فرنسا تبحث عن خيارات هجومية أخرى بعد إصابة مبابي

يعتزم المنتخب الفرنسي الاعتماد على خيارات هجومية أخرى في مواجهته مع نظيره البلجيكي، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في ظل غياب نجمه وقائده كيليان مبابي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نجم فرنسا سجل هدف المباراة الوحيد في مواجهة تركيا، الجمعة، قبل أن يتم استبداله بعد ذلك بفترة قصيرة بعد تعرضه لإصابة في الركبة اليسرى، ليعود إلى ناديه ريال مدريد الإسباني.

ولم يكن زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، يأمل في حدوث مفاجآت سيئة مثل تلك في أول مباراة رسمية له بوصفه مدرباً للفريق، لكنه قال إنه متفائل بشأن ما شاهده من أداء لاعبيه في الملعب.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: «هذا يبشر بالخير بالنسبة لنا، سنواصل العمل، لكن الراحة ستكون ضرورية أيضاً».

وأضاف: «لا يزال أمامنا كثير من العمل، لكن يمكننا أن نشعر بالرضا بعد 3 أو 4 تدريبات فقط معاً، أعتقد أن علينا أن ندرك أن هذه عملية طبيعية، وأنا سعيد بما رأيته وبالأسس التي وضعناها».

وتابع: «نعلم أننا نؤدي بشكل جيد والكرة بحوزتنا، وعلينا أن نكون كذلك أيضاً حينما لا تكون لدينا الكرة، لأن الفرق الكبيرة دائماً تحتاج إلى التوازن وقد نجحنا في ذلك طوال المباراة».

وعلى الجانب الآخر، بدأ منتخب بلجيكا مشواره في البطولة بالفوز على إيطاليا 2 - صفر في روما، وقد تتاح له الفرصة لتوجيه ضربة أخرى لمنتخب كبير آخر في أوروبا.

وقال الهولندي مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، إنه كان يفضل وجود مبابي، وقال في مؤتمر صحافي نقلته صحيفة «هيت لاتست نيوز»: «أن يغيب مبابي فهذا أمر مؤسف، لأنك تريد دائماً مواجهة أفضل لاعبي كرة القدم».

وسيفتقد المنتخب البلجيكي أيضاً لخدمات اثنين من لاعبيه؛ وهما لياندرو تروسارد ومايك بيندرز.

ورغم مشاركة كل من تروسارد وبيندرز في التدريبات الأحد، بعد غيابهما عن مواجهة إيطاليا، فإنهما «ليسا جاهزين للمشاركة حتى الآن».