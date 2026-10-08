تغريم السويسري تشاكا بسبب تزوير شهادة لقاح كورونا

تغريم السويسري تشاكا بسبب تزوير شهادة لقاح كوروناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327518-%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
مشجع يحمل صورة للاعب تشاكا خلال مباراة سويسرا واسكوتلندا الأخيرة في دوري الأمم (أ.ب)
عوقب قائد المنتخب السويسري غرانيت تشاكا، الخميس، بغرامة مالية على خلفية استخدام شهادة مزورة لتلقيح ضد كوفيد خلال فترة تفشي الجائحة، حسب ما أعلن اللاعب، بعدما كان قد استُبعد عن المباريات الأخيرة لفريقه ضمن دوري الأمم الأوروبية.
وكتب اللاعب البالغ 34 عاماً عبر حسابه على «إنستغرام»: «حُكم عليّ بموجب أمر جزائي بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 50 يوماً، وغرامة قدرها 3000 فرنك سويسري يومياً، مع فترة اختبار مدتها عامان، وذلك لحصولي على شهادة مزورة (لإجراء فحص كوفيد-19)».
وكان قائد المنتخب السويسري الذي أقر بالوقائع خلال جلسة استماع أمام النيابة العامة في لوسرن التي تولت التحقيق، قد فُرضت عليه غرامة إجمالية قدرها (نحو 180 ألف دولار).
وأضاف: «أتقبل القرار وأتحمل مسؤولياتي»، موضحاً: «لن تُنفذ العقوبة إذا لم أرتكب أي مخالفة خلال هذه الفترة (فترة الاختبار). لقد دفعت بالفعل تكاليف الإجراءات».
وكان تشاكا، لاعب سندرلاند الإنجليزي الحالي، قد لعب سابقاً لبازل وبوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن وآرسنال، وقال إنه كان «يعيش حالة من القلق والشك» خلال فترة الجائحة، وإنه كان «يشعر بالريبة تجاه اللقاح»، مبرراً بذلك لجوءه إلى شهادتي تطعيم مزورتين خلال جائحة كوفيد-19.
وبسبب الإجراءات القضائية الجارية، اتفق تشاكا والاتحاد السويسري لكرة القدم على عدم مشاركة قائد المنتخب في آخر تجمع للمنتخب.
وفي الظروف نفسها، استُبعد زميله بريل إمبولو عن صفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.
وتتصدر سويسرا حالياً المجموعة الأولى من منافسات المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.
فيوري وجوشوا وجهاً لوجه قبل النزال وبينهما المستشار تركي آل الشيخ (إ.ب.أ)
يعتزم الملاكمان تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، المتنافسان في فئة وزن الثقيل، بدء صعودهما إلى الحلبة، تمهيداً لنزالهما، في الساعة الواحدة من صباح يوم 12 ديسمبر، وقد تقدم مسؤولو استاد برينسيبالتي في كارديف بطلب إلى مجلس المدينة للسماح بإبقاء الاستاد مفتوحاً حتى الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي.
وُوصف هذا النزال بأنه الأكبر في تاريخ الملاكمة البريطانية، وجرى اختيار المدينة الويلزية لاستضافته بعد أن تعذر على ملاعب أخرى، بما في ذلك استاد ويمبلي في لندن، ضمان ساعات العمل المتأخرة المطلوبة من أجل إتاحة فرصة المتابعة لجمهور أميركا الشمالية.
وسيتم بث النزال بين بطلي العالم السابقين عبر منصة «نتفليكس».
وقال متحدث باسم مجلس مدينة كارديف إن طلب الحصول على تصريح استثنائي، والذي لم يتم التصديق عليه بعد، يتضمن أيضاً طلب السماح بتمديد أوقات العروض الموسيقية الحية حتى الساعة الثالثة صباحاً.
وسيتم إغلاق سقف الملعب طوال فترة الفعاليات، وسيتعين على جميع حاملي التذاكر الوجود في الملعب في الساعة 11:30 مساء يوم 11 ديسمبر، ولن يُسمح بدخول أي شخص بعد ذلك. ومن المقرر أن تبدأ مبيعات تذاكر النزال الجمعة.
«المكسيك ضد العالم»: 10 نزالات مثيرة... والقفاز السعودي حاضرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327520-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%83-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-10-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
«المكسيك ضد العالم»: 10 نزالات مثيرة... والقفاز السعودي حاضر
بوستر النزال العالمي في الرياض (موسم الرياض)
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، الخميس، تفاصيل بطاقة «المكسيك ضد العالم»، التي تضم 10 مواجهات، يتصدرها نزال المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز والفرنسي الكاميروني كريستيان مبيلي، المقرر إقامتها في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، على حلبة «ذا فينيو» في الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتتضمن الأمسية 3 نزالات مصاحبة على ألقاب عالمية في أوزان فوق المتوسط والريشة وفوق الخفيف، إلى جانب 6 مواجهات أخرى، بمشاركة ملاكمين مكسيكيين أمام منافسين من جنسيات مختلفة، على أن تُنقل النزالات عبر منصة دازن.
وفي المواجهة الرئيسية، يعود كانيلو إلى الحلبة للمرة الأولى منذ نزاله أمام الأميركي تيرينس كروفورد العام الماضي، لمنافسة مبيلي على لقب المجلس العالمي للملاكمة لوزن فوق المتوسط.
وسبق للملاكم المكسيكي أن حمل صفة بطل العالم بلا منازع في الوزن ذاته، ودافع عن ألقابه 9 مرات خلال نحو 5 أعوام، فيما يخوض مبيلي أول دفاع عن لقبه العالمي، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم.
وفي أبرز النزالات المصاحبة، يدافع المكسيكي خايمي مونغيا عن لقب رابطة الملاكمة العالمية لوزن فوق المتوسط أمام الروسي نيكيتا زون.
ويدخل مونغيا المواجهة بسجل يضم 46 انتصاراً مقابل خسارتين، بعدما أحرز اللقب بفوزه على أرماندو ريسينديز في مايو (أيار) الماضي، بينما يخوض زون أول نزال خارج بلاده، بسجل يتضمن 12 انتصاراً وتعادلاً واحداً دون خسارة.
كما يواجه المكسيكي رافاييل إسبينوزا الفنزويلي لورينزو بارا، المصنف الأول بين المتنافسين على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة.
ويمتلك إسبينوزا سجلاً خالياً من الهزائم يتضمن 28 انتصاراً، ودافع عن لقبه 4 مرات منذ إحرازه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، فيما حقق بارا 24 انتصاراً مقابل خسارة وتعادل.
وفي مواجهة أخرى على لقب عالمي، يلتقي المكسيكي ليندولفو ديلغادو والكندي أرتور بيارسلانوف على لقب الاتحاد الدولي للملاكمة الشاغر لوزن فوق الخفيف.
ويدخل الملاكم المكسيكي النزال بسجل يتضمن 24 انتصاراً دون خسارة، مقابل 21 انتصاراً لمنافسه الكندي، في أول ظهور لهما ضمن نزالات موسم الرياض.
ويواجه المكسيكي ديفيد بيكاسو، حامل الحزام الفضي للمجلس العالمي للملاكمة، الفلبيني كارل مارتن، المصنف الأول لدى منظمة الملاكمة العالمية في وزن فوق الديك.
ويعود بيكاسو إلى الرياض بعد مواجهته الياباني ناويا إينوي في ديسمبر الماضي، بسجل يتضمن 32 انتصاراً وخسارة وتعادلاً، بينما يدخل مارتن النزال بسجل خالٍ من الهزائم يضم 28 انتصاراً.
كما يلتقي المكسيكي رايموندو روخاس غارسيا، الذي حقق 16 انتصاراً مقابل خسارتين، الياباني ريتو تسوتسومي، صاحب الانتصارات الخمسة دون هزيمة، والذي سبقت له المشاركة في النزالات المصاحبة لمواجهة جوشوا وبرينغا في جدة خلال يوليو (تموز) الماضي.
«قمة لندن» توصي بعصر رياضي جديد تقوده البيانات والذكاء الاصطناعيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5327512-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
«قمة لندن» توصي بعصر رياضي جديد تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي
نخبة من المختصين خلال جلسات القمة اللندنية (الشرق الأوسط)
أسدلت العاصمة البريطانية لندن الستار على أعمال قمة «أسبوع القادة الرياضي» (Leaders Week London) التي احتضنها ملعب «ستامفورد بريدج» العريق على مدار يومين، وسط حضور لافت من النخب الاستثمارية والشركات التقنية الكبرى وقادة الأندية والاتحادات الدولية.
وشهد اليوم الختامي مناقشات مكثفة، ركّزت في مجملها على إعادة هندسة المنظومة الرياضية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في الرياضة النسائية، فضلاً عن بحث إرث البطولات الكبرى وضمان استدامتها التجارية والاقتصادية بعد صافرة النهاية.
وتميزت الجلسات الختامية بتقديم قراءات واقعية مدعومة بالبيانات لاتجاهات السوق المعاصرة، حيث توافق صناع القرار على أن الثورة التقنية الحالية وموجة الاستثمارات الجريئة المتدفقة نحو الرياضة النسائية تمثلان حجر الزاوية في تشكيل ملامح القطاع الرياضي، بما يضمن بناء أصول تجارية حية قادرة على تحقيق نمو مستدام يتجاوز الأطر والأنماط التقليدية.
واحتل المحور التقني الصدارة في اليوم الختامي من خلال جلسات متخصصة ناقشت آليات دمج الأنظمة الذكية في العمليات الرياضية والتجارية، حيث بحث الخبراء في جلسة موسعة ما حقّقته تكنولوجيا الرؤية الحاسوبية والتقييم عن بعد من قفزات نوعية، غيّرت سقف الممكن في تحليل الأداء الرياضي.
وتطرق المتحدثون بكثير من الصراحة إلى مواطن الخلل الحالية التي تواجه الأندية والمؤسسات، وفي مقدمتها مشكلة تشتت البيانات وغياب النهج الموحد، إلى جانب التعامل مع الأطر الحوكمية كفكرة لاحقة بدلاً من كونها ركيزة أساسية عند بناء الاستراتيجيات التقنية.
وفي سياق متصل، استعرض قادة التكنولوجيا في قطاع الرياضة سبل التحول من بيع المنتجات البرمجية الفردية إلى بناء منصات وبنى تحتية متكاملة لبيانات المشجعين.
وتناولت النقاشات التي شارك فيها مسؤولو الابتكار، بالتعاون مع عمالقة التقنية مثل Microsoft والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والشركات الرائدة مثل Zenzero، الكيفية التي تتيح بها هذه النماذج الذكية اختصار شهور من العمل الإداري والتنفيذي إلى أيام معدودة، مع إثارة تساؤلات حاسمة حول مستقبل المساءلة والثقة عندما تبدأ الأنظمة الذكية باتخاذ قرارات تفوق سرعة الأفراد في استيعابها ومعالجتها.
ولم تكن الرياضة النسائية غائبة عن المشهد الختامي، بل شكلت محوراً تحليلياً بارزاً ركّز على الجدوى التجارية لضخ الأموال في هذا القطاع الصاعد. وطرح مديرو التسويق التنفيذيون رؤى معمقة حول كيفية استخدام الرياضة النسائية كدافع رئيسي لنمو العلامات التجارية، وزيادة ارتباط المشجعين، وتحقيق أثر تجاري مباشر ومستدام، مع الإشارة إلى أن الشراكات المستقلة والموجهة للفرق النسائية باتت تحقق قيمة سوقية ورأسمالية تتجاوز كثيراً النماذج التقليدية المدمجة مع فرق الرجال.
وعزّزت مراكز الأبحاث الدولية مثل «GWI» هذا الطرح بتقديم بيانات إحصائية تفكك طبيعة المتابعين للبطولات النسائية الكبرى، مثل كأس العالم للسيدات، طارحة تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان الجمهور ينطلق من دوافع وطنية بحتة أم من شغف حقيقي باللعبة ذاتها.
وخلص المحللون إلى أن فهم هذه الديناميكيات بدقة، ومعرفة أين تتقاطع الروح الوطنية مع حقوق الرعاية، يمنح الشركات الاستثمارية القدرة على تصميم حملات تسويقية وتجارية بالغة الفاعلية تضمن ظهوراً استثنائياً وعوائد مالية مجزية. واختتمت القمة أعمالها بملف بالغ الأهمية يتعلق بإدارة وهندسة الإرث الاستراتيجي للمسابقات الكبرى والأحداث الرياضية الضخمة (Mega Events) التي تستضيفها الدول.
وشهدت المنصة نقاشات حية قادها مفوض الدوري الأميركي لكرة القدم (MLS) والمسؤولون التجاريون بنادي تشيلسي الإنجليزي، حيث جرى استعراض آليات تعظيم الاستفادة من الزخم الجماهيري والتجاري الذي تتركه البطولات العالمية الكبرى بعد انتهائها، وكيفية تحويل تلك الفعاليات المؤقتة إلى ركائز مستدامة لبناء دوريات محلية قوية ومنشآت حية تعمل طوال العام.
وركّزت القراءة التحليلية الختامية على دور الابتكار والرؤى طويلة المدى في تحويل الأندية والمسابقات من مجرد كيانات محلية إلى إمبراطوريات رياضية وتجارية عابرة للقارات.
وأجمع المشاركون على أن الاستثمار المبكر في البنى التحتية الذكية، وتبني استراتيجيات البثّ الرقمي الحديثة وتطوير قواعد الجماهير دولياً، هي الأدوات الحقيقية التي تضمن للدول والأندية الحفاظ على ريادتها وتنافسيتها في عالم رياضي متسارع، لتسدل القمة ستارها واضعةً محددات واضحة لعصر رياضي جديد تقوده البيانات والذكاء الاصطناعي ورؤوس الأموال الجريئة.