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بارما ينفصل عن مدربه كويستا

الإسباني كارلوس كويستا مدرب بارما المقال (إ.ب.أ)
الإسباني كارلوس كويستا مدرب بارما المقال (إ.ب.أ)
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بارما ينفصل عن مدربه كويستا

الإسباني كارلوس كويستا مدرب بارما المقال (إ.ب.أ)
الإسباني كارلوس كويستا مدرب بارما المقال (إ.ب.أ)

أعلن نادي بارما إنهاء علاقته بالمدير الفني الإسباني كارلوس كويستا، الأحد، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبعد أيام قليلة فقط من تحقيق الفريق انتصاره الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان له أن هذا الانفصال جاء نتيجة لمناقشات داخلية، مشيراً إلى أنه نابع من خلاف حول الرؤية المستقبلية وليس بسبب النتائج.

وجاء في البيان: «يعلن نادي بارما كالتشيو 1913 أن كارلوس كويستا لم يعد مدرباً للفريق الأول للرجال».

أضاف بيان بارما: «عقب مناقشات داخلية بين النادي والمدرب، تم الاتفاق على عدم توفر الظروف الملائمة لاستمرار العلاقة المهنية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المشروع الرياضي، إذ لم تعد الظروف الضرورية لاستكمال العمل قائمة، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار المشترك».

كما أكد بارما أن الطاقم الفني سيتولى إدارة الحصة التدريبية المقررة الاثنين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه النادي على تعيين مدير فني جديد.

واختتم البيان بتوجيه الشكر من جانب رئيس النادي كايل جيه. كراوس، والرئيس التنفيذي فيديريكو تشيروبيني، والإدارة الرياضية، إلى كويستا تقديراً لـ«أشهر العمل والالتزام والتفاني» التي قدمها.

وتشير تقارير إعلامية في إيطاليا إلى أن الخلافات بين كويستا وإدارة النادي كانت قائمة منذ بداية الموسم ولم تكن مرتبطة بالنتائج، لا سيما وأن بارما كان قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

يشار إلى أن بارما يحتل حالياً المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط من 5 لقاءات، حيث حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً واحداً، فيما تلقى 3 هزائم.

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استدعاء روبن لو نورماند لمعسكر إسبانيا

روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد انضم لمعسكر «لا روخا» (أ.ف.ب)
روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد انضم لمعسكر «لا روخا» (أ.ف.ب)
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استدعاء روبن لو نورماند لمعسكر إسبانيا

روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد انضم لمعسكر «لا روخا» (أ.ف.ب)
روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد انضم لمعسكر «لا روخا» (أ.ف.ب)

عاد روبن لو نورماند مدافع أتلتيكو مدريد مجدداً لصفوف منتخب إسبانيا بعد مرور عام تقريباً على آخر استدعاء له.

خرج لو نورماند من حسابات لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا في البداية، لكنه اضطر لاستدعائه ليعوض إيريك غارسيا الذي غادر المعسكر بسبب الإصابة.

وأصيب غارسيا مدافع برشلونة في ركبته اليسرى أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة إنجلترا، وخضع لفحوصات طبية قبل مغادرة المعسكر التدريبي لتجنب تفاقم إصابته.

وسيكون لو نورماند أمام فرصة جديدة لارتداء قميص منتخب إسبانيا لأول مرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وساهم المدافع الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً في تتويج إسبانيا بلقب أمم أوروبا «يورو 2024»، وخاض 27 مباراة دولية، لكنه غاب عن المشاركة في مونديال 2026.

وانضم مدافع أتلتيكو لصفوف منتخب إسبانيا الذي يستعد لخوض ثلاث مباريات في بطولة دوري أمم أوروبا أمام كرواتيا يوم الثلاثاء في إشبيلية، ثم التشيك يوم 3 أكتوبر، وبعدها بثلاثة أيام يخوض مباراة جديدة أمام كرواتيا خارج أرضه.

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الرياضة رياضة عالمية

شيكاغو بولز يعلن ضم المخضرم بادي هيلد

المخضرم بادي هيلد إلى بولز (رويترز)
المخضرم بادي هيلد إلى بولز (رويترز)
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شيكاغو بولز يعلن ضم المخضرم بادي هيلد

المخضرم بادي هيلد إلى بولز (رويترز)
المخضرم بادي هيلد إلى بولز (رويترز)

تعاقد فريق شيكاغو بولز، المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مع اللاعب المخضرم بادي هيلد ومبلغ نقدي من فريق شارلوت هورنتس مقابل اللاعب روب ديلينغهام.

وأعلن الفريقان عن الصفقة الأحد.

وسيكون ذلك الانتقال هو الثاني لهيلد (33 عاماً) خلال خمسة أيام، حيث كان قد انتقل من أتالانتا إلى شارلوت يوم الثلاثاء الماضي.

لعب هيلد مع غولدن ستيت وأتالانتا الموسم الماضي، مسجلاً معدلاً قدره 7.6 نقطة في 51 مباراة، وكان قد انتقل من واريورز إلى هوكس في فبراير (شباط) الماضي.

ويشهد فريق شيكاغو، الذي حقق 31 فوزاً مقابل 51 خسارة الموسم الماضي، عملية إعادة بناء تحت قيادة جديدة، وقد تم تعيين برايسون غراهام نائباً تنفيذياً لرئيس عمليات كرة السلة في مايو (أيار) الماضي، وتياغو سبلتر مدرباً للفريق في يونيو (حزيران) الماضي.

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مانشيني: علينا وضع الأمور في «نصابها الصحيح»

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا (أ.ف.ب)
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مانشيني: علينا وضع الأمور في «نصابها الصحيح»

روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا (أ.ف.ب)
روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا (أ.ف.ب)

دعا روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح عقب هزيمة فريقه أمام بلجيكا، مشيراً إلى أن ردود الفعل على الهزيمة كانت مبالغاً فيها.

وأضاف مانشيني، في تصريحات لموقع «توتو ميركاتو»: «أعتقد أنه يجب علينا التحلي بالهدوء وعدم الانفعال بالطريقة التي نراها حالياً، لقد واجهنا منتخب بلجيكا، وهو فريق قوي وتسبب لنا في بعض الصعوبات، لكن فريقنا أظهر ردّ فعل جيداً بعد ذلك، كان يمكن تغيير مجرى المباراة رغم استحقاق بلجيكا الفوز».

وأضاف، في حديثه عن تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا في مباراة الاثنين: «من حيث التشكيلة، سنقوم بالتغيير بالتأكيد، فمن المستحيل الاعتماد على لاعب واحد في 4 مباريات متقاربة زمنياً بهذا الشكل، كما يمكننا تقييم لاعبين آخرين في مباريات بهذه الأهمية».

ولم يبدِ مانشيني اهتماماً للانتقادات الموجهة لأليساندرو رومانو، الذي خاض مباراته الأولى في وسط الملعب، وواجه صعوبة كبيرة أمام كيفن دي بروين.

وقال: «الأمر لا يؤثر عليّ، أعتقد أن رومانو قدّم مباراة جيدة جداً، الأخطاء تحدث للجميع، بمن فيهم اللاعبون الأكثر خبرة، نحن سعداء بظهوره الأول أمام بلجيكا».

وعن المنتخب التركي، قال مانشيني: «نواجه فريقاً قوياً، ولديه العديد من اللاعبين الموهوبين وأصبحوا أقوى الآن، ورغم خروجهم من دور المجموعات بكأس العالم، لم يستحقوا ذلك، وستكون مباراة صعبة».

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