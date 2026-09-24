إرجاء الظهور الدولي الأول لكونتي مع ألمانيا بعد استبعاده أمام هولندا

استبعد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، بامباسي كونتي، لاعب هوفنهايم، من قائمة الفريق لمواجهة هولندا في أمستردام اليوم الخميس، ليتأجل بذلك الظهور الأول للاعب مع الماكينات.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة اللاعبين الـ23 المسموح لهم بالمشاركة في المباراة الافتتاحية لألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وضم كلوب 24 لاعباً إلى قائمته الأولى، لكن لوائح البطولة تسمح بإدراج 20 لاعباً فقط وثلاثة حراسة مرمى في قائمة المباريات.

ولم يكشف كلوب عن قراره خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ملعب «يوهان كرويف أرينا» أمس الأربعاء.

وقال المدرب البالغ من العمر 59 عاماً: «تحدثت بالفعل مع اللاعب، ويمكنني القول إنه سيكون بالتأكيد ضمن القائمة المقبلة».

وستكون أمام كونتي فرصة أخرى لخوض مباراته الدولية الأولى يوم الأحد، عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان في أوجسبورج ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعتزم كلوب أيضاً الإبقاء على كونتي ضمن قائمة ثانية مختلفة إلى حد كبير استعداداً لمباراتي صربيا واليونان الأسبوع المقبل.