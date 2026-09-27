مانشيني: علينا وضع الأمور في «نصابها الصحيح»

دعا روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح عقب هزيمة فريقه أمام بلجيكا، مشيراً إلى أن ردود الفعل على الهزيمة كانت مبالغاً فيها.

وأضاف مانشيني، في تصريحات لموقع «توتو ميركاتو»: «أعتقد أنه يجب علينا التحلي بالهدوء وعدم الانفعال بالطريقة التي نراها حالياً، لقد واجهنا منتخب بلجيكا، وهو فريق قوي وتسبب لنا في بعض الصعوبات، لكن فريقنا أظهر ردّ فعل جيداً بعد ذلك، كان يمكن تغيير مجرى المباراة رغم استحقاق بلجيكا الفوز».

وأضاف، في حديثه عن تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا في مباراة الاثنين: «من حيث التشكيلة، سنقوم بالتغيير بالتأكيد، فمن المستحيل الاعتماد على لاعب واحد في 4 مباريات متقاربة زمنياً بهذا الشكل، كما يمكننا تقييم لاعبين آخرين في مباريات بهذه الأهمية».

ولم يبدِ مانشيني اهتماماً للانتقادات الموجهة لأليساندرو رومانو، الذي خاض مباراته الأولى في وسط الملعب، وواجه صعوبة كبيرة أمام كيفن دي بروين.

وقال: «الأمر لا يؤثر عليّ، أعتقد أن رومانو قدّم مباراة جيدة جداً، الأخطاء تحدث للجميع، بمن فيهم اللاعبون الأكثر خبرة، نحن سعداء بظهوره الأول أمام بلجيكا».

وعن المنتخب التركي، قال مانشيني: «نواجه فريقاً قوياً، ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين وأصبحوا أقوى الآن، ورغم خروجهم من دور المجموعات بكأس العالم، لم يستحقوا ذلك، وستكون مباراة صعبة».