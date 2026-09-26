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نوبل يقترب من حراسة مرمى ألمانيا أمام اليونان

ألكسندر نوبل يستعد لحراسة مرمى «المانشافت» أمام اليونان (رويترز)
ألكسندر نوبل يستعد لحراسة مرمى «المانشافت» أمام اليونان (رويترز)
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نوبل يقترب من حراسة مرمى ألمانيا أمام اليونان

ألكسندر نوبل يستعد لحراسة مرمى «المانشافت» أمام اليونان (رويترز)
ألكسندر نوبل يستعد لحراسة مرمى «المانشافت» أمام اليونان (رويترز)

يعتزم يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إجراء تغيير في حراسة المرمى في أول مباراة بقيادته على أرضه عندما يواجه المنتخب اليوناني في دوري أمم أوروبا، الأحد.

وخاض ألكسندر نوبل تدريباً مكثفاً بشكل منفرد مع مدرب حراس المرمى أندرياس كروننبرغ، السبت، ويبدو مرشحاً ليحل محل مارك-أندريه تير شتيغن في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وفي المقابل، تدرب تير شتيغن وفين دحمان في الجانب الآخر من الملعب تحت إشراف مدرب حراس المرمى الثاني شتيفان فيسلز.

وإذا شارك نوبل، الذي يلعب مع بشكتاش التركي منذ الصيف، فستكون مباراته الدولية الرابعة. وكان نوبل ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم هذا العام، حيث كان الحارس الثالث.

وشارك تير شتيغن أساسياً في تعادل ألمانيا مع هولندا 1-1، يوم الخميس الماضي، كما اتبع حراس المرمى البرنامج التدريبي نفسه تقريباً قبل تلك المباراة.

لكن وسائل الإعلام لم يُسمح لها، كالمعتاد خلال التدريب الأخير قبل المباريات، بمتابعة سوى أول 15 دقيقة من المران.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الألماني في التدريب تحت قيادة كلوب، بمن فيهم المهاجمان فلوريان فيرتز وجوناثان بوركاردت، اللذان انضما إلى الفريق، الجمعة، لتعويض المصابين جمال موسيالا وكاي هافيرتز.

وكان كلوب قسم قائمة المنتخب إلى مجموعتين، وكان فيرتز وبوركاردت ضمن المجموعة الثانية في البداية، التي من المقرر أن تواجه صربيا واليونان الأسبوع المقبل.

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«جائزة أذربيجان»: راسل يحرز اللقب بفارق «عُشر من الثانية» عن فيرستابن

البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
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«جائزة أذربيجان»: راسل يحرز اللقب بفارق «عُشر من الثانية» عن فيرستابن

البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)
البريطاني جورج راسل يحتفل بلقب باكو مع الهولندي ماكس فيرستابن والفرنسي إسحاق حجار (إ.ب.أ)

تفوق البريطاني جورج راسل على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق عُشر من الثانية ليفوز بجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، التي شهدت عدة حوادث على حلبة باكو السبت، مقلصاً الفارق مع زميله في مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي في صدارة بطولة العالم.

وانطلق راسل من المركز الأول ونجح في تحقيق فارق بلغ 11 ثانية، قبل أن تتسبب فترات دخول سيارة الأمان، في اقتراب فيرستابن بسيارته ريد بول مباشرة خلف سيارة مرسيدس.

وطارد فيرستابن راسل حتى خط النهاية، واقترب بما يكفي في اللفة الأخيرة لشن هجوم أخير عند المنعطف الخامس عشر، لكن البريطاني تمكن من الحفاظ على الصدارة والابتعاد عن الهولندي.

وقال راسل بعد نهاية السباق: «كانت اللفة الأخيرة سريعة. كان قريباً جداً. بعد الأعلام الصفراء فقدت ميزة الدفع الإضافي. اعتقدت أنه سيتجاوزني».

أما فيرستابن الذي قدم سباقاً مميزاً فتعامل مع الأمر بهدوء قائلاً: «في اللفة الأخيرة فقد جورج ميزة الدفع الإضافي واقتربت منه، لكن ذلك لم يكن كافياً».

وحل الفرنسي من أصل جزائري إسحاق حجار، سائق ريد بول الآخر، في المركز الثالث، بينما جاء السائق المونوغاسي شارل لوكلير من فيراري رابعاً.

أما أنتونيلي، الذي كان يتقدم على راسل بفارق 81 نقطة قبل السباق، لكنه انطلق من المركز السادس عشر بعد تعرضه لحادث في التجارب التأهيلية، فقد تمكن من التقدم بين المتسابقين لينهي السباق خامساً.

البريطاني جورج راسل تفوق بأعجوبة على الهولندي ماكس فيرستابن (رويترز)

وشهد السباق حادثين بارزين في منتصفه.

ففي اللفة الخامسة والثلاثين، اصطدم التايلاندي أليكس ألبون بسيارته وليامز بالحائط، ما استدعى دخول سيارة الأمان وأعاد تجميع المتسابقين.

وعند استئناف السباق، حاول الأرجنتيني فرانكو كولابينتو التقدم من الداخل لكنه لم يجد مساحة كافية عند دخول المنعطف التالي.

وأدى انغلاق عجلاته وانزلاق سيارته جانبياً إلى دفع زميله في فريق ألبين الفرنسي بيير غاسلي نحو البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين)، لينزلق الثلاثة خارج الحلبة معاً.

وكان سائقا الفريق الفرنسي المتعثر في طريقهما لتحقيق مركزين ضمن العشرة الأوائل.

وقال غاسلي عبر جهاز الاتصال اللاسلكي بالفريق: «يا إلهي، يا إلهي. لا أصدق ذلك»، قبل أن يضيف كلمة نابية. «ضاعت الكثير من النقاط».

وكان النيوزيلندي ليام لاوسون، سائق ريسينغ بولز، خلف الحادث مباشرة.

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الرياضة رياضة عالمية

الرباع الفلبيني ديلوس سانتوس يكرّم والده الراحل ببرونزية «الآسياد»

الرباع الفلبيني ألبرت ديلوس سانتوس (أ.ف.ب)
الرباع الفلبيني ألبرت ديلوس سانتوس (أ.ف.ب)
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الرباع الفلبيني ديلوس سانتوس يكرّم والده الراحل ببرونزية «الآسياد»

الرباع الفلبيني ألبرت ديلوس سانتوس (أ.ف.ب)
الرباع الفلبيني ألبرت ديلوس سانتوس (أ.ف.ب)

انغمس ألبرت ديلوس سانتوس، بطل آسيا للناشئين، في رفع الأثقال بعد وفاة والده ومدربه ألفين، متخذاً من الرياضة التي جمعتهما ملاذاً للتغلب على الحزن.

وفي يوم السبت، كرّم الفلبيني (20 عاماً) والده بعدما صعد إلى منصة التتويج في دورة الألعاب الآسيوية بمدينة ناغويا، محرزاً ميدالية برونزية في منافسات وزن 70 كيلوغراماً.

وواصل بذلك إرثاً عائلياً قوياً في رفع الأثقال، إذ كان والداه من رباعي المنتخب الوطني، فيما مثلت شقيقته ديسا الفلبين في جاكرتا قبل ثماني سنوات.

وقال في صالة فوكياجي بمدينة ناغويا: «شاركت شقيقتي في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا، ووجودي هنا الآن يشبه اكتمال الدائرة. ووالدي أيضاً في التسعينات، هذا إرث تركه لي».

وتوفي ألفين ديلوس سانتوس، الحاصل على ميدالية في ألعاب جنوب شرقي آسيا خلال التسعينات، بسبب سرطان الكبد في مارس (آذار)، تاركاً ابنه ألبرت غارقاً في الحزن قبل بطولة العالم للناشئين في مصر.

وقال ديلوس سانتوس: «منذ رحيل والدي، كرست نفسي للتدريب».

تعرض لانتكاسة بسبب إصابة قبل البطولة التي أقيمت في مصر، لكنه تمكن في النهاية من تجاوزها والفوز بالميدالية الذهبية.

وعلى منصة التتويج، أخرج صورة لوالده من سترته تكريماً لذكراه.

وعندما سُئل عما سيقوله لوالده بعد فوزه ببرونزية الألعاب الآسيوية، قال ديلوس سانتوس: «شكراً لك، أحبك».

وقال ديلوس سانتوس، الذي حل ثالثاً خلف الكوري الشمالي ري وون جو الحائز على الذهبية، والياباني ماسانوري مياموتو، إن رفعه 183 كيلوغراماً في النتر كان مرضياً بشكل خاص بعد معاناته في رفع 170 كيلوغراماً خلال فترة الإعداد.

وقال: «مررت بأيام صعبة للغاية قبل المنافسة، لكن عندما وصلت إلى هنا وبدأت التدريب، شعرت بحالة جيدة. كل شيء ممكن، ما دمت تنهض من السرير وتغادر الأريكة».

وفي الفترة المسائية من منافسات رفع الأثقال، أحرز الإندونيسي رحمت إروين عبد الله ذهبية وزن 75 كيلوغراماً، متفوقاً على التايلاندي ويرافون ويتشوما صاحب الفضية ووصيف أولمبياد باريس في وزن 73 كيلوجراماً، والكوري الشمالي ري تشونغ سونغ صاحب البرونزية.

ورفع عبد الله 160 كيلوغراماً في الخطف و206 كيلوغرامات في النتر، بإجمالي 366 كيلوغراماً، وهي جميعها أرقام قياسية عالمية في الفئة الوزنية المستحدثة مؤخراً.

وقال عبد الله، صاحب برونزية وزن 73 كيلوغراماً في أولمبياد طوكيو: «أشعر بأن الأمر أكبر بكثير من المرة الماضية. لا أدري، لكنه يبدو أكبر. الضغط أكبر، كما أن لدي الآن ابناً وزوجة في المنزل يساندانني».

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الرياضة دورة الألعاب الآسيوية رفع الأثقال اليابان
الرياضة رياضة عالمية

تشابيكوينسي البرازيلي يعود لموقع تحطم طائرته في كولومبيا سنة 2016

موقع تحطم طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا (رويترز)
موقع تحطم طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا (رويترز)
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تشابيكوينسي البرازيلي يعود لموقع تحطم طائرته في كولومبيا سنة 2016

موقع تحطم طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا (رويترز)
موقع تحطم طائرة فريق تشابيكوينسي البرازيلي في كولومبيا (رويترز)

عاد نادي تشابيكوينسي البرازيلي إلى موقع تحطم طائرته سنة 2016 بكولومبيا، يوم الجمعة، بعد عشر سنوات من الحادثة الناجمة عن نفاد وقود الطائرة التي كانت تقل الفريق، وذلك لحضور مراسم تأبين للضحايا الـ71.

ونجا ستة أشخاص فقط من أصل 77 كانوا على متن الطائرة، في واحدة من أسوأ المآسي في تاريخ كرة القدم، والتي وقعت ليلة 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

وكان تشابيكوينسي آنذاك في طريقه لخوض مباراة ذهاب نهائي كأس سود أميركانا ضد أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في ميديين، قبل أن تتحطم طائرته على جبل في ضواحي المدينة.

ولم ينجُ سوى ثلاثة لاعبين فقط من أصل 22 كانوا ضمن التشكيلة التي كانت ضمن الركاب.

وكانت المباراة تعتبر الأكبر في تاريخ نادي جنوب البرازيل، وكان مرشحاً للفوز بها.

وعاد تشابيكوينسي إلى كولومبيا هذا الأسبوع لخوض مباراة ودية أمام أتلتيكو ناسيونال السبت، ولحضور مراسم تأبين ضحايا الحادثة.

وسيدشن الفريق الجمعة نصباً تذكارياً محفورة عليه أسماء الضحايا.

وانضم إليهم في هذه الرحلة هيليو نيتو، المدافع السابق الذي نجا من الحادثة.

وقال ميغيل راميريس، مزارع كولومبي كان أول من وصل إلى موقع الكارثة قبل 10 سنوات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه لا يزال يسمع «صرخات أشخاص يطلبون النجدة».

ولا تزال أجزاء من هيكل الطائرة تُرى قرب موقع تحطمها.

وبعد المأساة، مُنح تشابيكوينسي لقب كأس كوبا سود أميركانا من قبل اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، بناء على طلب خصمه في النهائي أتلتيكو ناسيونال.

والتقى الفريقان مجدداً بعد خمسة أشهر للتنافس على لقب ريكوبا سود أميركانا لعام 2017، التي فاز بها الفريق الكولومبي.

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