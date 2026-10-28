روسيا ترحب باستضافة بطولة العالم لرفع الأثقال 2030

رحبت روسيا بقرار منح العاصمة موسكو حق استضافة بطولة العالم لرفع الأثقال لعام 2030، وذلك وفقاً لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» عن زاخاروفا قولها: «نحن نرى أنه لا ينبغي تسييس الرياضة».

وأضافت: «كما تم رفع الحظر المفروض على إقامة المسابقات الدولية في روسيا».

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أعلن، الأحد الماضي، على هامش بطولة العالم الحالية المقامة في الصين، عن خطته لإقامة نسخة عام 2030 في موسكو، وقد قوبل هذا القرار بانتقادات فورية من أوكرانيا.

وصرح وزير الرياضة الأوكراني، ماتفي بيدني: «لن يسافر رياضيونا إلى موسكو»، واصفاً هذه الخطوة بأنها «إشارة مقلقة وغير مقبولة».

وأكد بيدني أنه لا توجد دولة تحترم نفسها يمكن أن ترسل رياضييها للمشاركة في هذه البطولة.

يذكر أنه في أعقاب الحرب قامت اللجنة الأولمبية الدولية والعديد من الاتحادات الرياضية الدولية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المنافسات الدولية، أو سمحت لهم بالمشاركة فقط كرياضيين محايدين.

كما تقرر استبعاد روسيا وبيلاروس الدولتان من استضافة أي فعاليات دولية.

ومع استمرار الحرب، قامت اللجنة الأولمبية الدولية وعدد من الاتحادات الرياضية برفع العقوبات تدريجياً، رغم الاحتجاجات الأوكرانية.