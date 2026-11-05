ألونسو يرحّب بانضمام هاميلتون إلى نادي الـ400 سباق في «فورمولا 1»

رحّب الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في سباقات «فورمولا 1»، باقتراب البريطاني لويس هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، من الانضمام إلى نادي السائقين الذين خاضوا 400 سباق في بطولة العالم، وذلك خلال جائزة ساو باولو الكبرى في البرازيل نهاية الأسبوع الحالي.

ويستعد ألونسو، البالغ من العمر 45 عاماً، لخوض سباقه الـ430 في مسيرته على حلبة ساو باولو، في حين سيصبح هاميلتون، البالغ 41 عاماً، ثاني سائق في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز 400 سباق.

وقال ألونسو، الخميس: «لقد حظي لويس بمسيرة استثنائية في (فورمولا 1)، وخاض 400 سباق، كان خلالها دائماً في موقع تنافسي للغاية. أهنئه، وآمل أن يحظى بسباق وعطلة نهاية أسبوع جيدين».

وأضاف السائق الإسباني: «أعتقد أن المزيد من السائقين سينضمون إلى هذا النادي، مع تزايد عدد السباقات في روزنامة البطولة».

وخاض هاميلتون مسيرته في البطولة مع 3 فرق، بدأها مع «ماكلارين»، حيث شارك في 110 سباقات، حقق خلالها 21 انتصاراً، وتُوّج بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الأولى عام 2008.

وانتقل بعدها إلى «مرسيدس»، الذي شهد أكثر حقبة نجاحاً في مسيرته؛ إذ خاض معه 246 سباقاً، حقق خلالها 84 فوزاً، وأضاف ستة ألقاب عالمية إلى رصيده، ليصبح أحد أكثر السائقين تتويجاً في تاريخ البطولة.

أما مع «فيراري»، فريقه الحالي، فشارك هاميلتون في 43 سباقاً، حقق خلالها انتصاراً واحداً، ليواصل مسيرته الطويلة في الفئة الأولى من رياضة المحركات.

وكان السائق البريطاني قد ألمح أخيراً إلى رغبته في مواصلة المنافسة حتى منتصف الأربعينيات من عمره، معرباً عن أمله في المشاركة مستقبلاً في سباق جائزة كبرى يُقام في القارة الأفريقية.

ويمثل بلوغ هاميلتون حاجز 400 سباق محطة جديدة في مسيرته الاستثنائية، لينضم إلى ألونسو في قائمة محدودة تعكس الاستمرارية والخبرة على أعلى مستويات المنافسة في «فورمولا 1».