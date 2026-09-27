فوكينا إلى نصف نهائي دورة تشنغدو للتنس

تأهل الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا إلى الدور نصف النهائي في دورة تشنغدو الصينية للتنس، بعدما تغلب على الفرنسي ألكسندر مولر 6-1 و7-5، اليوم (الأحد)، في دور الثمانية.

وقدم دافيدوفيتش فوكينا، المصنف 29 عالمياً، أداءً قوياً وحسم المجموعة الأولى في 24 دقيقة فقط، بعدما كسر إرسال منافسه مرتين وتقدم 5-1 قبل أن يحسمها لمصلحته.

وواجه الإسباني مقاومة أكبر في المجموعة الثانية أمام مولر، المصنف 135 عالمياً، لكنه استعاد زمام الأمور ونجح في حسم المجموعة والمباراة لمصلحته.

ويلتقي دافيدوفيتش فوكينا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف والفرنسي أدريان مانارينو.

وفي مباراة أخرى، تغلب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي على الأميركي جينسون بروكسبي 6-4 و7-6.