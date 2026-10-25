«الدوري الفرنسي»: رين يفوز ويتصدر مؤقتاً

تصدر رين ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم مؤقتاً بعد فوزه على ضيفه ستراسبورغ 3 - 0، مستغلاً تعادل موناكو وليل 1-1، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع رين رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن ليل وموناكو، لكن صدارته تبقى مهددة من باريس سان جيرمان حامل اللقب وليون اللذين سيتواجهان، الاثنين، في ختام المرحلة.

ويدين الفريق المكنّى بـ«الحمر والسود» بفوزه إلى السنغالي بولاي ديا (34) والبولندي سيباستيان شيمانسكي (41 و61).

وتبقى الصدارة مهددة حتى لقاء سان جيرمان وليون، علماً أن المباراة كانت قد تأجلت من الأحد إلى الاثنين بطلب من محافظة الشرطة بسبب الاحتجاجات في باريس.

وكاد مرسيليا يدفع ثمن تراخيه أمام ضيفه لوهافر بعدما تقدّم 4 - 0، منهياً المباراة 4-3 بعد تلقيه الأهداف في آخر 13 دقيقة من الوقت الأصلي.

وهو الفوز الثالث توالياً للفريق الجنوبي الذي يعاني في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» إثر تلقيه 3 خسارات متتالية.

وسيطر التعادل السلبي على مباراتي أنجيه ولوريان، كما تولوز وتروا، بينما تعادل أوكسير مع لومان 1-1.