«فلاشينغ ميدوز»: بعد فوز صعب على ميرتنز... أوساكا إلى الدور الرابع

واصلت ناومي أوساكا إثارة الإعجاب بأسلوبها وقدرتها على الصمود في بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز)، أمس (السبت)، إذ تغلبت اللاعبة اليابانية، المصنفة 13، على إليسه ميرتنز 6 - 3 و3 - 6 و7 - 5 لتبلغ الدور الرابع.

وفي إطلالتها الأخيرة اللافتة للنظر عند دخولها الملعب، مزجت البطلة الحائزة 4 ألقاب كبرى، بين أسلوب قاعات الاجتماعات وغرفة تغيير الملابس، إذ ارتدت سترة رمادية شبه رسمية بغطاء للرأس وسروالاً واسعاً، مما أضفى لمسة أنيقة على زيها قبل المباراة.

بدت اللاعبة في طريقها لتحقيق فوز سلس ومباشر بعد المجموعة الأولى، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة في المجموعة الثالثة، إذ اضطرت للاستبسال رغم شعورها بمشكلة في وتر العرقوب لتتمكَّن من التأهل.

وقالت أوساكا للصحافيين: «لا أصفها بأنها إصابة خطيرة؛ بل هي مشكلة مستمرة أعاني منها منذ موسم الملاعب العشبية».

وأضافت: «لا أعرف لماذا لم تختفِ هذه المشكلة. أشعر بأني قمت بالكثير من الأمور لتحسين حالتي، لكن ربما لم تكن فترة الراحة كافية. لست متأكدة تماماً من السبب، لكن طلب وقت مستقطع للعلاج الطبي كان يهدف للتعامل مع هذه المشكلة».

إليسه ميرتنز (أ.ف.ب)

وتابعت: «قامت المعالجة بتدليك ساقي وما إلى ذلك، وهو ما بدا أنه ساعدني، كما أعطتني دواء (تايلينول)».

وفازت اللاعبة (28 عاماً)، الحائزة لقب «فلاشينغ ميدوز» مرتين، بـ3 أشواط متتالية لتتقدم 4 - 1 في المجموعة الأولى تحت أضواء ملعب «لويس أرمسترونغ»، وحسمت المجموعة بفضل صمودها القوي في إرسالها وسلسلة من الإرسالات القوية.

وضغطت أوساكا بشدة على البلجيكية المُصنَّفة الـ23 في بداية المجموعة التالية بضربات قوية من الخط الخلفي قبل أن تنقض لتحقيق كسر في الشوط الثالث، لكنها خسرت التَّقدُّم بخسارة الشوطين التاليين.

قالت أوساكا في الملعب بعد حسم الفوز: «بصراحة، لا أستطيع تصديق أني فزت بهذه المباراة»، موجهة الشكر للجماهير على الطاقة التي منحوها إياها.

وأضافت: «في مرحلة ما، وضعت كل مشاعري وروحي في اللعب، وواصلت المحاولة في كل نقطة. شكراً جزيلاً لكم، لكني بصراحة مندهشة من فوزي، لن أكذب عليكم».

عادت ميرتنز إلى التعادل وأجبرت منافستها على خوض مجموعة فاصلة، إذ استغلت أخطاء سهلة عدة ارتكبتها أوساكا التي بدت محبطة لتتقدم في النتيجة، لكن زخم المباراة انقلب مجدداً بعد استراحة طبية حصلت عليها اللاعبة اليابانية.

قالت أوساكا التي ألقت مضربها على الأرض في إحدى اللحظات: «لم يكن أدائي رائعاً، وكان ذلك يشعرني بالإحباط، أعتذر عن تصرفي أمام الأطفال الصغار الذين كانوا يشاهدون المباراة».

وأضافت: «هذه بطولتي المفضلة، وكنت أرغب في تقديم أداء جيد أمامكم. أنا سعيدة للغاية لأني سأحظى بفرصة خوض مباراة أخرى».

وتابعت: «ظننت أني سأكون بخير، لكن من الواضح أني كنت متوترة ومضطربة».

وبعد أن استعادت كسر الإرسال في وقت متأخر، أطلقت أوساكا إرسالاً ساحقاً لتتقدم 6 - 5، ثم عزَّزت قوة ضرباتها الأمامية في الشوط التالي لتكمل الفوز وتضمن مواجهة إيلينا ريباكينا، أو يوليا ستارودوبتسيفا في دور الـ16.