بالبطولة، فيما ذهبت الكرة البرونزية إلى اليابانية فوكي إيتو لصاحبة المركز الثالث.

وحصلت الأميركية مادي دي ماريا على الحذاء الذهبي لهدَّافة البطولة، بعدما سجلت 12 هدفاً، رغم خروج منتخب بلادها من دور الثمانية، فيما نالت الكورية الشمالية كيم سون جيونغ جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارسة مرمى، بعد مساهمتها في حصول منتخب بلادها على المركز الثالث.

وحصلت الكورية الشمالية، يو جونغ هيانغ، على الحذاء الفضي لثاني أفضل هدافة بينما نالت مواطنتها ري أوي جيونج الحذاء البرونزي. وحصل المنتخب الياباني على جائزة اللعب النظيف.

مواضيع
كأس العالم للسيدات رياضة كرة القدم للسيدات أميركا
الرياضة رياضة عالمية

راسل غاضب بعد إيقاف لفته أثناء التنافس على الانطلاق أولاً في ساو باولو

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)
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راسل غاضب بعد إيقاف لفته أثناء التنافس على الانطلاق أولاً في ساو باولو

جورج راسل (أ.ف.ب)
جورج راسل (أ.ف.ب)

أبدى جورج راسل سائق «مرسيدس» غضبه عبر دائرة اتصالات الفريق بعد حرمانه من ​تحقيق أسرع لفة في التجارب التأهيلية لسباق جائزة ساو باولو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أمس السبت مما كان سيؤدي إلى رفع معنوياته.

وتعرض راسل لعقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تغيير في المحرك، لكن السائق البريطاني كان لا يزال ‌يرغب في إنهاء التجارب ‌التأهيلية في الصدارة.

وبدلاً من ​ذلك، ‌طُلب ⁠منه ​التراجع بعد ⁠أن اقترب من أليكس ألبون سائق ويليامز ثم حرمته الأمطار من أي فرصة أخرى لتجاوز زمن المركز الأول الذي سجله لاندو نوريس سائق مكلارين.

صرخ راسل عبر دائرة اتصالات الفريق بعد أن أدرك أن يومه قد انتهى وأنه ⁠كان ثاني أسرع سائق فحسب، وسيكون ‌في المركز السابع ‌على شبكة الانطلاق، وقال: «يا رجل، لقد ​طلبت مني أن ‌أتراجع! ما هذا بحق الجحيم؟». وأضاف: «المركز الثاني. لا ‌أريد أن أكون في المركز الثاني. أريد أن أكون في المركز الأول».

وقال توتو فولف رئيس «مرسيدس» إن القرار كان متساوياً بنسبة 50-50 وإن راسل كان ‌في مستوى خاص بمعاييره بعد كل تلك التقلبات التي مر بها هذا ⁠الموسم.

وأضاف المسؤول ⁠النمساوي عن اللفة التي أوقفها راسل: «لا أعتقد أن ذلك كان سيكفي لتحقيق مركز الانطلاق الأول لكنه قاد بطريقة مثالية طوال فترة التجارب التأهيلية وكان يستحق أن يكون في المركز الأول»، وتابع: «لقد استحق ذلك، لكن لا يمكنك اتخاذ هذا القرار. إنها 50 في المائة صواب أو خطأ».

وحسم كيمي أنتونيلي زميل راسل في الفريق اللقب في السباق الماضي في مكسيكو سيتي.

ويحتل السائق البريطاني ​الآن المركز الرابع في ​المنافسة على المركز الثاني في الترتيب العام بعد أن بدأ الموسم مرشحاً للفوز باللقب.

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سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف بشأن سباق المكسيك

سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف (د.ب.أ)
سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف (د.ب.أ)
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سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف بشأن سباق المكسيك

سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف (د.ب.أ)
سائقا «فيراري» يؤكدان تسوية الخلاف (د.ب.أ)

قال لويس هاميلتون وشارل لوكلير سائقا «فيراري» إنهما تجاوزا الجدل الذي أثير حول سباق جائزة ​المكسيك الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات مطلع الأسبوع الماضي بعد إجراء نقاشات هدفت إلى تصفية الأجواء التي أعقبت اصطدامهما في اللفة الأولى.

التقى الثنائي مع مدير الفريق فريد فاسور هذا الأسبوع بعد أن أدى صراعهما إلى إحباط آمال «فيراري» في احتلال المركزين الأول والثاني ودفع هاميلتون إلى انتقاد طريقة سير ‌السباق علناً.

وقال فاسور ‌يوم الجمعة إن النقاش ​كان ‌مثمراً، ⁠وإن فريق ​«فيراري» قد «طوى ⁠هذه الصفحة» في حين أصر هاميلتون في وقت سابق من الأسبوع على أنه لن يعتذر عن التعبير علناً عن إحباطه.

وتحدث السائقان بنبرة تصالحية بعد التجارب التأهيلية لسباق جائزة ساو باولو الكبرى أمس السبت وأعلنا انتهاء الخلاف.

وقال لوكلير للصحافيين في إنترلاجوس عن الحادثة التي ⁠شعر أنها فسرت بأكثر من حجمها: «كنت صريحاً جداً ‌بالطبع من وجهة نظري ‌وأعتقد أن التحدث كان أمراً جيداً».

وقال ​السائق القادم من موناكو، ‌الذي أصبح أباً هذا الأسبوع، إن توقيت النقاشات تأثر ‌بالتزامات شخصية، لكن التحدث وجهاً لوجه ساعد في حل المشكلة.

وأوضح: «أعتبر الآن أن هذا الفصل قد انتهى وأعتقد أنه من المهم أن نتطلع إلى المستقبل».

وكرر هاميلتون هذا الرأي قائلاً إن ‌النقاش سمح لكلا السائقين بالتعبير عن وجهات نظرهما قبل تجاوز الأمر.

وقال بطل العالم سبع ⁠مرات: «جلسنا وتحدثنا ⁠وقمنا بحل الأمر وتجاوزناه».

وأضاف: «أعتقد أننا ما زلنا نكن احتراماً كبيراً لبعضنا البعض. أنا سعيد لأننا تحدثنا معاً ونمضي قدماً الآن. علاقتنا تسير على ما يرام كالمعتاد».

وتابع أن أياً من الطرفين لم يطرح مطالب خلال النقاش وأن التركيز كان منصباً على العمل معاً بطريقة أكثر فعالية.

احتل لوكلير المركز الرابع في التصفيات لكنه سيتراجع 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق اليوم بسبب تغييرات في وحدة الطاقة، بينما سيبدأ هاميلتون من آخر ​الشبكة بعد تراكم عقوبات ​على المحرك بلغ مجموعها 65 مركزاً، مما دفع «فيراري» إلى إيقاف مشاركته بعد المرحلة الأولى من التجارب التأهيلية.

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