كورتوا يطلب راحة من منتخب بلجيكا... وفان بوميل لا يعده بضمان مكانه

قرر الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بشكل نهائي عدم المشاركة في دوري الأمم الأوروبية بعد محادثة مع المدرب الوطني مارك فان بوميل.

وبعد أداء مذهل مع ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، جاءت الأخبار الهامة؛ حيث أكد تيبو كورتوا لصحيفة «إتش إل إن» البلجيكية أنه أبلغ المدرب الوطني الجديد مارك فان بوميل، خلال محادثة جرت في مدريد، بأنه لن يشارك بالتأكيد في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وصرح كورتوا للصحيفة الليلة الماضية، قائلاً: «لقد رد بأنه لا يستطيع ضمان مكان أساسي لي في تلك الحالة».

وقال كورتوا، بعد فترة وجيزة من كأس العالم: «سيكون من الجيد أخذ استراحة لمدة عام من دوري الأمم الأوروبية حتى أتمكن من الحصول على بعض الراحة».

وبالتالي، كانت هذه إحدى القضايا الخلافية الأولى المتعلقة بتعيين المدرب الوطني مارك فان بوميل. وقال المدرب الهولندي: «بمجرد عودة تيبو إلى التدريبات الكاملة، سنسافر إلى هناك ونتحدث. ربما يكون قد غيّر رأيه بالفعل. هناك الكثير من المباريات، بما في ذلك فترات التوقف الدولي؛ فالجدول مزدحم للغاية».

تلا ذلك اجتماع في مدريد؛ حيث سافر مارك فان بوميل إلى العاصمة الإسبانية لإجراء محادثة مع حارس المرمى. وخلال ذلك الاجتماع، أعلن الحارس عن قراره النهائي.

ويقول كورتوا: «لقد اتخذت قراراً بعدم خوض منافسات دوري الأمم الأوروبية بالكامل مع الشياطين الحمر، إلا إذا واجه المدرب الوطني مشاكل تتعلق بالإصابات؛ فحينها يمكن استدعائي بشكل استثنائي. وهذا يعني أيضاً أنني لن أشارك في الأدوار النهائية (المربع الذهبي) في حال التأهل إليها».

وقرر كورتوا عدم إنهاء مسيرته مع المنتخب الوطني، قائلاً: «سأكون متاحاً مرة أخرى لتصفيات بطولة أوروبا. هذا أمر جيد لفان بوميل، لكنه رد بأنه لا يستطيع ضمان مكان أساسي لي حينها».