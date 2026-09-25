كلوب «راضٍ» عن التعادل مع هولندا

أعرب مدرب منتخب ألمانيا يورغن كلوب عن رضاه بالتعادل مع مضيّفه الهولندي الخميس في باكورة مبارياته على رأس الجهاز الفني لمنتخب بلاده ألمانيا.

وحُرم كلوب من تحقيق الفوز في بداية مهمته مدرباً لـ«دي مانشافت»، بعدما سجل مهاجمه السابق في ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو هدف التعادل في الوقت بدل الضائع مانحاً هولندا تعادلاً 1-1 في مواجهة المنتخبين ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان كلوب، المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، تعهد بإعادة الحيوية إلى المنتخب الألماني بعد خلافته ليوليان ناغلسمان إثر الخروج المبكر الثالث توالياً لألمانيا من كأس العالم.

وعاد كلوب إلى المنطقة الفنية في أمستردام للمرة الأولى منذ رحيله عن ليفربول عام 2024، في مواجهة منتخب هولندا بقيادة النجم السابق لبرشلونة وإسبانيا تشافي هرنانديز الذي خلف رونالد كومان في منصب المدرب.

وبدأت ليلة ألمانيا بشكل صعب بعد تعرض صانع ألعاب بايرن ميونيخ جمال موسيالا لإصابة خلال فترة الإحماء. كما خرج مهاجم آرسنال الإنجليزي كاي هافيرتز مصاباً، لكن كلوب بدا في طريقه لتحقيق أول انتصار له على المستوى الدولي بفضل هدف فيليكس نميتشا في الدقيقة 32.

واحتج لاعبو هولندا بغضب على الحكم وعلى منافسيهم بعدما استمر اللعب رغم سقوط المهاجم براين بروبي مصاباً، قبل أن يودع نميتشا كرة مرتدة في الشباك من مسافة قريبة.

لكن خاكبو أطلق تسديدة قوية «على الطاير» في الوقت بدل الضائع إثر عرضية من البديل الجديد روبن فان بوميل، نجل لاعب الوسط الدولي السابق والمدرب الجديد لمنتخب بلجيكا مارك فان بوميل، وحرم مدربه السابق كلوب وألمانيا من الفوز.

وقال كلوب لمحطة «آر تي إل» الألمانية: «هناك قائمة طويلة من الأمور التي سارت بشكل جيد. بدأنا المباراة بصورة رائعة ثم واجهنا صعوبات حقيقية لمدة عشر دقائق».

وأضاف: «أنا سعيد جداً بالعديد من الأداءات الفردية، وبالروح القتالية أيضاً. لكن بإمكاننا تقديم كرة قدم أفضل، بالتأكيد».

وتابع: «لقد صنعنا لأنفسنا عملاً إضافياً، ما أجبرنا على الركض وبذل جهد كبير، وكانت المباراة مرهقة لكلا المنتخبين. كنت سأحب حقاً أن نفوز، لكنني راضٍ إلى حد كبير عن نقطة التعادل».

وقال مدافع فرايبورغ فيليب ترو الذي خاض مباراته الدولية الأولى وكان وراء التمريرة العرضية التي تسببت في افتتاح التسجيل: «أردنا أن نكون مصدر إزعاج لهم، وأن نضغط عليهم، وأن نقدم كرة قدم عالية الوتيرة».

وأضاف: «نجح ذلك بشكل جيد جداً، رغم أننا كنا سلبيين أكثر من اللازم في الدقائق الأخيرة. لكن يا إلهي، المنتخب الهولندي آلة تعمل بكفاءة عالية».