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«الدوري الفرنسي»: رين يفوز ويتصدر مؤقتاً

احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: رين يفوز ويتصدر مؤقتاً

احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)

تصدر رين ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه ستراسبورغ 3 - 0، مستغلاً تعادل موناكو وليل 1-1، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع رين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن ليل وموناكو، لكن صدارته تبقى مهددة من باريس سان جيرمان حامل اللقب وليون اللذين سيتواجهان، الاثنين، في ختام المرحلة.

ويدين الفريق المكنّى بـ«الحمر والسود» بفوزه إلى السنغالي بولاي ديا (34) والبولندي سيباستيان شيمانسكي (41 و61).

وتبقى الصدارة مهددة حتى لقاء سان جيرمان وليون، علماً أن المباراة كانت قد تأجلت من الأحد إلى الاثنين بطلب من محافظة الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس.

وكاد مرسيليا يدفع ثمن تراخيه أمام ضيفه لوهافر بعدما تقدّم 4 - 0، منهياً المباراة 4-3 بعد تلقيه الأهداف في آخر 13 دقيقة من الوقت الأصلي.

وهو الفوز الثالث توالياً للفريق الجنوبي الذي يعاني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إثر تلقيه 3 خسارات متتالية.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتي أنجيه ولوريان، كما تولوز وتروا، بينما تعادل أوكسير مع لومان 1-1.

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«دورة أنتويرب»: الهولندي غريكسبور يتوَّج باللقب على حساب شتروف

الهولندي تالون غريكسبور يرفع كأس أنتويرب في بروكسل (دورة أنتويرب)
الهولندي تالون غريكسبور يرفع كأس أنتويرب في بروكسل (دورة أنتويرب)
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«دورة أنتويرب»: الهولندي غريكسبور يتوَّج باللقب على حساب شتروف

الهولندي تالون غريكسبور يرفع كأس أنتويرب في بروكسل (دورة أنتويرب)
الهولندي تالون غريكسبور يرفع كأس أنتويرب في بروكسل (دورة أنتويرب)

اختتم الهولندي تالون غريكسبور أسبوعاً لا يُنسى في منافسات فردي الرجال ببطولة أنتويرب للتنس، بعدما قلب تأخره بمجموعة إلى فوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة، وذلك أمام الألماني يان لينارد شتروف، ليتوَّج بلقب المسابقة، المصنفة ضمن فئة الـ250 نقطة.

وفاز غريكسبور (30 عاماً) بالبطولة، عقب فوزه على شتروف بنتيجة 4 - 6، و6 - 3، و6 - 4، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بصالة «إيه إن جي» بالعاصمة البلجيكية بروكسل، محققاً لقبه الأول، هذا الموسم، في منافسات رابطة اللاعبين المحترفين.

وأظهر غريكسبور صلابة ذهنية كبيرة ليحقق هذا الانتصار، بعد أن نجح سابقاً في قلب تأخره أمام المصنف الثاني في البطولة التشيكي ييري ليهيتشكا في دور الثمانية، والمصنف الثالث الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو في قبل النهائي.

وقال غريكسبور عقب تتويجه باللقب: «لقد كانت معركة كبرى أخرى، ومباراة صعبة للغاية. سبق أن تواجهنا مرات عدة من قبل، وكانت جميعها مواجهات محتدمة كان يمكن أن تنتهي لصالح أي منا».

وأضاف اللاعب الهولندي: «لا أعرف كيف تحولت النتيجة لصالحي اليوم، حاولت فقط الصمود في المباراة، وقدمت أداءً جيداً في نهايتها».

وبهذا الفوز الذي استغرق ساعتين ودقيقتين، عزز غريكسبور سجله في المواجهات المباشرة ضد شتروف، بعدما تغلب عليه في جميع اللقاءات الأربعة التي أقيمت بينهما، حاصداً بذلك لقبه الرابع في مسابقات رابطة محترفي التنس، والأول له منذ فوزه بلقب بطولة مايوركا في يونيو (حزيران) الماضي.

من جانبه، كان شتروف (36 عاماً)، يسعى لحصد لقبه الثاني في منافسات الرابطة، وكان يطمح ليصبح ثاني أكبر لاعب سناً يتوَّج بلقب في تلك البطولات، هذا العام، بعد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، الذي فاز بلقب بطولة بكين في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم خسارته في النهائي، قدم اللاعب الألماني أداءً لافتاً في بروكسل؛ حيث تغلب على البلجيكي زيزو بيرغيس، المصنف السادس في دور الثمانية، وعلى المصنف الأول في البطولة الفرنسي آرثر فيلس في قبل النهائي، قبل أن يتعثر في المواجهة الختامية أمام غريكسبور.

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الرياضة تنس بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: رين يفوز ويتصدر مؤقتاً

احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
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TT

«الدوري الفرنسي»: رين يفوز ويتصدر مؤقتاً

احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي رين بالتسجيل في مرمى ستراسبورغ تكررت 3 مرات (أ.ف.ب)

تصدر رين ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه ستراسبورغ 3 - 0، مستغلاً تعادل موناكو وليل 1-1، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع رين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن ليل وموناكو، لكن صدارته تبقى مهددة من باريس سان جيرمان حامل اللقب وليون اللذين سيتواجهان، الاثنين، في ختام المرحلة.

ويدين الفريق المكنّى بـ«الحمر والسود» بفوزه إلى السنغالي بولاي ديا (34) والبولندي سيباستيان شيمانسكي (41 و61).

وتبقى الصدارة مهددة حتى لقاء سان جيرمان وليون، علماً أن المباراة كانت قد تأجلت من الأحد إلى الاثنين بطلب من محافظة الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس.

وكاد مرسيليا يدفع ثمن تراخيه أمام ضيفه لوهافر بعدما تقدّم 4 - 0، منهياً المباراة 4-3 بعد تلقيه الأهداف في آخر 13 دقيقة من الوقت الأصلي.

وهو الفوز الثالث توالياً للفريق الجنوبي الذي يعاني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إثر تلقيه 3 خسارات متتالية.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتي أنجيه ولوريان، كما تولوز وتروا، بينما تعادل أوكسير مع لومان 1-1.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«البوندسليغا»: في غياب كومباني... بايرن يفوز بالثلاثة ويتصدّر

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على فرايبورغ (رويترز)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على فرايبورغ (رويترز)
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«البوندسليغا»: في غياب كومباني... بايرن يفوز بالثلاثة ويتصدّر

لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على فرايبورغ (رويترز)
لاعبو بايرن ميونيخ يحيون جماهيرهم الزائرة بعد الفوز على فرايبورغ (رويترز)

في أول مباراة بغياب مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، المبتعد بسبب وعكة صحية، تغلب بايرن ميونيخ على مضيّفه فرايبورغ 3-1 الأحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض الفريق البافاري مباراة أولى من دون كومباني الذي سيغيب لأسابيع عدة، وفق ما قال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل، السبت.

وكان كومباني قد أصيب الأسبوع الماضي بفيروس أبعده بضعة أيام عن فريقه قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة آرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي (2-2)، وقد أقر حينها بأنه لم يُنصت إلى جسده بالشكل الكافي.

بغيابه، قاد الإنجليزي آرون دانكس الفريق أمام فرايبورغ، وسيبقى على رأس الجهاز الفني مؤقتاً حتى عودة كومباني الذي سيغيب عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكر» ضمن الدوري، ولقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا على الأقل.

وتعثّر بايرن ثلاث مرات في المباريات الأربع الماضية (3 تعادلات في مختلف المسابقات)، لكنه عاد إلى سكة الانتصارات بفضل أهداف الفرنسيين دايو أوباميكانو (16) ومايكل أوليسيه (90+5) وسيرج غنابري (42)، من دون أن يتأثر بهدف توم بيشوف بالخطأ في مرماه (82).

ورفع عملاق بافاريا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق الأهداف عن دورتموند.

بعد 16 دقيقة من عمر المباراة، وفي مشهد غير مألوف، انفرد قلب الدفاع أوباميكانو بالحارس ميو باكهاوس بعدما قاد بنفسه هجمة مرتدة ووضعه أوليسيه بمواجهة المرمى بلمسة واحدة، فسدد الكرة بنجاح مفتتحاً التسجيل.

وأضاف غنابري الهدف الثاني، والـ100 له بقميص بايرن في 267 مباراة ضمن الدوري، بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة ناثانييل براون (42)، قبل أن يحوّل بيشوف كرة بالخطأ إلى مرماه (82)، لكن أوليسيه أمّن النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

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