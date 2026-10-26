ألفاريز مستعد لنزال السبت أمام مبيلي في الرياض

وصل الملاكم المكسيكي ساول كانيلو ألفاريز إلى الرياض، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وقال إنه حصل على راحة وجاهز لنزاله المقبل أمام كريستيان مبيلي، بطل مجلس الملاكمة العالمي في وزن فوق المتوسط.

وسيقام النزال يوم السبت المقبل، رغم إلغاء أو تأجيل فعاليات رياضية أخرى في السعودية بسبب مخاوف أمنية.

ولم يخُض ألفاريز، البطل السابق مرتين بلا منازع في وزن فوق متوسط، أيّ نزال منذ خسارته أمام تيرنس كروفورد في سبتمبر (أيلول) 2025.

وقال ألفاريز، لـ«رويترز»: «أشعر بأنني في حالة رائعة. لا أحتمل الانتظار حتى أدخل الحلبة».

️| جماهير الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يتحدثون لـ«الشرق الأوسط» عن نجمهم المفضل، وسط أجواء الحماس والترقب في الرياض. #موسم_الرياض#كانيلو_ألفاريز pic.twitter.com/bdOUn6Z1Pe — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

وأضاف: «أعتقد أن جسدي كان بحاجة إلى هذا النوع من الراحة، والآن أشعر كأن 10 سنوات مرت دون خوض أي نزال، لذا لا أحتمل الانتظار حتى أدخل الحلبة».

وأكد الملاكم (36 عاماً)، الذي حظي بترحيب حارّ من المشجعين عند وصوله إلى فندقه، إن النزال اكتسب أهمية أكبر مع وجود لقب على المحك.

وأوضح: «دخول الحلبة لمواجهة بطل عالمي وأن أصبح بطلاً عالمياً مرة أخرى يعني لي كثيراً».

وقال ألفاريز إنه تعلّم من خسارته أمام كروفورد، وأقر بأنه لم يكن في الحالة الذهنية المناسبة.

️| الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز يتحدث لوسائل الإعلام بعد وصوله للعاصمة الرياض:- المملكة العربية السعودية قدمت الكثير لرياضة الملاكمة وجعلتها في مكانة أكبر بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.- المستشار تركي آل الشيخ طوّر رياضة الملاكمة للأفضل.- سعيد جداً لوجودي اليوم... pic.twitter.com/oOCbtRGLP4 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) October 26, 2026

وتابع: «الأخطاء الصغيرة هي الفارق بين الفوز والخسارة... أعرف ما فعلته في النزال الأخير».

واستطرد: «لم أكن في كامل تركيزي ذهنياً في الأسبوع الذي سبق النزال، لكن... تحدث مثل هذه الأمور وأتعلم منها، وهذا كل شيء، علينا المُضي قدماً».

ونوه بأنه ذهب بصحبة فريقه، بقيادة المدرب إيدي رينوسو، إلى إسبانيا للتدرب مع معسكر بطل الوزن الثقيل أولكسندر أوسيك.

وأضاف ألفاريز: «تعلمنا من الأفضل، وساعدني فريق أوسيك كثيراً... وسنُظهر ذلك يوم السبت».