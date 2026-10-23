كونتي ينفي وجود مفاوضات متقدمة مع يونايتد

قال أنطونيو كونتي، المدرب السابق لفريقي تشيلسي ونابولي، الجمعة، إنه ليس في مفاوضات متقدمة لخلافة مايكل كاريك مدرباً لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووصف تقارير أفادت بأنه طالب بالسيطرة الكاملة على الفريق بأنها «لا أساس لها من الصحة».

وكان كونتي، الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، ودرب أيضاً توتنهام هوتسبير في إنجلترا، يرد على التكهنات التي أفادت بأنه طلب السيطرة الكاملة على الفريق، إلى جانب مطالب مالية من النادي المتعثر.

ويحتل يونايتد المركز الـ13 في الدوري، والمركز الـ20 في دوري أبطال أوروبا، عقب الهزيمة الثقيلة 1-4 أمام مضيّفه كومو الإيطالي الأربعاء، ما زاد من الضغوط على كاريك.

وقال كونتي في بيان: «ارتبط اسمي بعدد من الأندية، لكن لا يوجد حالياً أي مفاوضات في مرحلة متقدمة».

وأضاف عن الفترة التي قضاها في نابولي؛ حيث فاز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2024-2025 «بعد فترة رائعة وناجحة في قيادة نابولي: (سأتمهل بالقدر الكافي للتفكير في كيفية وموعد عودتي إلى التدريب. سيكون قراراً مدروساً بعناية، سأتخذه عندما أعتقد أن الظروف مواتية. طالعت تقارير تزعم أنني تقدمت بمطالب مالية والسيطرة الكاملة إلى الأندية المذكورة، بالإضافة إلى تحفظات بشأن ما وُصف (بشخصيتي القوية). هذه التقارير لا أساس لها من الصحة؛ حيث لا يوجد حالياً أي أساس ملموس لمثل هذه التقييمات».

وقال كونتي، الذي درّب نابولي آخر مرة في موسم 2025-2026، إنه في حال ظهور فرصة ملموسة فسيدخل في مفاوضات مع النادي المعني، و«ينظران معاً في بنود اتفاق محتمل»، مع مراعاة احتياجات الطرفين.

وأضاف الإيطالي، البالغ من العمر 57 عاماً: «حتى ذلك الحين، تظل أي افتراضات حول مطالبي ومستقبلي المهني مجرد تكهنات، ولا يمكن اعتبارها حقائق».

وفي مقابلة مع صحيفة «The Athletic» في وقت سابق هذا الشهر، قال كونتي إنه يود تدريب نادٍ «شرد عن تاريخه»، حتى يتمكن من المساعدة في «استعادة بريقه».

وبهزيمته أمام كومو، غابت الانتصارات عن يونايتد إلى 7 مباريات في جميع المسابقات، وقال قائد الفريق برونو فرنانديز إن فريقه كان في «موقف انهزامي»، كما شكك في نهج الفريق، في حين اعتذر كاريك عن الأداء.