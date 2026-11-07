«دورة هونغ كونغ»: الأميركية ليو تبلغ النهائي

كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الأسرع في تجارب البرازيل الثانية (إ.ب.أ)

سجل كيمي أنتونيلي، الذي حسم مؤخراً لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، أفضل زمن الجمعة في التجارب الحرة الثانية لسباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر في ساو باولو، الأحد، وذلك بعد أن تصدر لاندو نوريس سائق مكلارين التجارب الأولى على حلبة «إنترلاغوس».

وسجل أنتونيلي سائق مرسيدس دقيقة واحدة و10.763 ثانية وتلاه نوريس في المركز الثاني بفارق 0.253 ثانية، بينما حلّ سائق رد بول ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، في المركز الثالث بفارق 0.259 ثانية عن الصدارة.

وقال السائق الإيطالي في إشارة للتجارب التأهيلية التي ستقام في وقت لاحق السبت: «لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به، لكني أشعر بحالة جيدة بشكل عام ومتحمس لليوم. أعتقد أن لدينا فرصة جيدة».

وعاد أنتونيلي الجمعة إلى الحلبة التي سجل فيها العام الماضي ما كان حينها أفضل نتيجة له في فورمولا 1، وهو المركز الثاني.

واحتل جورج راسل سائق مرسيدس المركز الرابع، علماً بأنه سيخضع لعقوبة تراجع في ترتيب الانطلاق بسبب تغييرات في عناصر وحدة الطاقة، وتلاه أوسكار بياستري سائق مكلارين ولويس هاميلتون وشارل لوكلير سائقا فيراري.

وأنهى أنتونيلي (20 عاماً)، الذي حصد لقب بطولة العالم بحصوله على المركز الثالث في سباق المكسيك الأحد الماضي، التجارب الحرة الأولى في المركز الثاني خلف نوريس.

وقال نوريس: «كانت حصة التجارب الأولى مفاجأة بعض الشيء لكنها مفاجأة سارة. في الحصة الثانية أعتقد أننا واجهنا صعوبات أكبر قليلاً مقارنة بمرسيدس، إذ كنا نتأخر بفارق 20 من الثانية تقريباً في كل لفة. لكن مقارنة ببعض الفرق الأخرى يبدو وضعنا جيداً إلى حد كبير».

ويمكن لمرسيدس حسم لقب الفرق في سباق البرازيل في حال التفوق على فيراري بفارق ثلاث نقاط خلال السباق.

وأبلغ لوكلير، الذي عاد إلى سيارة فيراري بعد أن قادها الشاب دينو بيغانوفيتش في التجارب الأولى، عن مشكلة في المكابح في وقت مبكر من التجارب الثانية، بينما اشتكى هاميلتون من أداء الإطارات، في وقت يسعى فيه فيراري إلى تقليص الفجوة مع مرسيدس.

وكاد لوكلير، الذي أصبح أباً هذا الأسبوع، أن يصطدم بالبرازيلي رافائيل كامارا السائق المبتدئ بفريق هاس والذي حل مكان إستيبان أوكون.

وأنهى كامارا، الذي يخوض أول سباق له في حلبة إنترلاغوس، التجارب الثانية في المركز 16 بعد أن احتل المركز 17 في التجارب الأولى.

وتوجه دعم الجماهير المحلية أيضاً لسائق برازيلي آخر وهو غابرييل بورتوليتو سائق أودي، الذي أنهى التجارب الثانية في المركز الثامن.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2016 التي يشارك فيها سائقان برازيليان في إحدى فعاليات فورمولا 1، وأنهى سائق أودي التجارب الأولى في المركز الثامن.

وقال كمارا: «كان الأمر رائعاً ومميزاً للغاية. الحصول على فرصة المشاركة في التجارب الحرة الأولى كان مؤثراً. ترى الجماهير أمامك يهتفون. كان شعوراً مميزاً أن أقود سيارتي هنا على حلبة إنترلاغوس».

إثارة بالغة في تجارب سباق البرازيل الحرة الثانية (أ.ب)

شارك عدد من السائقين الشباب والاحتياطيين في التجارب الأولى قبل عودة السائقين الأساسيين للمشاركة في الجولة الثانية.

وتسبب توقف فريدي سلاتر في التجارب الحرة الأولى، نتيجة عطل في صندوق التروس، في رفع العلم الأحمر، مما حرم نيكو هولكنبرغ، سائق أودي، من المشاركة في التجارب الثانية. وكان الألماني السائق الوحيد الذي لم يسجل أي زمن للفة.

وقال السائق البريطاني لفريقه عبر دائرة الاتصال الداخلي: «السيارة توقفت للتو... فقدت التروس»، ولم يكمل سلاتر، الذي قضى وقت قيادة محدود في المكسيك، الأسبوع الماضي، سوى سبع لفات واحتل المركز الأخير.

وأبلغ هاميلتون، عبر دائرة الاتصال الداخلي، عن أرضية زلقة خلال التجارب الأولى رغم الطقس الجاف، مع توقعات بهطول أمطار خلال اليومين المتبقيين من السباق على حلبة تشتهر بسباقات مثيرة في ظروف رطبة.

وانحرف عدد من السائقين، منهم هاميلتون وأنتونيلي وكامارا، لفترة وجيزة عن المسار عند المنعطف الأول خلال الجولة الأولى، بينما اشتكى فرستابن من مشكلة في عملية خفض السرعة واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة».

وأبهر غابرييل ميني، سائق ألبين، الجميع بحصوله على المركز السابع في التجارب الأولى متقدماً على بورتوليتو وزميله الأرجنتيني فرانكو كولابينتو.