الاتحاد العراقي يجدد الثقة بالمدرب الأسترالي أرنولد

جدّد الاتحاد العراقي لكرة القدم الثقة بالمدرب الأسترالي غراهام أرنولد المشرف على المنتخب الوطني «لضمان التحضير الأمثل لنهائيات كأس آسيا 2027» التي تقام مطلع العام المقبل في السعودية، وفق ما أعلنه الاتحاد، الاثنين.

وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أحمد الموسوي لوسائل الإعلام، عقب انتهاء اجتماع المكتب الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد النجم المعتزل يونس محمود، إن «المكتب التنفيذي اتخذ قراراً رسمياً بالتمسك التام بخدمات المدرب الأسترالي غراهام أرنولد لقيادة المنتخب العراقي في المرحلة المقبلة».

وأضاف أن «الاتحاد قرر منح المدرب أرنولد (63 عاماً)، كل الصلاحيات المطلقة، الفنية والإدارية، لضمان التحضير الأمثل لنهائيات بطولة كأس آسيا المقبلة».

وكانت بعض الجماهير ووسائل الإعلام العراقية قد طالبت الاتحاد بالاستغناء عن أرنولد، إثر الخروج من دور المجموعات بكأس الخليج 2027 التي أقيمت بالسعودية.

وخرج العراق من «خليجي 27» بالقٌرعة التي أجرتها اللجنة المنظمة، بعدما تساوى مع نظيره العماني، بالنقاط (4) والأهداف وحتى بالبطاقات الملونة.

وتنتظر العراق مشاركة مرتقبة من جماهيره في نهائيات كأس آسيا 2027 حيث سيواجه منتخبات طاجيكستان وأستراليا وسنغافورة ضمن المجموعة الرابعة.

وأفلح أرنولد الذي تعاقد معه الاتحاد العراقي في مايو (أيار) 2025، في قيادة المنتخب، بعد رحلة طويلة في الملحقين الآسيوي والعالمي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب 40 عاماً.