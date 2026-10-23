«جائزة الولايات المتحدة»: حجار يثير غضب لوكلير!

أثار إسحاق حجار استياء منافسه شارل لوكلير بعدما رأى أن «فيراري» كان يملك أسرع سيارة في سباق جائزة سنغافورة الكبرى، هذا الشهر، مشيراً إلى أن زميله في «ريد بول» ماكس فرستابن كان سيفوز بفارق أكبر لو كان يقود سيارة الفريق الإيطالي.

لكن لوكلير، الذي حل ثانياً في السباق خلف بطل العالم 4 مرات بفارق 7.3 ثانية، رفض هذه الرؤية بشكل قاطع خلال فعاليات جائزة أميركا الكبرى، الخميس.

وقال السائق القادم من موناكو للصحافيين في حلبة الأميركتين بأوستن: «أعتقد أنه من السخف إطلاق مثل هذه الأحكام. إسحاق لا يعرف شيئاً عن السيارة التي نقودها، وأنا بدوري لا أعرف شيئاً عن السيارة التي يقودها».

وكان حجار، الذي أنهى سباق سنغافورة في المركز العاشر، قد أكد أن سيارة «ريد بول» لا تزال صعبة القيادة رغم فوز فرستابن بآخر سباقين.

وقال: «في ماليزيا كان (رد بول) مهيمناً، لكنني لا أعتقد أنها كانت السيارة الأسرع في سنغافورة. وبرأيي، لو جلس ماكس خلف مقود (فيراري) هناك لفاز بفارق أكبر. أعتقد أن (فيراري) كان الأسرع في ذلك السباق».

الأسترالي أوسكار بياستري سائق «مكلارين» (إ.ب.أ)

من جانبه، رأى أوسكار بياستري، سائق «مكلارين»، أن فيراري ورد بول تمتعا بأفضلية واضحة على فريقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال الأسترالي: «لم يكن مفاجئاً أن يظهر فيراري بهذه القوة في سنغافورة. فمن خلال تحليل البيانات، يبدو دائماً الأسرع، أو من بين الأسرع، في معظم المنعطفات، هذا الموسم».

وأضاف: «لكنه يخسر الكثير على الخطوط المستقيمة، سواء بسبب مقاومة الهواء أو قوة المحرك، لا أعلم على وجه التحديد. كنا نتوقع أن يكون (فيراري) المعيار الذي يقاس عليه الأداء في حلبات أخرى أيضاً، لكن تلك لم تكن الحال دائماً».

وتابع: «في رأيي، (فيراري) قوي للغاية، ورد بول كذلك، بل أعتقد أن الفريقين كانا أقوى منا بوضوح».

وختم قائلاً: «أرى أن (رد بول) أصبح السيارة الأسرع بصورة أكثر استقراراً خلال الأسابيع الأخيرة، لكن ميزان القوة يتغير من سباق إلى آخر، وتختلف الأفضلية بحسب طبيعة كل حلبة وسباق».