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الرياضة رياضة عالمية

ماركو روزه يشيد بكفاءة بدلاء بورنموث

الألماني ماركو روزه المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي (أ.ف.ب)
الألماني ماركو روزه المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي (أ.ف.ب)
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ماركو روزه يشيد بكفاءة بدلاء بورنموث

الألماني ماركو روزه المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي (أ.ف.ب)
الألماني ماركو روزه المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي (أ.ف.ب)

سلط ماركو روزه، المدير الفني لفريق بورنموث الإنجليزي، الضوء على جودة اللاعبين المتاحين على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن نجح فريقه في تحويل تأخره بهدف نظيف إلى فوز بنتيجة 3 - 1 على مضيّفه سبارتا براغ التشيكي، مساء الخميس، بالجولة الرابعة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وبهذا الفوز، حافظ الفريق الملقب بـ«حبات الكرز» على انطلاقته المثالية في مشاركته الأوروبية الأولى، محققاً فوزه الرابع في 4 مباريات ضمن المسابقة القارية، ليصل بذلك إلى سلسلة من 7 انتصارات متتالية في جميع المسابقات.

ويتواجد بورنموث في المركز الثاني حالياً بترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 12 نقطة، محافظاً على العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق الأهداف خلف بنفيكا (المتصدر)، المتساوي معه في الرصيد نفسه.

ولم تكن الأمور سهلة على الفريق القادم من الساحل الجنوبي الإنجليزي؛ إذ أهدر لويس كوك ركلة جزاء، قبل أن يتقدم سبارتا براغ بهدف نظيف في الدقيقة 35 عن طريق إبريما سينغاتي.

لكن الفريق التشيكي منح بورنموث فرصة للعودة في المباراة بعد طرد لاعبه توبياس غودال في الدقيقة 37.

وبفضل التفوق العددي، قدم فريق روزه أداءً قوياً في الشوط الثاني، وكان للبدلاء الذين دفع بهم المدرب الألماني دور حاسم في اللقاء، حيث سجل كل من تايلر آدامز وإيفانيلسون وريان الأهداف الثلاثة للفريق الإنجليزي، التي منحته نقاط المباراة، وحافظت على سجله الأوروبي المثالي.

وفي تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء، الذي جرى في العاصمة التشيكية براغ، قال روزه: «عندما تمتلك مثل هذه الجودة على مقاعد البدلاء، فإن ذلك يمنحك كمدرب شعوراً بالهدوء والثقة».

وأضاف: «في النهاية، قدمنا أداءً جماعياً جيداً من الجميع. العودة في النتيجة خارج أرضنا تعد مؤشراً إيجابياً لكل فرد في الفريق».

وأكد: «لقد واجهنا خصماً قوياً، تميز بالاحتفاظ بالكرة، وكان من الصعب الضغط عليه، كما سجل هدفاً رائعاً. بين الشوطين، أكدنا ضرورة عدم الإحباط والاستمرار في الثقة بقدراتنا».

وأردف مدرب بورنموث قائلاً: «كان يتعين علينا أن نكون أكثر دقة أمام المرمى، وأن نرفع من إيقاع اللعب».

وتعد سلسلة الانتصارات السبعة المتتالية هذه هي المُثْلى لبورنموث منذ عام 2014، لكن روزه شدد على ضرورة ألا يتسرب التراخي إلى صفوف فريقه، قائلاً: «إنه إنجاز كبير، وينبغي لنا مواصلة السير على هذا النهج».

واختتم روزه تصريحاته قائلاً: «يجب أن نظل يقظين وفي كامل تركيزنا. الأمر يعتمد علينا في استغلال هذا الزخم، لا سيما أن الجميع سيحاول التغلب علينا. إذا دخلنا في حالة من الاسترخاء أو التراخي، فسنواجه المتاعب».

ويلتقي بورنموث في الجولة المقبلة للدوري الإنجليزي «البريميرليغ» مضيّفه إيبسويتش تاون، عصر الأحد، سعياً لتحقيق الفوز الثامن توالياً بكل المسابقات.

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المدرب المساعد لبايرن ميونيخ آرون دانكس (رويترز)
المدرب المساعد لبايرن ميونيخ آرون دانكس (رويترز)
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دانكس يترقب «التوقف الدولي» بعد أسبوعين مميزين في قيادة بايرن

المدرب المساعد لبايرن ميونيخ آرون دانكس (رويترز)
المدرب المساعد لبايرن ميونيخ آرون دانكس (رويترز)

قال المدرب المساعد لبايرن ميونيخ، آرون دانكس، يوم الجمعة، إنه يتطلع إلى فترة التوقف الدولي الأسبوع المقبل، بعدما تولى قيادة الفريق مؤقتاً خلال الأسبوعين الماضيين في ظل غياب المدرب فينسنت كومباني بسبب المرض.

وتعرض كومباني لوعكة صحية شديدة خلال حصة تدريبية يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ونُقل على الفور إلى مستشفى، ويواصل التعافي في منزله منذ ذلك الحين.

وخلال فترة إشرافه على الفريق، قاد دانكس بايرن إلى ثلاثة انتصارات وتعادل في أربع مباريات، من بينها الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، إلى جانب اكتساح ماغدبورغ 6-1 في كأس ألمانيا.

وقال دانكس في مؤتمر صحافي: «أنا بطبيعتي شخص يسعى دائماً إلى التعلم، لذلك مثّلت هذه التجربة تحدياً مهماً بالنسبة لي، لكن الظروف التي جاءت فيها لم تكن بالطبع مما كنت أتمناه أو أرجوه».

وأضاف: «لا أستطيع القول إنني سعيد بالحصول على هذه الفرصة بهذه الطريقة، لكنني تعاملت معها بكل إيجابية وحاولت الاستفادة منها، وتعلمت الكثير خلالها».

ورغم عدم تحديد موعد لعودة كومباني إلى عمله، فإن فترة التوقف الدولي التي ستعقب مباريات هذا الأسبوع ستمنح كلاً من المدرب البلجيكي ودانكس فرصة لالتقاط الأنفاس والحصول على بعض الراحة.

ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الدوري الألماني متفوقاً على بروسيا دورتموند بفارق الأهداف، ويحل ضيفاً على ماينز السبت.

وقال دانكس: «أتطلع إلى الراحة وإلى فترة التوقف، خصوصاً أنها ستمنحني فرصة للعودة إلى المنزل ورؤية عائلتي. وآمل أن يكون ذلك بعد تحقيق الفوز، حتى أتمكن من قضاء بعض الوقت الممتع مع الأسرة».

وأكد أن الفريق يواصل جني ثمار العمل الذي أُنجز على مدار العامين ونصف العام الماضي تحت قيادة كومباني، مشيراً إلى أن الجهاز الفني حافظ على النهج نفسه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: «كان تركيزنا منصباً على التمسك بالطريقة التي نعمل بها يومياً. لم يكن الأمر سهلاً، لكننا حاولنا إدارة المرحلة من منظور فينس ومن خلال أسلوبه القيادي، وهذا ساعدنا على الحفاظ على الاستقرار».

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توخيل يستبعد بالمر ويستدعي بيلينغهام «الصغير» لقائمة إنجلترا

جوب بيلينغهام لاعب دورتموند وافداً جديداً على «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
جوب بيلينغهام لاعب دورتموند وافداً جديداً على «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
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توخيل يستبعد بالمر ويستدعي بيلينغهام «الصغير» لقائمة إنجلترا

جوب بيلينغهام لاعب دورتموند وافداً جديداً على «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)
جوب بيلينغهام لاعب دورتموند وافداً جديداً على «الأسود الثلاثة» (أ.ف.ب)

انضم كل من جوب بيلينغهام وجوش كينغ للقائمة النهائية للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هذا العام، بينما قرر الألماني توماس توخيل، مدرب الفريق، استبعاد كول بالمر وكوبي ماينو من معسكر نوفمبر (تشرين الثاني) الدولي.

وأصبح المنتخب الإنجليزي، الحاصل على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم الأخيرة، على مشارف التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري أمم أوروبا، وذلك قبل مباراته أمام ضيفه منتخب كرواتيا، يوم الخميس المقبل، ومواجهة إسبانيا خارج الديار بعدها بثلاثة أيام.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة في المستوى الأول بالمسابقة القارية، برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف منتخب إسبانيا، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، بينما يحتل منتخب كرواتيا المركز الثالث بثلاث نقاط، ويقبع منتخب التشيك في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويتصدر المشهد استدعاء جوب بيلينغهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون برفقة شقيقه الأكبر جود بيلينغهام، إلى جانب انضمام المراهق جوش كينغ، لاعب فولهام الإنجليزي، الذي لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول، لكنه لفت الأنظار خلال المعسكر التحضيري لكأس العالم في يونيو (حزيران) الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي المقابل، جاء استبعاد صانع ألعاب تشيلسي الإنجليزي كول بالمر ولاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كوبي ماينو كأبرز الغيابات، في حين ضمت القائمة المكونة من 25 لاعباً كلاً من جيد سبينس وبن وايت، بينما خرج المدافع نيكو أورايلي من القائمة.

وفي المقابل، عاد ديكلان رايس لصفوف المنتخب بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب بوكايو ساكا، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ، بينما قرر توخيل عدم استدعاء نوني مادويكي، بديلاً لزميله في آرسنال الإنجليزي.

كما خلت القائمة من أسماء كانت حاضرة في تشكيلة مونديال 2026، مثل دين هندرسون ودان بيرن وجوردان هندرسون، وذلك بعد غيابهم أيضاً عن المعسكر السابق.

ويغيب عن المعسكر المقبل كل من أليكس سكوت وماركوس راشفورد وجون ستونز بسبب الإصابة، وهو المصير نفسه الذي طال كلاً من تينو ليفرامينتو وريس جيمس وتريفوه تشالوباه.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا لفترة التوقف الدولي المقبلة على النحو التالي: في حراسة المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون)، وجيمس ترافورد (ليدز يونايتد)، وجيسون ستيل (برايتون).

وفي خط الدفاع: إزري كونسا (آرسنال)، ومارك غيهي (مانشستر سيتي)، وغاراد برانثويت (إيفرتون)، وترينت ألكسندر-أرنولد (ريال مدريد)، ولويس هول (نيوكاسل يونايتد)، وغاريل كوانساه (باير ليفركوزن)، وجيد سبينس (إنتر ميلان)، وبن وايت (آرسنال).

وفي خط الوسط سيحضر اللاعبون: جود بيلينغهام (ريال مدريد)، وجوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند)، وجوش كينغ (فولهام)، وجيمس غارنر (إيفرتون)، وإليوت أندرسون (مانشستر سيتي)، وإيبيريشي إيزي (آرسنال)، ومايلز لويس-سكِيلي (آرسنال)، وديكلان رايس (آرسنال).

وأخيراً في خط الهجوم: هاري كين (بايرن ميونيخ)، ومورغان غيبس-وايت (نوتنغهام فورست)، ودومينيك كالفيرت-ولوين (ليدز يونايتد)، وأنتوني غوردون (برشلونة)، وريو نغوموها (ليفربول)، ومورغان روجرز (تشيلسي).

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3 وجوه جديدة في تشكيلة دي لا فوينتي لمواجهتي إنجلترا والتشيك

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (أ.ب)
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3 وجوه جديدة في تشكيلة دي لا فوينتي لمواجهتي إنجلترا والتشيك

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (أ.ب)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (أ.ب)

استدعى لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، الجمعة، 3 وجوه جديدة للانضمام إلى صفوف «لا روخا» للمباراتين المقبلتين أمام إنجلترا والتشيك ضمن الجولتين الخامسة والسادسة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وضمت القائمة للمرة الأولى كلاً من جاكوبو رامون مدافع كومو الإيطالي، وألفارو فايس حارس مرمى ريال بيتيس، وزميله في الفريق لاعب الوسط مارك روكا.

وجرى الكشف عن القائمة من خلال مقطع فيديو مؤثر، حرص فيه دي لا فوينتي على توجيه تحية إجلال لضحايا حادث قطار مأساوي وقع في إسبانيا، الأسبوع الماضي، وكذلك للاعب خيسوس دي ميغل مهاجم تينيريفي الذي توفي جراء اصطدام عنيف مع خيسوس أوونو حارس مرمى غينيا الاستوائية، بعدما اندفع الأخير إلى وسط الملعب لإبعاد كرة هوائية خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال المدرب الإسباني في الفيديو: «تحمل رياضتنا مسؤولية اجتماعية، ويجب أن تأخذ مكانها المستحق في التاريخ؛ ولهذا السبب، تتجه أفكارنا اليوم نحو ضحايا» حادث القطار الذي أسفر عن وفاة 69 شخصاً.

وأضاف: «نستحضر أيضاً ذكرى زميلنا خيسوس دي ميغل الذي رحل عنا بشكل مأساوي، هذا الأسبوع. نود أن نعرب عن تضامننا مع جميع المتضررين»، قبل أن يعلن عن أسماء اللاعبين المستدعين.

وفي المقابل، غاب عن القائمة كل من رودري وإريك غارسيا وداني أولمو، وذلك بسبب معاناتهم من إصابات تبعدهم حالياً عن الملاعب.

ويواجه المنتخب الإسباني الذي يتصدر مجموعته في دوري الأمم الأوروبية، التشيك، الخميس المقبل، تليها مواجهة حاسمة أمام إنجلترا بعد 3 أيام، وهي المباراة التي ستحدد هوية متصدر المجموعة.

وجاءت التشكيلة كالآتي: في حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، وديفيد رايا (آرسنال الإنجليزي)، وجوان غارسيا (برشلونة) وألفارو فايس (ريال بيتيس).

بالإضافة للمدافعين: بيدرو بورو (توتنهام الإنجليزي)، ومارك كوكوريا، ودين هاوسن (ريال مدريد)، وأليخاندرو غريمالدو، ومارك بوبيل (أتلتيكو مدريد)، وباو كوبارسي (برشلونة)، وإيميريك لابورت (أتلتيك بلباو) وجاكوبو رامون (كومو).

وفي خط الوسط ضم كلاً من: مارتين زوبيميندي، وميكل ميرينو (آرسنال)، وفيرمين لوبيز، وبيدري (برشلونة)، وأليكس بايينا، وبابلو باريوس (أتلتيكو مدريد)، وفابيان رويز (باريس سان جيرمان الفرنسي) ومارك روكا (بيتيس).

وأخيراً في خط الهجوم: يريمي بينو (كريستال بالاس الإنجليزي)، وميكل أويارزابال (ريال سوسييداد)، ولامين يامال (برشلونة)، وفيران توريس (باريس سان جيرمان)، وروبرتو فرنانديز (إسبانيول)، ونيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) وأندير بارينيتشيا (ريال سوسييداد).

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