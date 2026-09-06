«فلاشينغ ميدوز»: يوفيتش تنحي صداقتها مع إيالا 3 ساعات... وتتقدم للدور الرابع

نحت الأميركية إيفا يوفيتش، والفلبينية ألكسندرا إيالا، صداقتهما جانباً لمدة 3 ساعات في بطولة «أميركا المفتوحة للتنس» (فلاشينغ ميدوز)، أمس (السبت)، قبل أن تفوز اللاعبة المحلية (18 عاماً) 7 - 5 و3 - 6 و7 - 5 في ملعب «آرثر آش» لتتأهل إلى الدور الرابع.

وشاركت النجمتان الصاعدتان والصديقتان المقربتان بالفعل في الملعب بنيويورك خلال «أسبوع المشجعين» عندما تعاونتا مع والديهما في مباراة زوجي مرحة.

لكن لم يكن هناك مجال للعاطفة بمجرد بدء مباراة أمس.

فازت يوفيتش بالمجموعة الأولى التي كانت متقاربة، لكن إيالا ردَّت في المجموعة الثانية، إذ رفعت اللاعبة الفلبينية (21 عاماً) من مستوى أدائها لتفرض مجموعة فاصلة.

شهدت المجموعة الحاسمة تقلبات في مجريات اللعب، إذ تأخرت يوفيتش 2 - 4 قبل أن تنتفض وتحسم الفوز، وبهذه النتيجة عزَّزت اللاعبة الأميركية سجل مواجهاتها المباشرة أمام إيلا إلى 3 - صفر بـ3 انتصارات على الأرضيات الـ3.

الفلبينية ألكسندرا إيالا (أ.ب)

وقالت يوفيتش في تصريحاتها بالملعب: «كانت المباراة أشبه بماراثون، شعرت كأني فقدت صوابي 5 مرات في سبيل الفوز بها. لكن الأمر يستحق كل هذا العناء من أجل هذا الشعور».

وأضافت: «عادة لا أظهر كثيراً من المشاعر، لكن هذه المباراة كانت تعني لي كثيراً حقاً؛ فخوض مباراة أخرى في بطولة أميركا المفتوحة يعني كل شيء بالنسبة لي».

كان فوز يوفيتش بمثابة نقطة مضيئة محل ترحيب في يوم صعب للتنس الأميركي، إذ خرج من البطولة لاعبون محليون من بينهم تيلور فريتز، وماديسون كيز، وأماندا أنيسيموفا.

ولم تكن يوفيتش، المُصنَّفة 14 عالمياً وهو أعلى ترتيب في مسيرتها، قد تجاوزت الدور الثاني في مشاركتيها السابقتين في بطولة «أميركا المفتوحة».

وبفوزها هذا، ستخوض يوفيتش مواجهة أميركية خالصة في الدور الرابع أمام المُصنَّفة الرابعة كوكو غوف التي تأهلت في وقت سابق أمس بفوزها على الإسبانية كريستينا بوكسا.