هورزيلر: أحلم بالتتويج «بلقب ما» مع برايتون

أعرب فابيان هورزيلر، المدير الفني لفريق برايتون الإنجليزي، عن أمله في «تحقيق أحلام الجماهير» بالتتويج بلقب ما، وذلك عقب انتصار فريقه على خيتافي الإسباني ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وأنعش برايتون آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية، عقب فوزه 1 - 0 على مضيّفه خيتافي، مساء الخميس، بالعاصمة مدريد، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة.

ورفع برايتون رصيده إلى 7 نقاط، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة مقابل تعادل وحيد دون خسارة حتى الآن، ليتواجد حالياً في المركز الخامس، بفارق نقطتين فقط خلف الصدارة، وهو ما يضعه على المسار الصحيح للتأهل لدور الـ16.

وأحرز برايتون، الذي يحتل حالياً المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، هدف المباراة الوحيد في المباراة التي أقيمت بإسبانيا، حينما هيأ كوستينيا الكرة برأسه لزميله ماليك يالكوي، الذي أسكنها الشباك بضربة رأس ارتطمت بالجانب السفلي للعارضة قبل أن تهز الشباك في الدقيقة 64.

وفي تصريحات لشبكة «تي إن تي سبورتس» عقب اللقاء، قال هورزيلر: «مباريات دوري المؤتمر الأوروبي مختلفة، إذ يتوجب عليك اختراق التكتلات الدفاعية المتراجعة، وفهم ما يسعى إليه الخصم خلال اللقاء؛ لذا، يجب عليك التحلي بالصبر دائماً، وهو ما نجحنا في القيام به».

وأضاف المدرب الألماني: «لم نقدم أفضل أداء لنا، فقد كانت هناك لحظات اتسمنا فيها ببعض التراخي في التعامل مع الأمور البسيطة. لم نؤد المهام السهلة بأعلى مستوى ممكن، لكننا حافظنا على نظافة شباكنا، وهي المرة الثالثة على التوالي في هذه البطولة، وسجلنا هدفاً، واستحققنا الفوز».

ويخوض برايتون المنافسات القارية للمرة الثانية فقط في تاريخه.

ولدى سؤاله عن حماس الجماهير بشأن إمكانية الفوز باللقب، أجاب هورزيلر: «عليهم أن يحلموا، هذا ما أقوله دائماً. أما نحن، فنركز على العمل وعلى الأمور التي يمكننا التحكم فيها. عليهم أن يحلموا، ونأمل أن نتمكن في مرحلة ما من تحقيق حلمهم».

يذكر أن ثلاثة من الأندية الخمسة التي تُوجت بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، منذ انطلاقه لأول مرة موسم 2021 - 2022 كانت من إنجلترا، وهي وست هام يونايتد في 2023، وتشيلسي في 2025، وكريستال بالاس في الموسم الماضي، ويعد برايتون حالياً من أبرز المرشحين للتتويج بالمسابقة في الموسم الحالي.