دوبوا يهزم واردلي سريعاً ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية»

احتفظ دانييل دوبوا، الشهير باسم «ديناميت»، بحزام الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية» بفوزه الحاسم ​في الجولة الثانية على مواطنه البريطاني فابيو واردلي، في مباراة إعادة على اللقب العالمي أقيمت السبت.

وانطلق البطل (29 عاماً) بقوة في صالة «أو 2 أرينا» بلندن، حيث فقد واردلي توازنه وخضع للعد من الحكم بعد 17 ثانية فقط من جرس البداية، بعد أن أطاحه دوبوا بلكمة مستقيمة باليد اليمنى. ونجح واردلي (31 عاماً) في النهوض قبل انتهاء العد، وكان من الممكن إيقاف المباراة في نهاية الجولة الأولى عندما تعرض لسلسلة أخرى من الضربات القاسية عند الحبال، لكن جرس ‌نهاية الجولة أنقذه. لم ‌يكن هناك مفر من وابل الضربات في الجولة ​الثانية، ‌إذ ⁠واصل دوبوا الهجوم ​من ⁠حيث توقف، بينما تلقى واردلي لكمة تلو الأخرى حتى رفع المنشفة لينهي الحكم ستيف غراي المباراة.

دانييل دوبوا (رويترز)

وقال دوبوا، الشهير بلقب «تريبل دي»، الذي لا يُعرف عنه إلقاء الخطب الطويلة: «فابيو محارب عظيم، وقد خاض هذه المباراة لثاني مرة، لكن هذه كانت لحظتي وعصري. كانت لديّ نيات سيئة منذ البداية. كنا في موقف حرج في أول مرة. أما هذه المرة، فكان علينا فقط أن نخرج إلى الحلبة ونظهر أننا جادون. وهذا ما فعلناه».

وألحق دوبوا بواردلي أول هزيمة له بصفته لاعباً محترفاً عندما عاد ‌من ضربتين قاضيتين، وكانت الأولى بعد 16 ثانية، ‌ليحصد اللقب في الجولة الـ11 من مواجهة صاخبة ودامية ​في مانشستر خلال مايو (أيار) الماضي.

ونال ‌واردلي، الذي اقتنص لقب «منظمة الملاكمة العالمية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تخلى ‌الأوكراني أولكسندر أوسيك عن اللقب، الإشادةَ لشجاعته ورفضه الاستسلام في أول مرة، لكنه بدا أمس مجرد ظل باهت للرجل الذي لعب في مانشستر. وأصبح سجله الآن 20 فوزاً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، بينما يبلغ سجل دوبوا 24 فوزاً و3 هزائم. وقال: «لطالما وضعت نفسي في مواجهة أفضل المنافسين، الأقوى والأضخم والأصعب ‌والأشرس على الإطلاق. لا عيب في أن تختبر قدراتك أمام الأفضل. دانييل مثال حي على تجاوز الإخفاق والمحاولة من جديد، ⁠وسأسعى بدوري للقيام بالشيء ⁠ذاته تماماً. الملاكمة لعبة الفروق الدقيقة. يمكن أن تنتهي في جولة أو جولتين، أو يمكن أن تتحول معركةً طويلةً ومضنيةً كما حدث في المرة السابقة».

دانييل دوبوا (رويترز)

وكان دوبوا بطلاً سابقاً لـ«الاتحاد الدولي للملاكمة»، وخسر اللقب أمام أوسيك في لندن خلال يوليو (تموز) من العام الماضي، قبل أن يعود ليحصد حزام «منظمة الملاكمة العالمية» من واردلي.

وكان الكرواتي فيليب هرغوفيتش، بطل «الاتحاد الدولي للملاكمة» بعد فوزه على البريطاني موزيس إيتوما في أغسطس (آب)، جالساً بجانب الحلبة السبت، وتحدى دوبوا في مباراة للمنافسة على الحزامين. وقال هرغوفيتش، قبل أن يقترح المروج فرنك وارن، إنه قد يضطر للتعامل مع مرشحين آخرين أولاً... «كانت ليلة سهلة لدانييل. قدم أداء جيداً وفاز بسرعة. لذلك فهو جاهز لمواجهتي في مارس (آذار) المقبل، أليس ​كذلك يا دانييل؟».

وفاز دوبوا على الملاكم الكرواتي ​في يونيو (حزيران) 2024 ليحصل على حزام «الاتحاد الدولي للملاكمة» المؤقت، ثم اقتنص اللقب عندما تخلى أوسيك عنه. وقال دوبوا: «أريد خوض مباراة إعادة معه. أريد استعادة حزامي القديم والسيطرة على الفئة».