بارما ينفصل عن مدربه كويستا

أعلن نادي بارما إنهاء علاقته بالمدير الفني الإسباني كارلوس كويستا، الأحد، وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وبعد أيام قليلة فقط من تحقيق الفريق انتصاره الأول بالدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم.

وذكر النادي في بيان له أن هذا الانفصال جاء نتيجة لمناقشات داخلية، مشيراً إلى أنه نابع من خلاف حول الرؤية المستقبلية وليس بسبب النتائج.

وجاء في البيان: «يعلن نادي بارما كالتشيو 1913 أن كارلوس كويستا لم يعد مدرباً للفريق الأول للرجال».

أضاف بيان بارما: «عقب مناقشات داخلية بين النادي والمدرب، تم الاتفاق على عدم توفر الظروف الملائمة لاستمرار العلاقة المهنية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير المشروع الرياضي، إذ لم تعد الظروف الضرورية لاستكمال العمل قائمة، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار المشترك».

كما أكد بارما أن الطاقم الفني سيتولى إدارة الحصة التدريبية المقررة الاثنين، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه النادي على تعيين مدير فني جديد.

واختتم البيان بتوجيه الشكر من جانب رئيس النادي كايل جيه. كراوس، والرئيس التنفيذي فيديريكو تشيروبيني، والإدارة الرياضية، إلى كويستا تقديراً لـ«أشهر العمل والالتزام والتفاني» التي قدمها.

وتشير تقارير إعلامية في إيطاليا إلى أن الخلافات بين كويستا وإدارة النادي كانت قائمة منذ بداية الموسم ولم تكن مرتبطة بالنتائج، لا سيما وأن بارما كان قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

يشار إلى أن بارما يحتل حالياً المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 4 نقاط من 5 لقاءات، حيث حقق فوزاً وحيداً وتعادلاً واحداً، فيما تلقى 3 هزائم.