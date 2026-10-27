تشاكا يعود لارتداء شارة قيادة منتخب سويسرا

يعود غرانيت تشاكا لارتداء شارة قيادة منتخب سويسرا مجدداً، وذلك بعد غيابه عن آخر أربع مباريات لاعترافه بتزوير شهادات تطعيمه خلال جائحة كورونا (كوفيد - 19).
وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان رسمي، الثلاثاء، أن بريل إمبولو الذي تورط في قضية مماثلة خلال سبتمبر (أيلول)، أصبح أيضاً جاهزاً للانضمام لصفوف المنتخب استعداداً لخوض مباراتين في دوري أمم أوروبا الشهر المقبل.
قال مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا ضمن البيان الرسمي: «سعيد للغاية بقدرتي على استدعاء الثنائي دون قيود للمشاركة في مباريات نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأشار بيان الاتحاد السويسري إلى أن ياكين وجهازه المعاون أجمعوا على رغبتهم باستمرار تشاكا قائداً للفريق.
ويخضع تشاكا للمراقبة القضائية لمدة عامين بسبب تزوير شهادة تطعيمه في 2022، وتحمل تكاليف محاكمته، إضافة إلى عقوبة مع إيقاف التنفيذ بتغريمه 150 ألف فرنك سويسري (180 ألف دولار أميركي).
ويستعد تشاكا لتعزيز رصيده مع منتخب سويسرا الذي ارتدى قميصه في 152 مباراة دولية، وذلك عند مواجهة سلوفينيا واسكوتلندا يومي 13 و16 نوفمبر.
ويعتلي منتخب سويسرا قمة مجموعته في المستوى الثاني بدوري أمم أوروبا متفوقاً بخمس نقاط عن سلوفينيا، ويطمح بقوة للتأهل للمستوى الأول في البطولة.