رونالدو يفوز بلقب أفضل موسم في تاريخ الكرة الذهبية

أعلنت الجهة المنظمة لجائزة الكرة الذهبية فوز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب أفضل موسم في تاريخ الجائزة، عن موسمه الاستثنائي عام 2008، وذلك بعد تصدّره التصويت الجماهيري ضمن مبادرة «الكرة الذهبية عبر التاريخ»، التي أُطلقت لاختيار أفضل موسم بين المواسم التي شهدت تتويج أبرز نجوم كرة القدم بالجائزة المرموقة.

وكشفت الجهة المنظمة، اليوم (الأربعاء)، 28 أكتوبر (تشرين الأول)، نتائج التصويت الذي انطلق مطلع الشهر الحالي واستمر حتى 27 منه، بمشاركة جماهير كرة القدم حول العالم، للاختيار من بين عشرة لاعبين سبق لهم الفوز بالكرة الذهبية مرتين على الأقل.

وكان رونالدو قد تصدّر التصويت بفارق كبير عن منافسيه منذ المراحل الأولى، قبل أن تقرر الجهة المنظمة إخفاء نسب الأصوات خلال الأيام الأخيرة، بهدف الحفاظ على عنصر التشويق، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات بشأن شفافية التصويت.

رونالدو يتصدّر قائمة أفضل المواسم في تاريخ الكرة الذهبية بموسمه الاستثنائي عام 2008 (موقع البالون دور)

وأكد المنظمون أن قواعد المسابقة لم تتغير منذ إطلاقها، مشددين على التزامهم بنشر النتائج النهائية وأعداد الأصوات والتفاصيل الكاملة للتصويت.

ويعود اختيار موسم 2008 إلى الفترة الاستثنائية التي عاشها رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي، حين قاد الفريق إلى التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسجّل 42 هدفاً في مختلف المسابقات، بينها 31 هدفاً في الدوري، ليُتوّج في نهاية العام بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته.

وتهدف مبادرة «الكرة الذهبية عبر التاريخ» إلى الاحتفاء بأساطير كرة القدم وإحياء أبرز المواسم التي تركت بصمتها في تاريخ الجائزة، التي مُنحت للمرة الأولى عام 1956.

ويضيف رونالدو بهذا الاختيار تكريماً جماهيرياً جديداً إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات، بعدما سبق له الفوز بالكرة الذهبية خمس مرات، أعوام 2008 و2013 و2014 و2016 و2017.