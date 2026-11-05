رونالدو يرفض عرضاً لتكريمه بمباراة وداعية مع البرتغال

كشفت تقارير صحافية برتغالية أن النجم كريستيانو رونالدو رفض مقترحاً تقدم به الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لتكريمه عقب إعلانه اعتزال اللعب الدولي، في ظل استمرار التوتر في علاقته مع جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي للمنتخب.

وذكرت صحيفة «أوبسرفادور» البرتغالية أن رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، لا يرغب في العودة إلى صفوف المنتخب لخوض مباراة أخيرة بقميص بلاده، حيث كانت تهدف إلى منحه فرصة توديع الجماهير بصورة رسمية بعد مسيرته الدولية الحافلة بالإنجازات.

وبحسب الصحيفة، كان من المقرر إجراء اتصال هاتفي، الخميس، بين رونالدو وجيسوس، بترتيب من بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، في محاولة لتهيئة الأجواء أمام إقامة المباراة التكريمية، إلا أن الاتصال لم يتم.

وأضاف التقرير أن النجم البرتغالي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، لا ينوي استئناف التواصل مع مدرب المنتخب، ما دفع المسؤولين إلى استبعاد فكرة توجيه دعوة رسمية أخيرة إليه للمشاركة في مباراة وداعية.

ورغم تعثر هذه المبادرة، أكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم أن اعتزال رونالدو دولياً لن يمر من دون تكريم يليق بمكانته، وتاريخه مع المنتخب.

وشدد الاتحاد على حرصه على إتاحة الفرصة للجماهير البرتغالية وللبلاد بأكملها للاحتفاء مجدداً بالنجم الذي قدم الكثير لكرة القدم البرتغالية طوال مسيرته الدولية.

ويبقى شكل التكريم المرتقب غير محسوم، في ظل رفض رونالدو فكرة العودة إلى الملاعب بقميص المنتخب، رغم رغبة الاتحاد في تنظيم وداع رسمي لأحد أبرز نجوم الكرة البرتغالية.