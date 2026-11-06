أونيل: على لاعبي سلتيك التمتع بالثقة

طالب مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سلتيك الاسكوتلندي، لاعبيه بالتركيز من أجل بلوغ الأدوار الإقصائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وجاء ذلك عقب عودة الفريق القوية في الشوط الثاني من عمر المباراة ضد ضيفه بشكتاش التركي، ليحقق انتصاراً ثميناً بنتيجة 3 - 2، مساء الخميس، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبعد مباراة أعادت للأذهان أيام المجد التي عاشها سلتيك أمام صفوة الأندية الأوروبية على ملعب «بارك هيد»، ارتفع رصيد الفريق الاسكوتلندي إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الـ32، حيث وضع حداً لسلسلة هزائمه التي استمرت في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة هذا الموسم.

وحصد بطل الدوري الاسكوتلندي النقاط الثلاث في اللقاء بفضل هدف حاسم في الدقيقة الـ87 سجله البديل كاميلو دوران، الذي أحرز هدفين في اللقاء.

وكان سلتيك متأخراً بهدف سجله جونيور أولايتان، الذي تابع كرة مرتدة بعد تصدٍّ لركلة جزاء، قبل أن يقرر أونيل الدفع بكل من دوران وكالوم أوزماند وكولبي دونوفان بعد مرور ساعة من اللعب، وهو ما تسبب في تغيير مجريات المباراة تماماً.

وأحرز أوزماند هدف التعادل بلمسته الأولى للكرة، ثم منح دوران التقدم لسلتيك في الدقيقة 78، ورغم نجاح أوركون كوكجو في تعديل النتيجة لصالح بشكتاش لتصبح 2 - 2 في الدقيقة 85 بتسديدة أرضية، عاد دوران ليخطف هدف الفوز قبل 3 دقائق من النهاية، في مباراة اتسمت بالإثارة حتى اللحظة الأخيرة، لكنها منحت سلتيك انتصاراً كان في أشد الحاجة إليه.

واعترف أونيل بأن أجواء المباراة ذكّرته بولايته الأولى في قيادة الفريق مطلع الألفية، حين قاد سلتيك لتحقيق انتصارات تاريخية على أندية مثل يوفنتوس الإيطالي وبورتو البرتغالي، والوصول لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2003.

والآن، حث أونيل لاعبيه على ضرورة التركيز على إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الـ24 الأولى، لضمان مقعد في الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية للبطولة.

وقال أونيل، في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «لقد سعدت كثيراً بالأداء. كان رائعاً حقاً. بذلنا كل ما في وسعنا خلال المباراة، وقدمنا كرة قدم جيدة حقاً، لا سيما في الشوط الثاني».

وأضاف: «في اللحظة التي ظننا فيها أننا سنفقد نقطتين، عدنا بقوة لنحقق الفوز. لقد كان مجهوداً مذهلاً من الفريق. أظهروا الكثير من الروح والعزيمة والرغبة في العودة لأجواء المباراة، والسيطرة عليها أيضاً».

وأوضح مدرب سلتيك: «كان هناك بعض التوتر؛ لأننا لم نكن قد حصدنا أي نقطة قبل هذه المباراة، لكن اللقاء حمل كل شيء. لقد كنا على قدر المسؤولية، الليلة، ومنحنا أنفسنا فرصة حقيقية، فما زلنا نثق بقدرتنا على التأهل».

وتابع: «في معظم الأحيان، يمنحنا الجمهور دفعة قوية، وكانت ليلة اليوم مميزة للغاية. لقد كانت أمسية أوروبية أخرى أعادت للأذهان ذكريات الماضي الجميل».

كما دافع أونيل عن قراره باستبعاد دوران وأوسماند ودونوفان والمصري هيثم حسن من التشكيلة الأساسية، مفضلاً عليهم لاعبين مثل سيباستيان تونكتي وكاسبر هوج، صاحب الصفقة القياسية، الذي يعاني حالياً من تراجع في المستوى، وجوردان لوتومبا، الذي تسبب في ركلة الجزاء التي منحت بشكتاش التقدم في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وصرح أونيل: «كانت هذه أول مشاركة أساسية للوتومبا معنا، ونحن نحاول معرفة أكبر قدر ممكن عن اللاعبين. أجريت بعض التغييرات على الفريق لتجديد الدماء، خصوصاً أن بعض اللاعبين مثل جيمس فورست، الذي قدم أداءً رائعاً، ربما لم يكونوا قادرين على إكمال المباراة».

وأشار: «كان لزاماً علينا منح الفرصة للاعبين آخرين، نظراً لخوضنا عدداً كبيراً من المباريات في مدة زمنية قصيرة، ونحن مقبلون على مباراة أخرى، الأحد».