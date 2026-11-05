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الرياضة رياضة عالمية

رئيس الوزراء البرتغالي في رسالة لرونالدو: ما قدّمته سيظل خالداً إلى الأبد

رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
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رئيس الوزراء البرتغالي في رسالة لرونالدو: ما قدّمته سيظل خالداً إلى الأبد

رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)

عقب إعلان النجم الدولي كريستيانو رونالدو رسمياً عن نهاية مسيرته مع منتخب البرتغال، أشاد لويس مونتينغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بأسطورة كرة القدم العالمية، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مونتينغرو: «شكراً لك! كل ما قدّمته للبرتغال على أرض الملعب سيظل خالداً إلى الأبد. والآن، حتى خارج الملعب، سوف تستمر في تمثيل البرتغال أمام العالم».

وأشار مونتينغرو إلى حساب رونالدو في المنشور، وأرفق معه رمزاً تعبيرياً لعلم البرتغال.

وباعتباره أحد أبرز الشخصيات في تاريخ المنتخب البرتغالي، فقد جسّد رونالدو، على مدار مسيرته، مدى تأثير كرة القدم البرتغالية على الساحة الدولية، ليصبح بذلك أحد الرموز الوطنية للبلاد.

يذكر أن مونتينغرو سبق أن عبّر علناً عن إعجابه برونالدو في مناسبات عدة، ففي يونيو (حزيران) عام 2025، وعقب فوز البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية، دخل مونتينغرو إلى غرفة تبديل الملابس ليشارك الفريق احتفالاتهم، والتقط صورة تذكارية مع رونالدو.

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الرياضة رياضة عالمية

كين يفضل الألقاب على تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

كين حاملاً قميصاً للبايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تمديد عقده (د.ب.أ)
كين حاملاً قميصاً للبايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تمديد عقده (د.ب.أ)
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كين يفضل الألقاب على تحطيم الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي

كين حاملاً قميصاً للبايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تمديد عقده (د.ب.أ)
كين حاملاً قميصاً للبايرن خلال المؤتمر الصحافي الذي أُعلن فيه عن تمديد عقده (د.ب.أ)

سيبقى النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ داخل جدران النادي الألماني حتى 2029، وهو أمر قد يريح آلان شيرر صاحب الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وكذلك نجوم دوري كرة القدم الأميركية «إن إف إل».

وبإمكان كين الاستمرار في الملاعب فترة أطول مقارنة بمعظم أقرانه المهاجمين خاصة أنه لا يتسم بالسرعة.

ولكن قراره بالاستمرار في الدوري الألماني عامين إضافيين، سيبعد النجم الفائز مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية عن تحقيق حلمين آخرين في مسيرته الرياضية.

أحرز كين 213 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان يتطلع لتحطيم الرقم القياسي للنجم آلان شيرر الذي سجل 260 هدفاً، وذلك قبل أن يرحل النجم الإنجليزي عن توتنهام إلى بايرن ميونيخ في 2023، سعياً للفوز بالألقاب التي غابت عنه في إنجلترا.

ورغم أن النجم الإنجليزي عجز عن التتويج بالألقاب في موسمه الأول مع بايرن، حيث توج باير ليفركوزن بلقب الدوري في 2024، فإن تتويجه لاحقاً بالدوري الألماني مرتين وكأس ألمانيا، وفوزه مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية، ربما يدفعانه للبقاء فترة أطول في ألمانيا.

وقال كين الذي سيبلغ 36 عاماً عند انتهاء تعاقده الجديد ضمن بيان رسمي: «عائلتي سعيدة هنا، وكنت حريصاً على البقاء، بالتأكيد أتطلع لتحقيق المزيد من الألقاب في المستقبل مع هذا النادي العريق».

وسجل المهاجم الإنجليزي 156 هدفاً في 161 مباراة رسمية مع بايرن ميونيخ، وحطم العديد من الأرقام القياسية، وكان تعاقده القديم سينتهي في يونيو (حزيران) 2027.

ويمكن لهاري كين الاستمرار في الملاعب حتى بلوغه 40 عاماً مع تغيير مركزه مؤخراً إلى صانع الألعاب، وتميزه في صناعة الأهداف وتسجيلها، كما يتميز أيضاً بأنه لم يتأثر كثيراً بالإصابات طوال مسيرته.

ويبلغ متوسط سن الاعتزال للاعب كرة القدم الإنجليزي 35 عاماً، لكن إذا قرر كين قائد المنتخب الإنجليزي اعتزال اللعب دولياً بعد بطولة أمم أوروبا (يورو 2028) التي ستقام في بلاده، وستكون فرصة للإنجليز لكسر صيامهم الطويل عن الفوز بالألقاب، فقد تستمر مسيرة كين مع الأندية لفترة أطول.

ويفتح هذا السيناريو الباب أمام كين للعودة إلى إنجلترا بالانضمام إلى توتنهام أو نادٍ أقل مثل فولهام، أملاً في كسر الرقم القياسي لشيرر الذي حققه في مسيرته مع أندية ساوثهامبتون وبلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد في تسعينات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ومن المستبعد أن يحقق هاري كين هذا الإنجاز بالوصول إلى 260 هدفاً مع تقدمه في السن.

وما قد يريح شيرر أيضاً تصريح كين برغبته في احتراف كرة القدم الأميركية، والانضمام للدوري الذي يتميز باستغلال الفرص التسويقية والترويجية لتحقيق أرباح طائلة.

وقال كين في سبتمبر (أيلول): «سأفكر في الأمر بجدية، وسيتوقف ذلك على ما سيحدث في مسيرتي مع كرة القدم وطموحاتي في السنوات الخمس أو الست القادمة».

وأضاف: «بصراحة، تبدو فكرة الانتقال إلى دوري كرة القدم الأميركية أكثر واقعية من ممارسة الغولف».

ويبقى هناك احتمال ثالث أمام مستقبل كين بعد 2029، وهو الانضمام لأحد أندية الدوري الأميركي للمحترفين، بعدما أظهر النجم الإنجليزي ارتباطه الشديد بالثقافة الأميركية وحبه لموسيقى «الكانتري» خلال المشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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الدوري الألماني كرة القدم الأوربية ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رئيس الوزراء البرتغالي في رسالة لرونالدو: ما قدّمته سيظل خالداً إلى الأبد

رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
TT
TT

رئيس الوزراء البرتغالي في رسالة لرونالدو: ما قدّمته سيظل خالداً إلى الأبد

رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)
رونالدو أعلن نهاية رحلته الدولية مع البرتغال (أ.ف.ب)

عقب إعلان النجم الدولي كريستيانو رونالدو رسمياً عن نهاية مسيرته مع منتخب البرتغال، أشاد لويس مونتينغرو، رئيس الوزراء البرتغالي، بأسطورة كرة القدم العالمية، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب مونتينغرو: «شكراً لك! كل ما قدّمته للبرتغال على أرض الملعب سيظل خالداً إلى الأبد. والآن، حتى خارج الملعب، سوف تستمر في تمثيل البرتغال أمام العالم».

وأشار مونتينغرو إلى حساب رونالدو في المنشور، وأرفق معه رمزاً تعبيرياً لعلم البرتغال.

وباعتباره أحد أبرز الشخصيات في تاريخ المنتخب البرتغالي، فقد جسّد رونالدو، على مدار مسيرته، مدى تأثير كرة القدم البرتغالية على الساحة الدولية، ليصبح بذلك أحد الرموز الوطنية للبلاد.

يذكر أن مونتينغرو سبق أن عبّر علناً عن إعجابه برونالدو في مناسبات عدة، ففي يونيو (حزيران) عام 2025، وعقب فوز البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية، دخل مونتينغرو إلى غرفة تبديل الملابس ليشارك الفريق احتفالاتهم، والتقط صورة تذكارية مع رونالدو.

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كريستيانو رونالدو كرة القدم الأوربية البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

مدرب إسبانيا ورئيس ريال مدريد يحضران جنازة دي ميغيل

بيريز رئيس ريال مدريد خلال حضوره الجنازة (أ.ف.ب)
بيريز رئيس ريال مدريد خلال حضوره الجنازة (أ.ف.ب)
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مدرب إسبانيا ورئيس ريال مدريد يحضران جنازة دي ميغيل

بيريز رئيس ريال مدريد خلال حضوره الجنازة (أ.ف.ب)
بيريز رئيس ريال مدريد خلال حضوره الجنازة (أ.ف.ب)

شارك مدرب المنتخب الإسباني ورئيس نادي ريال مدريد، الخميس، في مراسم جنازة اللاعب خيسوس دي ميغيل، إلى جانب عائلته وزملائه في الفريق، وذلك بعد وفاته نتيجة اصطدام وقع داخل أرض الملعب.

وكان دي ميغيل قد فارق الحياة الثلاثاء، بعد يوم واحد من إصابته بسكتة قلبية عقب اصطدامه بحارس مرمى الفريق المنافس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية.

وحضر زملاء دي ميغيل في نادي «تينيريفي» مراسم الجنازة، بعد أن سافروا خصيصاً من جزر الكناري.

كما شهدت المراسم حضور لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، وفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد.

وقال دي لا فوينتي للصحافيين قبيل بدء المراسم: «ببالغ الحزن والأسى، نتقدم بخالص تعازينا ونعبر عن تقديرنا. إنها أفضل طريقة لنُظهر أن أسرة كرة القدم تقف صفاً واحداً، من خلال توجيه عناق دافئ لكل أحبائه».

ووصلت سيارة الجنازة، التي كانت مغطاة بباقات من الزهور، ببطء إلى الكنيسة في بلدة «نافايرموسا» بوسط إسبانيا، بينما سار خلفها عشرات الأشخاص، حمل بعضهم شموعاً.

وُلِد والدا دي ميغيل في نافايرموسا، التي تقع على بعد أقل من ساعتين جنوب مدريد. وقد أعلنت البلدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة، الحداد لمدة ثلاثة أيام، مع تنكيس الأعلام فوق مبنى البلدية. ووُلد دي ميغيل في مدريد، وقضى مسيرته الكروية في أندية إسبانية من درجات أدنى، قبل أن يساهم في صعود فريقه «تينيريفي» إلى دوري الدرجة الثانية العام الماضي.

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