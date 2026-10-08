تغريم السويسري تشاكا بسبب تزوير شهادة لقاح كورونا

عوقب قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا، الخميس، بغرامة مالية على خلفية استخدام شهادة مزورة لتلقيح ضد كوفيد خلال فترة تفشي الجائحة، حسب ما أعلن اللاعب، بعدما كان قد استُبعد عن المباريات الأخيرة لفريقه ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكتب اللاعب البالغ 34 عاماً عبر حسابه على «إنستغرام»: «حُكم عليّ بموجب أمر جزائي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 50 يوماً، وغرامة قدرها 3000 فرنك سويسري يومياً، مع فترة اختبار مدتها عامان، وذلك لحصولي على شهادة مزورة (لإجراء فحص كوفيد-19)».

وكان قائد المنتخب السويسري الذي أقر بالوقائع خلال جلسة استماع أمام النيابة العامة في لوسرن التي تولت التحقيق، قد فُرضت عليه غرامة إجمالية قدرها (نحو 180 ألف دولار).

وأضاف: «أتقبل القرار وأتحمل مسؤولياتي»، موضحاً: «لن تُنفذ العقوبة إذا لم أرتكب أي مخالفة خلال هذه الفترة (فترة الاختبار). لقد دفعت بالفعل تكاليف الإجراءات».

وكان تشاكا، لاعب سندرلاند الإنجليزي الحالي، قد لعب سابقاً لبازل وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن وآرسنال، وقال إنه كان «يعيش حالة من القلق والشك» خلال فترة الجائحة، وإنه كان «يشعر بالريبة تجاه اللقاح»، مبرراً بذلك لجوءه إلى شهادتي تطعيم مزورتين خلال جائحة كوفيد-19.

وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، اتفق تشاكا والاتحاد السويسري لكرة القدم على عدم مشاركة قائد المنتخب في آخر تجمع للمنتخب.

وفي الظروف نفسها، استُبعد زميله بريل إمبولو عن صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وتتصدر سويسرا حالياً المجموعة الأولى من منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.