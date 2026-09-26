نوبل يقترب من حراسة مرمى ألمانيا أمام اليونان

يعتزم يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إجراء تغيير في حراسة المرمى في أول مباراة بقيادته على أرضه عندما يواجه المنتخب اليوناني في دوري أمم أوروبا، الأحد.

وخاض ألكسندر نوبل تدريباً مكثفاً بشكل منفرد مع مدرب حراس المرمى أندرياس كروننبرغ، السبت، ويبدو مرشحاً ليحل محل مارك-أندريه تير شتيغن في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وفي المقابل، تدرب تير شتيغن وفين دحمان في الجانب الآخر من الملعب تحت إشراف مدرب حراس المرمى الثاني شتيفان فيسلز.

وإذا شارك نوبل، الذي يلعب مع بشكتاش التركي منذ الصيف، فستكون مباراته الدولية الرابعة. وكان نوبل ضمن قائمة المنتخب الألماني في كأس العالم هذا العام، حيث كان الحارس الثالث.

وشارك تير شتيغن أساسياً في تعادل ألمانيا مع هولندا 1-1، يوم الخميس الماضي، كما اتبع حراس المرمى البرنامج التدريبي نفسه تقريباً قبل تلك المباراة.

لكن وسائل الإعلام لم يُسمح لها، كالمعتاد خلال التدريب الأخير قبل المباريات، بمتابعة سوى أول 15 دقيقة من المران.

وشارك جميع لاعبي المنتخب الألماني في التدريب تحت قيادة كلوب، بمن فيهم المهاجمان فلوريان فيرتز وجوناثان بوركاردت، اللذان انضما إلى الفريق، الجمعة، لتعويض المصابين جمال موسيالا وكاي هافيرتز.

وكان كلوب قسم قائمة المنتخب إلى مجموعتين، وكان فيرتز وبوركاردت ضمن المجموعة الثانية في البداية، التي من المقرر أن تواجه صربيا واليونان الأسبوع المقبل.