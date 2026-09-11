«جائزة إسبانيا الكبرى»: راسل يقود مرسيدس لصدارة التجارب الحرة الأولى

قاد البريطاني جورج راسل فريقه مرسيدس لاحتلال أول مركزين في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1 للسيارات»، بعدما تصدر الترتيب على حلبة مدريد الجديدة متفوقا على زميله كيمي أنتونيلي، الجمعة.

وحقق راسل أفضل لفة في التجارب الحرة بزمن قدره دقيقة واحدة و34.077 ثانية على حلبة مادرينغ، متقدما بفارق 0.286 ثانية من أسرع لفة سجلها متصدر الترتيب أنتونيلي (20 عاماً) على الإطارات اللينة.

واحتل ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون، المركزين الثالث والرابع على التوالي، بفارق 0.459 و0.543 ثانية عن أسرع لفة في ظهيرة مشرقة ومشمسة، بينما احتل ماكس فرستابن سائق رد بول، وحامل اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين المركزين الخامس والسادس.

وجاء السائق الصاعد أرفيد ليندبلاد من فريق ريسنغ بولز في المركز السابع، مع احتلال أوسكار بياستري سائق مكلارين للمركز الثامن، بعد أن اشتكى الأسترالي من أن ساقَيه تلامستا مع شيء ما داخل مقصورة القيادة، بينما احتل نيكو هولكنبرغ سائق أودي المركز التاسع.

وأكمل النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي يحل محل السائق الفرنسي المصاب إسحاق حجار للمرة الثالثة توالياً، المراكز العشرة الأولى في سيارة رد بول.

وبعد أن أدى حادث عنيف إلى توقف تجارب «فورمولا 2» السابقة، جرت حصة تجارب «فورمولا 1» دون انقطاعات أو حوادث كبيرة.

واصطدم النجم المحلي فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بسيارته في الحائط، بينما احتل السائق الإسباني الآخر كارلوس ساينز سائق ويليامز المركز 14 في مدينته، واشتكى عدد من السائقين عبر دائرة الاتصال الداخلية لفرقهم من إعاقة الآخرين لطريقهم.

وقال هولكنبرغ بعد أن رفض هاميلتون السماح بمرور الألماني عند المنعطف الأخير: «هذا أمر بغيض للغاية».

ووصف ليندبلاد كلّاً من هاميلتون وأنتونيلي بـ«الأغبياء»، بعد أن اتهمهما بتعمد إعاقة السير عند منعطف لا مونومنتال المميز للحلبة.