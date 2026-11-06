الدوري الألماني: هامبورغ يعمق جراح غلادباخ بثلاثية

حقق فريق هامبورغ فوزا كبيرا على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 3 / 1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني، الجمعة.

وسجل السويسري ميرو موهايم هدف التقدم لهامبورغ في الدقيقة 11، ثم أدرك روبن هاك التعادل لمونشنغلادباخ في الدقيقة 44.

وسجل المدافع شفيق نانغا هدفا ثانيا لهامبورغ في الدقيقة 59، وأضاف الدنماركي ألبرت جرونبايك الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة طرد كو إيتاكورا في الدقيقة 49، من صفوف بوروسيا مونشنغلادباخ، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع هامبورغ رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن، أما مونشنغلادباخ فيظل متذيلا الترتيب وله 4 نقاط، بعدما نال الهزيمة السابعة هذا الموسم.

وعقب العطلة الدولية يلعب هامبورغ مع فيردر بريمن على ملعب الأخير يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني)، أما مونشنغلادباخ فيخوض مواجهة صعبة ضد بوروسيا دورتموند يوم 21 من الشهر نفسه.