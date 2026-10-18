عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

هورنر يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى «فورمولا1» وينفي أن يكون فيراري حلمه

كريستيان هورنر (د.ب.أ)
كريستيان هورنر (د.ب.أ)
TT
TT

هورنر يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى «فورمولا1» وينفي أن يكون فيراري حلمه

كريستيان هورنر (د.ب.أ)
كريستيان هورنر (د.ب.أ)

قلَّل كريستيان هورنر مجدداً من التكهنات بشأن إمكانية انضمامه إلى فيراري، مؤكداً أنه سيتقبل فكرة عدم العودة إلى بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1».

وبدأ هورنر جولته للحديث عن كتابه الجديد «درايف»، في فعالية أُقيمت بمدينة يورك، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هورنر استعرض مسيرته الكاملة في «فورمولا1»، بدايةً من دخول ريد بول إلى البطولة، وصولاً إلى رحيله المثير للجدل عن الفريق عقب سباق جائزة بريطانيا الكبرى عام 2025.

لكن الفعالية انتهت دون التطرُّق إلى الاتهامات التي واجهها هورنر خلال الفترة الأخيرة من عمله مع الفريق. كما أُجريت فقرة الأسئلة والأجوبة المخصصة للجمهور من خلال أسئلة أُرسلت عبر رموز الاستجابة السريعة، وطرحها مقدِّم الفعالية على هورنر.

وجاء قرار ريد بول بإقالة هورنر بعد عام ونصف العام من اتهامه بـ«سلوك غير لائق» من قبل زميلة له في العمل. ونفى هورنر هذه الاتهامات باستمرار، كما برَّأه محامٍ مستقل بريطاني رفيع المستوى للمرة الثانية من اتهامات تتعلق بممارسة سلوك مسيطر. وتناول هورنر هذه القضية في كتابه ضمن فصل يحمل عنوان «خروج الذئاب».

وأنهى رحيل هورنر عن ريد بول مسيرة استمرت 20 عاماً مع الفريق، حقق خلالها ثمانية ألقاب في بطولة العالم للسائقين وستة ألقاب للصانعين، فيما لا يزال اسمه مرتبطاً بالتكهنات بشأن العودة إلى الرياضة.

وأعاد حوار صحافي أجري معه مؤخراً، وصف فيه فيراري بأنه أكبر علامة تجارية في «فورمولا1»، التكهُّنات بشأن إمكانية انضمامه إلى الفريق الإيطالي، لكنه سارع مجدداً إلى التقليل من شأنها. وقال هورنر: «قلت إن هناك هالة تحيط بفيراري، وإن العمل معه يمثل امتيازاً للسائق أو المهندس وغيرهما، وإنه حلم لكثير من السائقين. لكنني لم أقل قط إنه حلمي أنا!».

وأضاف: «لكن القصة انتشرت على أساس أن العمل في فيراري هو الوظيفة التي أحلم بها. شعرتُ بالأسف تجاه فريد فاسور، مدير الفريق، لأنه تعرض فجأة لضغوط كبيرة».

وتحدث هورنر عن كيفية نجاحه في استقطاب أدريان نيوي، أحد أبرز مصممي السيارات في رياضة المحركات، إلى الفريق، كما استعرض علاقته ببطلَي العالم سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، والتغييرات التي طرأت على هيكل الفريق عقب وفاة ديتريش ماتشيتز، الشريك المؤسس لشركة ريد بول، عام 2022.

ووصف هورنر إقالته من ريد بول، بعد أيام قليلة من سباق سيلفرستون، بأنها كانت «قاسية». وعندما عاد الحديث إلى مستقبله، أشار هورنر إلى أن عودته إلى «فورمولا1» ليست أمراً مؤكداً. وقال: «أكثر ما يثير حماسي هو التفكير في الفصل التالي من حياتي. وبصراحة، ليست لدي أي فكرة عما سيكون عليه». وأضاف: «إذا انتهى وقتي في (فورمولا1)، فقد عشتُ تجربة رائعة وحققتُ نتائج جيدة. وإذا ظهرت الفرصة المناسبة للعودة، فسأعود. لكنني أشعر بالتصالح مع نفسي، وأتقبَّل أنني لست مضطراً إلى العودة إذا لم تتحقق تلك الفرصة».

مواضيع
الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات رياضة بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ماليزيا تدرس عودة «فورمولا 1» وسط حسابات اقتصادية

رياضة عالمية ماليزيا تدرس عودة «فورمولا 1» وسط حسابات اقتصادية (د.ب.أ)

ماليزيا تدرس عودة «فورمولا 1» وسط حسابات اقتصادية

قال وزير الشباب والرياضة الماليزي محمد توفيق جوهري، اليوم (الخميس)، إن ماليزيا ​تدرس إمكانية استضافة سباقات «فورمولا 1» مجدداً بصورة منتظمة.

«الشرق الأوسط» (كوالالمبور)
رياضة عالمية الفرنسي لوران ميكييس (رويترز)
رياضة عالمية

ريد بول يمدد عقد مديره الفرنسي ميكييس حتى 2031

أعلن فريق ريد بول، صاحب المركز الرابع في بطولة العالم للصانعين للفورمولا واحد، الأربعاء، تمديد عقد مديره الفرنسي لوران ميكييس حتى عام 2031.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية توتو فولف (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

كريستيان هورنر: الأمور تبدو سهلة لفولف مع مرسيدس حالياً

يرى كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بول السابق، أن توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس، يمر بمرحلة «سهلة للغاية» في الوقت الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية رواندا تستضيف «فورمولا 1» بعد غياب القارة الأفريقية منذ 1993 (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«فورمولا 1» تعود لأفريقيا «مطلع الثلاثينات» مع جائزة رواندا الكبرى

قالت بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، في بيان الثلاثاء، إن رواندا ستستضيف سباقاً لـ«فورمولا» اعتباراً من بداية ثلاثينات القرن الحالي عقب توقيع اتفاق.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس (أ.ب)
رياضة عالمية

راسل قد يتعرض لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في لاس فيغاس

قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الشهر المقبل.

«الشرق الأوسط» (لاس فيغاس)
الرياضة رياضة عالمية

صفارات الاستهجان تلاحق فريق آرسنال للسيدات بعد أطول سلسلة دون انتصارات

آرسنال فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً (رويترز)
آرسنال فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً (رويترز)
TT
TT

صفارات الاستهجان تلاحق فريق آرسنال للسيدات بعد أطول سلسلة دون انتصارات

آرسنال فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً (رويترز)
آرسنال فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً (رويترز)

تعرّض فريق آرسنال للسيدات لصفارات استهجان من جماهيره في ملعب الإمارات، عقب تعادله مع ضيفه برمنغهام سيتي بهدف لمثله، السبت، ليواصل نتائجه المتواضعة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وسط تصاعد الضغوط على المدربة الهولندية رينيه سليغرز بشأن مستقبلها مع الفريق.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، رفع آرسنال رصيده إلى ست نقاط من ست مباريات، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً، مسجلاً أطول سلسلة دون انتصار في تاريخه بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ليتراجع إلى المركز الثامن بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، الذي خاض مباراة أقل.

وجاء التعادل بعدما تقدم برمنغهام مطلع الشوط الثاني بواسطة أوسيان هورتري، التي انطلقت بالكرة من منتصف الملعب قبل أن تضعها في الشباك، مستغلة ضعف التغطية الدفاعية لآرسنال.

ينتظر آرسنال مواجهة اختبار مهم في الجولة المقبلة عندما يواجه غريمه توتنهام بديربي شمال لندن (رويترز)

وكان الفريق اللندني قد أهدر عدة فرص خلال الشوط الأول، أبرزها رأسية أليسيا روسو التي ارتطمت بالقائم، في وقت تألقت فيه حارسة برمنغهام صوفي باغالي بالتصدي لعدد من المحاولات الهجومية.

وتمكنت أوليفيا سميث من إدراك التعادل لآرسنال في الدقيقة 66 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، غير أن الفريق عجز عن تسجيل هدف الفوز، بعدما اصطدمت محاولاته بتألق حارسة برمنغهام، إلى جانب غياب الدقة في إنهاء الهجمات.

واجه فريق آرسنال للسيدات صفارات استهجان من جماهيره في ملعب الإمارات (نادي آرسنال)

واعترفت سليغرز بأن فريقها لم يصنع فرصاً كافية خلال الشوط الأول، وأن الدفاع أخفق في التعامل مع الهجمة المرتدة التي جاء منها هدف برمنغهام، مؤكدة أن تكرار هذه السيناريوهات أصبح مشكلة تواجه الفريق خلال الموسم الحالي.

جانب من مباراة آرسنال ومانشستر سيتي (رويترز)

وتزداد الضغوط على المدربة الهولندية في ظل تراجع النتائج، بعدما بات آرسنال بعيداً عن صدارة الترتيب، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبات في الدوري الإنجليزي.

وينتظر آرسنال مواجهة اختبار مهم في الجولة المقبلة عندما يواجه غريمه توتنهام في ديربي شمال لندن، في مباراة يسعى من خلالها إلى إنهاء سلسلة النتائج السلبية واستعادة ثقة جماهيره، خصوصاً بعد صفارات الاستهجان التي رافقت نهاية مواجهته الأخيرة على ملعب الإمارات.

مواضيع
كرة القدم للسيدات آرسنال كرة القدم الدوري الإنجليزي الرياضة
الرياضة رياضة عالمية

فولكروغ يرفض الحديث عن الجدل بشأن عودته إلى المنتخب الألماني

نيكلاس فولكروغ (رويترز)
نيكلاس فولكروغ (رويترز)
TT
TT

فولكروغ يرفض الحديث عن الجدل بشأن عودته إلى المنتخب الألماني

نيكلاس فولكروغ (رويترز)
نيكلاس فولكروغ (رويترز)

أكد نيكلاس فولكروغ، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سئم من الجدل الدائر بشأن إمكانية استدعائه مجدداً إلى المنتخب الألماني، بعد بدايته القوية هذا الموسم، حيث سجَّل 6 أهداف في 6 مباريات بالدوري الألماني.

وقال فولكروغ، في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن» للبث عبر الإنترنت، عقب تعادل فيردر بريمن مع بادربورن 2 - 2، أمس (السبت): «إذا كنت قد قلت 44 مرة إنني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، فسيكون من الجيد ألا نتحدث عنه مجدداً».

وعاد فولكروغ إلى فيردر بريمن الصيف الماضي على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد، ونجح في استعادة حسه التهديفي بعد فترة صعبة مع النادي الإنجليزي، وكذلك خلال فترة إعارته الأولى إلى ميلان الإيطالي من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.

وسجَّل فولكروغ (33 عاماً) في آخر 5 مباريات لفريقه بالدوري الألماني، كما ساعد هدفاه في مواجهة بادربورن على خروج بريمن بالتعادل، في ثالث مباراة هذا الموسم ينجح خلالها بريمن في العودة بعد التأخر بفارق هدفين.

وقال دانيال تيوني، مدرب فيردر بريمن، إن فولكروغ يقدم «مستويات استثنائية منذ أسابيع»، في حين أعادت أهدافه فتح النقاش بشأن إمكانية عودته إلى المنتخب الألماني. وخاض فولكروغ 24 مباراة دولية بقميص ألمانيا، سجَّل خلالها 14 هدفاً، وكانت آخر مشاركة له مع المنتخب في يونيو 2025.

ولم يكن فولكروغ ضمن قائمة ألمانيا في كأس العالم، كما لم يتلقَّ دعوة للانضمام إلى المنتخب في أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد يورغن كلوب.

وكان فولكروغ قال قبل أسبوع إن كلوب لديه أولويات أخرى، ويبدو أنه يعتمد بصورة أكبر على اللاعبين الشباب، مضيفاً أنه لا يتوقع تلقي دعوة للمنتخب، وأنه لا يرغب في الحديث عن الأمر. وفي المقابل، لم يستبعد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بصورة قاطعة إمكانية عودة المهاجم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتيه المقبلتين في نوفمبر (تشرين الثاني)، أمام صربيا وهولندا.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

شكوك حول مشاركة نوير أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ماكس إيبرل (رويترز)
ماكس إيبرل (رويترز)
TT
TT

شكوك حول مشاركة نوير أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ماكس إيبرل (رويترز)
ماكس إيبرل (رويترز)

ترك ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، الباب مفتوحاً بشأن إمكانية عودة مانويل نوير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة أمام آرسنال يوم الأربعاء المقبل بدوري أبطال أوروبا، بعد معاناته من مشكلة في القدم.

وغاب نوير 40 عاماً، عن المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونيخ مع فاكينغ ستافنغر 3 - 3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأيضاً في المباراة التي فاز فيها فريقه على لايبزغ 6 - 1 مساء أمس السبت.

وقال إيبرل عقب المباراة: «الإصابة ليست خطيرة، هناك بعض السوائل المتراكمة في القدم فحسب، ولا يوجد ما يدعو للقلق. لم يكن جاهزاً بما يكفي للمشاركة اليوم، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من اللعب يوم الأربعاء».

وأوضح إيبرل طبيعة المشكلة التي يعاني منها نوير، بعدما اكتفى المدرب فينسنت كومباني بالقول إن الحارس شعر بشيء غير طبيعي في قدمه.

وشارك يوناس أوربيغ أساسياً في مباراتي بايرن أمام فاكينغ ولايبزغ، وأكد استعداده أيضاً لخوض مواجهة آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز ووصيف دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وقال أوربيغ (23 عاماً): «الجميع مستعد للمشاركة. أتمنى أن يستعيد مانو لياقته سريعاً، فهذا أمر واضح. وإذا احتاج الفريق إلي، فأنا جاهز».

ولم يواجه أوربيغ كثيراً من الاختبارات أمام لايبزيغ الذي قدّم أداءً مخيباً، لكنه استقبل هدفاً في الوقت بدل الضائع سجله أندريا ماكسيموفيتش. وسجّل أهداف بايرن لويس دياز ثلاثة أهداف، إلى جانب ألكسندر بافلوفيتش ومايكل أوليسيه وهاري كين.

وسيفتقد بايرن خدمات أوليسيه أمام آرسنال بسبب الإيقاف، كما أن موعد المباراة يأتي مبكراً بالنسبة إلى جمال موسيالا، الذي يقترب، وفقاً لإيبرل، من العودة بعد إصابته بتمزق في الألياف العضلية.

وقال إيبرل :«لا أعتقد أنه سيكون جاهزاً لمباراة آرسنال. نعمل حالياً على إعادته تدريجياً وبحذر».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا