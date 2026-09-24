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الرياضة رياضة عالمية

إرجاء الظهور الدولي الأول لكونتي مع ألمانيا بعد استبعاده أمام هولندا

بامباسي كونتي في اليسار (د.ب.أ)
بامباسي كونتي في اليسار (د.ب.أ)
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إرجاء الظهور الدولي الأول لكونتي مع ألمانيا بعد استبعاده أمام هولندا

بامباسي كونتي في اليسار (د.ب.أ)
بامباسي كونتي في اليسار (د.ب.أ)

استبعد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، بامباسي كونتي، لاعب هوفنهايم، من قائمة الفريق لمواجهة هولندا في أمستردام اليوم الخميس، ليتأجل بذلك الظهور الأول للاعب مع الماكينات.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة اللاعبين الـ23 المسموح لهم بالمشاركة في المباراة الافتتاحية لألمانيا بدوري الأمم الأوروبية.

وضم كلوب 24 لاعباً إلى قائمته الأولى، لكن لوائح البطولة تسمح بإدراج 20 لاعباً فقط وثلاثة حراسة مرمى في قائمة المباريات.

ولم يكشف كلوب عن قراره خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في ملعب «يوهان كرويف أرينا» أمس الأربعاء.

وقال المدرب البالغ من العمر 59 عاماً: «تحدثت بالفعل مع اللاعب، ويمكنني القول إنه سيكون بالتأكيد ضمن القائمة المقبلة».

وستكون أمام كونتي فرصة أخرى لخوض مباراته الدولية الأولى يوم الأحد، عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان في أوجسبورج ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعتزم كلوب أيضاً الإبقاء على كونتي ضمن قائمة ثانية مختلفة إلى حد كبير استعداداً لمباراتي صربيا واليونان الأسبوع المقبل.

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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
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ديفيد ماسا يدير مباراة إنجلترا وإسبانيا في «دوري أمم أوروبا»

الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)
الحكم الإيطالي ديفيد ماسا (رويترز)

قرر «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تعيين الحكم الإيطالي ديفيد ماسا لإدارة مباراة إنجلترا أمام إسبانيا المقررة إقامتها في «ويمبلي» السبت ضمن بطولة «دوري أمم أوروبا».

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن هذه ستكون ثاني مرة يدير فيها ماسا مباراة للمنتخب الإسباني.

وكانت أول مباراة أدارها ماسا للمنتخب الإسباني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما تعادل الإسباني مع نظيره الهولندي 1 - 1 في أمستردام.

وأدار ماسا 3 مباريات للمنتخب الإنجليزي، كانت كلها مباريات ودية، عندما خسر المنتخب الإنجليزي أمام آيسلندا وفرنسا، وفاز على اسكوتلندا.

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الرياضة رياضة عالمية

كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
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كارديف تحتضن نزال فيوري وجوشوا ديسمبر المقبل

إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)
إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف (موسم الرياض)

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، اليوم (الخميس)، إقامة المواجهة المرتقبة بين بطلَي الوزن الثقيل تايسون فيوري وأنتوني جوشوا، في الـ11 من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل في استاد برينسيباليتي بمدينة كارديف، عاصمة ويلز في المملكة المتحدة، ضمن نزالات «ذا رينغ».

ويعد نزال فيوري وجوشوا من أكثر المواجهات المرتقبة في عالم الملاكمة، إذ ظلَّ على مدى أكثر من عقد حاضراً في نقاشات جماهير اللعبة ومتابعيها حول العالم، متحدثين عن إمكانية حدوث النزال من عدمه، في ظلِّ المكانة التي حقَّقها النجمان ومسيرتيهما الحافلتين في الوزن الثقيل.

ويخوض جوشوا النزال بسجل احترافي يتضمَّن 30 انتصاراً مقابل 4 هزائم، منها 27 انتصاراً بالضربة القاضية. وخلال مسيرته، كان طرفاً في عدد من أبرز نزالات الوزن الثقيل، وحقَّق انتصارات على فلاديمير كليتشكو، وجوزيف باركر، وكوبرات بوليف، وآندي رويز جونيور. كما واجه أولكسندر أوسيك ودانييل دوبوا وفرانسيس نغانو، وتصدَّر نزالات كبرى أُقيمت في ملاعب من بينها ويمبلي واستاد توتنهام هوتسبير.

في المقابل، يدخل فيوري المواجهة بسجل احترافي يبلغ 36 انتصاراً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، منها 25 انتصاراً بالضربة القاضية. وشهدت مسيرته انتصارات بارزة على فلاديمير كليتشكو، وديليان وايت، إلى جانب ثلاثيته الشهيرة أمام ديونتاي وايلدر، ومواجهتين أمام أولكسندر أوسيك في نزالين متتاليين على بطولة العالم للوزن الثقيل بلا منازع.

وتتجه أنظار جماهير الملاكمة في 11 ديسمبر إلى كارديف، حيث يلتقي تايسون فيوري وأنتوني جوشوا للمرة الأولى في مواجهة رسمية، في نزال يجمع اثنين من أبرز نجوم الوزن الثقيل بعد أكثر من عقد من الترقب والاهتمام الجماهيري حول العالم.

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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
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«فورمولا 1»: عطل هيدروليكي يوقف أنتونيلي... وراسل الأسرع في تجارب باكو

كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (إ.ب.أ)

تعرّض الإيطالي كيمي أنتونيلي، متصدرُ بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا1»، لمشكلة في النظام الهيدروليكي لسيارته، فيما سجل زميله في فريق «مرسيدس» جورج راسل الزمن الأسرع في التجربة الحرة الأولى لسباق «جائزة أذربيجان الكبرى» الخميس.

وانتهت مسيرة الإيطالي أنتونيلي، الذي يتفوق على راسل بفارق 81 نقطة في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، ويسعى لإحراز لقبه الأول في «بطولة العالم»، بعد تصاعد الدخان من سيارته، فيما شهدت التجربة حوادث عدة أخرى.

وسجل راسل 1:45:387 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.400 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول» الفائز بـ«سباق أذربيجان عام 2025» وبطل العالم 4 مرات. وجاء شارل لوكلير، سائق «فيراري»، في المركز الـ3.

وتقام التجربتان الأولى والثانية الخميس في باكو، بدلاً من الموعد المعتاد يوم الجمعة، بعدما قُدِّم برنامج سباق «جائزة أذربيجان الكبرى» يوماً واحداً.

ويقام السباق السبت بدلاً من الأحد، الذي يتزامن مع احتفالات وطنية في أذربيجان، فيما تقام التجربة الحرة الثالثة والتجربة الرسمية الجمعة، ضمن الجولة الـ15 من أصل 23 جولة في بطولة العالم.

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