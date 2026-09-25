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اختيار بلينغهام أفضل لاعب في منتخب إنجلترا هذا العام

جود بلينغهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا (رويترز)
جود بلينغهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا (رويترز)
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اختيار بلينغهام أفضل لاعب في منتخب إنجلترا هذا العام

جود بلينغهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا (رويترز)
جود بلينغهام نجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا (رويترز)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، إن جود بلينغهام اختير كأفضل لاعب في المنتخب الوطني للرجال للموسم الثاني على التوالي، بعد موسم متميز سجل خلاله رقماً قياسياً بلغ سبعة أهداف في كأس العالم 2026.

وأحرز لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني رقماً قياسياً لأكبر عدد من الأهداف سجله لاعب إنجليزي في بطولة كبرى، عندما حقق المنتخب الذي يطلق عليه لقب «الأسود الثلاثة» أفضل نتيجة له في كأس العالم منذ عام 1966 بحصوله على المركز الثالث.

وقال بلينغهام: «إنه شعور رائع. إنه لشرف عظيم أن أحظى بتقدير الجماهير مجدداً. هذا ليس شيئاً تفكر فيه عندما تلعب لمنتخب بلادك، لكنه بالطبع إضافة جميلة إلى الصيف الرائع الذي قضيناه، وإلى شرف اللعب لصالح بلدي».

واختير الفائز بالجائزة من خلال تصويت المشجعين على التطبيق الرسمي لمنتخب إنجلترا.

وشهدت حصيلة بلينغهام (23 عاماً) في كأس العالم تسجيل ثنائيتين، الأولى في الفوز المثير على المكسيك في دور الـ16 على ملعب أزتيكا، والثانية في الفوز على النرويج في دور الثمانية في ميامي.

كما أصبح أصغر لاعب أوروبي يشارك في أربع بطولات كبرى.

وقال توماس توخيل مدرب إنجلترا إن بلينغهام كان «أحد أفضل لاعبي البطولة، ليس بالنسبة لنا فحسب ولكن في البطولة بأكملها».

وأضاف توخيل: «لقد قدم كل ما لديه وبلغ كامل إمكاناته؛ كان بإمكانكم أن تروا بوضوح مدى روحه التنافسية وأنه أشبه بآلة لا تتوقف. إنه يزدهر تحت الضغط، ويعشق مثل هذه اللحظات وهذه المحافل، وهي التي تخرج أفضل ما لديه».

وكان القائد هاري كين أفضل هداف لمنتخب إنجلترا للموسم السابع على التوالي بعد أن سجل 12 هدفاً في جميع المباريات مع المنتخب الوطني، معادلاً بذلك أفضل حصيلة تهديفية له مع منتخب إنجلترا.

ووصف كين هذا الإنجاز بأنه «دليل على الاستمرارية»، وشكر زملاءه والمدربين على دعمهم.

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رانييري: نهدف لتطوير اللاعبين الشباب في المنتخب الإيطالي

كلاوديو رانييري المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (إ.ب.أ)
كلاوديو رانييري المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (إ.ب.أ)
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رانييري: نهدف لتطوير اللاعبين الشباب في المنتخب الإيطالي

كلاوديو رانييري المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (إ.ب.أ)
كلاوديو رانييري المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم (إ.ب.أ)

قال كلاوديو رانييري، المدير الفني للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إنه يضع كامل تركيزه على تطوير اللاعبين الشباب.

وتحدث رانييري مع الصحافيين في روما، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب إيطاليا أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية.

وكان مدرب روما السابق قد تولى منصب المدير الفني للاتحاد الإيطالي في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً لباولو مالديني الذي شغل المنصب لمدة أسبوعين فقط.

وقال رانييري: «الأمر رائع؛ لأنني أقوم بأشياء كثيرة، وهناك عمل كثير، ولحسن الحظ لديَّ العديد من الأشخاص المتعاونين الذين يمكنهم مساعدتي».

وأضاف: «أنا لا أقوم شخصياً بمهمة استكشاف اللاعبين، لكن لدينا طاقم عمل يزودنا بتحديثات حول كل شيء والجميع، نحن نقوم بأعمال عظيمة، وإن كانت غير مرئية للعلن. نحن نتابع الفريق الأول، ونأمل أن نحقق نتيجة جيدة الليلة».

وأوضح رانييري أنه أجرى بعض المحادثات مع اللاعبين أصحاب الجنسية المزدوجة، مثل أليساندرو رومانو، حيث وافقوا بعد ذلك على اللعب للمنتخب الإيطالي.

وقال رانييري: «بفضل مانشيني، تحدثت إلى اللاعبين الشباب الذين كانوا مترددين في الاختيار بين اللعب لمنتخب بلدنا أو بلدان أخرى».

وأضاف: «لقد انضم الكثير منهم إلينا، وهذا أمر يسعد الفريق، وأنا اكتفيت بالتحدث إليهم فقط».

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ملك الشمال الجديد... هالاند يُحطم الرقم القياسي لإبراهيموفيتش

إرلينغ هالاند يواصل نثر سحره مع النرويج (د.ب.أ)
إرلينغ هالاند يواصل نثر سحره مع النرويج (د.ب.أ)
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ملك الشمال الجديد... هالاند يُحطم الرقم القياسي لإبراهيموفيتش

إرلينغ هالاند يواصل نثر سحره مع النرويج (د.ب.أ)
إرلينغ هالاند يواصل نثر سحره مع النرويج (د.ب.أ)

واصل إرلينغ هالاند كتابة التاريخ بقميص النرويج، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز مثير 3-2 على الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الخميس، مسجلاً ثنائية جعلته الهداف التاريخي للاعبي دول الشمال الأوروبي على مستوى المنتخبات، متجاوزاً الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ورفع نجم مانشستر سيتي رصيده إلى 64 هدفاً في 56 مباراة دولية فقط، متخطياً رقم إبراهيموفيتش البالغ 62 هدفاً، والذي احتاج إلى 122 مباراة لتحقيقه مع المنتخب السويدي.

وجاء الهدف الثاني لهالاند في الدقيقة 74 ليحسم فوز النرويج، ويمنحها أول انتصار رسمي في تاريخ مواجهاتها مع الدنمارك، مؤكداً مجدداً أنه اللاعب القادر على صناعة الفارق في أصعب اللحظات.

وقال مدرب النرويج، ستوله سولباكن: «لا يمكن تفسير ما يفعله، ولا يمكن تعليمه. إنها موهبة فطرية محضة وغريزة تهديفية نادرة».

ومنذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2019، حافظ هالاند على نسق تهديفي مذهل، بمعدل يتجاوز هدفاً في المباراة الواحدة، في إنجاز يعكس استثنائية المهاجم الذي لا يتوقف عن تحطيم الأرقام.

وقال لاعب الوسط النرويجي ساندر بيرغ: «هذا أمر لا يصدق. اعتدنا رؤية هالاند يسجل باستمرار؛ لذا يبدو طبيعياً أن يصل إلى هذه المكانة، لكن ما يحققه يظل مذهلاً».

ولم يقتصر إنجاز هالاند على تخطي إبراهيموفيتش، بل تجاوز أيضاً الأسطورة البرازيلي رونالدو، الذي أنهى مسيرته الدولية برصيد 62 هدفاً.

ولا يزال الرقم القياسي الأعلى بين لاعبي ولاعبات دول الشمال الأوروبي بحوزة المهاجمة السويدية السابقة لوتا شيلين، التي سجلت 88 هدفاً مع منتخب بلادها.

وهيمنت فاعلية هالاند الهجومية على ردود الفعل في الدنمارك؛ حيث عدّ كثيرون أن مهاجم مانشستر سيتي كان العامل الحاسم في نتيجة المباراة.

وقال المحلل الدنماركي مايكل ستين ينسن: «تمتلك النرويج لاعباً استثنائياً مثل هالاند، وعليها أن تكون ممتنة لذلك. ففي أمسية متقاربة، كانت حاسته التهديفية القاتلة هي الفارق».

بدورها، كتبت صحيفة «بي تي» الدنماركية أن منتخب بلادها «عوقب بقسوة على يد أخطر لاعب في صفوف النرويج».

أما المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند فأقر بصعوبة الحد من خطورة هالاند، قائلاً: «يملك إرلينج قدرة فريدة على إيجاد الطريق إلى المرمى. ليس مفاجئاً أن يسجل، لكنه أمر محبط للغاية عندما تكون في الجهة المقابلة».

وستحظى الدنمارك بفرصة للثأر عندما تستضيف النرويج في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، في مواجهة جديدة قد تمنح هالاند فرصة أخرى لتعزيز سجله التهديفي الاستثنائي.

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نفاد تذاكر «الرقصة الأخيرة» لميسي مع الأرجنتين

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
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نفاد تذاكر «الرقصة الأخيرة» لميسي مع الأرجنتين

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ.ف.ب)
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ.ف.ب)

نفدت تذاكر مباراة وداع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، التي سوف تجمعه بمنتخب بنين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال أقل من ساعتين.

وكان الطلب على التذاكر هائلاً، مما سمح للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيع عدد يفوق بكثير التذاكر التي تم طرحها للمباراة (80 ألف تذكرة) بسهولة في ملعب «مونومنتال» بالعاصمة بوينس آيرس.

وكان ميسي قد أعلن اعتزاله اللعب للمنتخب الأرجنتيني أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي، بعد مسيرة استمرت 21 عاماً، ومع ذلك، قرر المدرب ليونيل سكالوني استدعاءه مرة أخيرة للمشاركة في المباراة ضد بنين لمنحه وداعاً يليق بمشواره الحافل مع فريق بلاده.

وصرح كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بأن ميسي قبل الدعوة، مشيراً إلى أنه تمت دعوة جميع اللاعبين، الذين وجدوا في قائمة الفريق التي توجت بكأس العالم في قطر عام 2022 وعائلاتهم أيضاً لحضور «رقصة التانغو الأخيرة لأفضل لاعب في العالم».

ويمتلك ميسي في رصيده 207 مباريات دولية و125 هدفاً، ويمثل كلا الرقمين أرقاماً قياسية للمنتخب الأرجنتيني.

وتوج اللاعب، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 8 مرات، بلقب كأس العالم قبل أربعة أعوام، كما شارك في نهائي نسختي المونديال عامي 2014 و2026، وتوج بلقب بطولة «كوبا أميركا» مرتين.

وتعدّ المباراة ضد بنين الأخيرة ضمن ثلاثة لقاءات ودية يخوضها المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلى جانب مواجهة ضد بوليفيا يوم الأربعاء المقبل في قرطبة، ومواجهة أخرى ضد بوركينا فاسو في الثالث من الشهر المقبل في بوينس آيرس.

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