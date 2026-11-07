مونفيس يتولى تدريب فرنسا في كأس ديفيز

أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس، السبت، أنه بعد مرور شهر واحد فقط من اعتزال جايل مونفيس، انضم اللاعب السابق للفريق الوطني كقائد له.

واعتزل مونفيس، المصنف السادس عالمياً سابقاً، رسمياً الشهر الماضي بعد خروجه من الدور الثاني لبطولة أميركا المفتوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ليضع بذلك حداً لمسيرة احترافية استمرت 22 عاماً شهدت وصوله مرتين إلى قبل نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

لكن مونفيس من المقرر أن يجلس خارج الملعب عندما تبدأ فرنسا مشوارها في تصفيات كأس ديفيز في فبراير (شباط) المقبل، بعد أن تولى منصب كابتن الفريق خلفاً لبول هنري ماتيو، الذي قاد فرنسا لدور الثمانية العام الماضي.

وقال مونفيس في بيان: «أنا فخور للغاية بتولي قيادة الفريق الفرنسي. هذا القميص الأزرق يعني لي الكثير».

ومثل اللاعب (40 عاماً) فرنسا في ثماني نسخ لكأس ديفيز، وفاز في 12 من 15 مباراة فردية. وقدم أحد أفضل مبارياته في نهائي عام 2014، حيث تغلب على روجر فيدرر في مجموعتين متتاليتين رغم خسارة فرنسا للمواجهة أمام سويسرا.

ولم يكن مونفيس ضمن تشكيلة الفريق عندما فازت فرنسا بلقبها العاشر في كأس ديفيز عام 2017، لكنه أعرب عن رغبته في إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانة الكؤوس بصفته قائداً للفريق، وهو دور لا يتطلب المشاركة في المباريات.

وأضاف: «أريد بناء مشروع حقيقي قائم على العمل الجماعي، وصنع الزخم الذي سيمكننا من الفوز بالألقاب معاً».