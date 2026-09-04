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الرياضة رياضة عالمية

عوائد الانتقالات من «البريميرليغ» طوق نجاة للأندية الفرنسية المتعثرة

باركولا سُجلت صفقته ضمن أغلى الصفقات بـ145 مليون يورو (رويترز)
باركولا سُجلت صفقته ضمن أغلى الصفقات بـ145 مليون يورو (رويترز)
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عوائد الانتقالات من «البريميرليغ» طوق نجاة للأندية الفرنسية المتعثرة

باركولا سُجلت صفقته ضمن أغلى الصفقات بـ145 مليون يورو (رويترز)
باركولا سُجلت صفقته ضمن أغلى الصفقات بـ145 مليون يورو (رويترز)

شكّل الإنفاق القياسي لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفية طوق نجاة في فرنسا، حيث أصبحت الأندية العالقة في ضائقة مالية تعتمد أكثر من أي وقت مضى على بيع أفضل لاعبيها مقابل مبالغ كبيرة.

واستقطبت صفقتا انتقال لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي من ليل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون يورو (85.6 مليون جنيه إسترليني، 117 مليون دولار)، والجناح الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو (124 مليون جنيه إسترليني، 167 مليون دولار)، الكثير من العناوين الرئيسية.

لكن تدفق اللاعبين من فرنسا إلى إنجلترا كان مستمراً، في وقت يواصل فيه الدوري الفرنسي الذي يتعرض كثيراً للانتقادات، تطوير المواهب المتميزة وبيعها إلى كبار الأندية في الخارج.

ويُعد باريس سان جيرمان المملوك لقطر، رابع أغنى نادٍ في العالم بحسب تصنيف «ديلويت» السنوي لعائدات أندية كرة القدم هذا العام، الاستثناء الوحيد.

وأكد مدربه الإسباني لويس إنريكي أن باركولا رحل لأنه «أراد دوراً أكبر داخل الفريق، وهذا أمر يجب أن يكتسبه اللاعب من خلال التدريبات. لا يمكنني ضمان ذلك لأي لاعب».

وبخلاف باريس سان جيرمان، تُعد هذه الانتقالات ضرورية للأندية الفرنسية وتساعدها على البقاء مالياً.

وتُظهر إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» أن أكثر من 20 لاعباً غادروا فرنسا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينهم خمسة لاعبين انتقلوا مقابل أكثر من 50 مليون يورو.

وتعاقدت الأندية الإنجليزية مع لاعبين من الدوري الفرنسي مقابل ما مجموعه 800 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية، ما يعني أن نحو خُمس إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز البالغ 4.1 مليار يورو ذهب إلى فرنسا.

وتحت حاجز الـ50 مليون يورو بقليل، انتقل لاعب الوسط المالي مامادو سانغاريه من لنس إلى برنتفورد مقابل 48 مليون يورو.

بوعدي انتقل للسيتي وفق صفقة قيمتها 100 مليون يورو (أ.ب)

كما تم الاتفاق في يناير (كانون الثاني) على انتقال المدافع جيريمي جاكيه من رين إلى ليفربول قبل أن يصبح رسمياً في يوليو (تموز)، فيما انضم المهاجم البلجيكي ماتياس فرنانديز باردو إلى نيوكاسل يونايتد قادما من ليل.

وغادر الجناح السنغالي إبراهيم مباي باريس سان جيرمان إلى أستون فيلا، وما يلفت الانتباه في كثير من هذه الصفقات هو صغر سن اللاعبين.

فمباي يبلغ 18 عاماً، مثل بوعدي. أما جاكيه وفرنانديز باردو فيبلغان 21 عاماً، بينما يُعد باركولا، البالغ 24 عاماً، الأكبر نسبياً بينهم.

وتمنح أندية الدوري الفرنسي فرصاً مبكرة للاعبين، إذ اختير بوعدي أفضل لاعب في مباراة لليل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم عيد ميلاده السابع عشر.

ومنذ عقود، يغادر اللاعبون الأندية الفرنسية إلى بطولات أكثر بريقاً في الدول المجاورة.

لكن في حين كان ليون قادراً في السابق على الاحتفاظ بكريم بنزيمة حتى خاض ما يقارب 150 مباراة قبل بيعه إلى ريال مدريد، بات مضطراً الآن إلى البيع في وقت أبكر بكثير. فلم يشارك جاكيه سوى في 33 مباراة مع رين قبل رحيله.

ولا يعود السبب فقط إلى جاذبية الدوري الإنجليزي الممتاز، بل أيضاً إلى الوضع المالي الصعب الذي تعيشه كرة القدم الفرنسية.

ويحتضن الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين والذي استطاع من خلال بيع باركولا استعادة الأموال التي استثمرها مسبقاً في التعاقد مع ثلاثة مهاجمين جدد، من بينهم الإسباني فيران توريس، المتوج بكأس العالم.

لكن إيرادات الأندية الفرنسية تراجعت بشدة بسبب انهيار عقد البث التلفزيوني المحلي للدوري الفرنسي في السنوات الأخيرة.

وأجبر غياب الجهات الراغبة في دفع مبالغ مرتفعة مقابل حقوق النقل، رابطة الدوري الفرنسي على إطلاق منصتها الخاصة للبث التدفقي العام الماضي، لكن تقارير أشارت إلى أن إجمالي عائدات البث التي وُزعت على الأندية الـ18 في الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي بلغ نحو 200 مليون يورو فقط.

وهذا المبلغ يعادل تقريباً ما حصل عليه آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بمفرده وفقاً لشبكة «ذا أثلتيك».

وقال رئيس نادي ليل أوليفييه ليتانغ: «ننتظر تدفق مزيد من الأموال إلى الأندية. في الوقت الحالي المبالغ ضئيلة جداً، وأنا مثل زملائي أشعر بقلق بالغ إزاء ذلك».

ووجدت بعض الأندية الفرنسية العريقة نفسها في موقف صعب، إذ باع ليون لاعبه ماليك فوفانا إلى سندرلاند بعد فشله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ولم يُبرم مرسيليا أي تعاقدات جديدة بسبب أوضاعه المالية، بينما شعر موناكو بالإحباط بعد تعثر صفقة كبيرة كان يأمل بإتمامها إلى إنجلترا.

فقد أوقف النادي بيع لاعب الوسط السنغالي لامين كامارا إلى تشلسي بعدما بدا أن المهاجم فولارين بالوغون في طريقه إلى إيفرتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يتراجع المهاجم الأميركي عن قراره.

وقال المدير التنفيذي البرازيلي لموناكو تياغو سكورو متحسراً: «كنا بحاجة إلى خفض فاتورة الأجور بنحو 20 في المائة، ولذلك ما زلنا بحاجة إلى إيجاد حلول».

وبات تحقيق التوازن المالي أكثر أهمية من أي وقت مضى في كرة القدم الفرنسية.

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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
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كونسيساو ومارسيلينو على رادار تدريب طرابزون سبور

البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)
البرتغالي سيرغيو كونسيساو مدرب الاتحاد السابق على رادار طرابزون سبور (نادي الاتحاد)

يواصل نادي طرابزون سبور التركي رحلة البحث عن مدرب جديد للفريق، وذلك بعد رحيل المدير الفني السابق فاتح تكة عن منصبه.

وكان طرابزون أعلن رحيل تكة الثلاثاء الماضي، بعدما توصل إلى اتفاق معه بخصوص فسخ تعاقده بسبب تراجع نتائج الفريق وخروجه من بطولة الدوري الأوروبي، وخسارته أمام آمد سبور في الجولة الماضية من الدوري التركي.

وذكرت صحيفة «فاناتيك» التركية أن طرابزون سبور يسعى بقوة إلى تعيين مدرب جديد، حيث درست إدارته العديد من الأسماء المحلية والأجنبية، قبل أن تقرر الاستقرار على التعاقد مع مدرب أجنبي جديد لتدريب الفريق.

وأضافت أن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، ألمح في تصريحاته إلى توجه ناديه في عملية البحث عن المدرب حينما قال: «ليست لدينا رفاهية ارتكاب الأخطاء، ولذلك السبب سنبحث الأمر بشكل مكثف لكن من المرجح أن يكون المدرب أجنبياً، ما نفعله يصب في هذا الاتجاه».

وطرح اسم الثنائي، البرتغالي سيرغيو كونسيساو والإسباني مارسيلينو، بقوة داخل طرابزون سبور، خصوصاً مع عدم توليهما تدريب أي فريق في الوقت الحالي، حيث تم وضعهما في الاعتبار أثناء عملية البحث عن مدرب جديد.

وسبق لكونسيساو تدريب نادي الاتحاد في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 خلفاً للفرنسي لوران بلان، واستمر حتى يونيو (حزيران) 2026، حيث قاد الفريق في 41 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 21 فوزاً و7 تعادلات و13 هزيمة، ووصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

ورغم التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، ونجوم آخرين مثل البرازيلي فابينيو، قدم طرابزون سبور أداء متواضعاً في بطولة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر واحدة، كما ودع بطولة الدوري الأوروبي من التصفيات على يد فرينتسفاروش المجري.

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إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
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إيقاف كيريوس شهراً واحداً بسبب «تعاطي الكوكايين»

الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)
الأسترالي نيك كيريوس أوقف لتعاطي الكوكايين (أ.ف.ب)

قالت الوكالة الدولية لنزاهة التنس إن الأسترالي نيك كيريوس قد قبل ونفذ عقوبة إيقاف مخففة لمدة شهر واحد بموجب قواعد مكافحة المنشطات، بعد ثبوت وجود آثار للكوكايين في عينة اختبار خضع له في إحدى بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، التي أقيمت في مايوركا بإسبانيا في يونيو (حزيران).

وأوضحت الوكالة في بيان أن كيريوس، الذي كان موقوفاً مؤقتاً منذ الرابع من أغسطس (آب)، التحق ببرنامج علاجي معتمد منها لتخفيف عقوبة الإيقاف التلقائية لمدة ثلاثة أشهر بموجب قواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).

وأضاف البيان أن كيريوس (31 عاماً) أوضح خلال مقابلة مع محققي الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطيه للكوكايين «حدث في إطار اجتماعي» خلال ليلة قضاها خارج المنزل قبل موعد مباراته في مايوركا.

واستشارت الوكالة خبيراً علمياً مستقلاً في مختبر معتمد من الوادا، الذي أفاد بأن التفسير يتوافق مع مستوى الكوكايين الذي عثر عليه في عينته.

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك، قبلت الوكالة الدولية لنزاهة التنس أن تعاطي كيريوس للكوكايين كان خارج نطاق المنافسة».

وقالت الوكالة إن إيقاف كيريوس سينتهي يوم الخميس، بشرط إتمام البرنامج.

وسيتم مصادرة الجائزة المالية ونقاط التصنيف التي حصل عليها من بطولة مايوركا.

ويحظر تعاطي الكوكايين أثناء المنافسات ويترتب على تعاطيه إيقاف مؤقت.

واعتذر كيريوس الشهر الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فشله في اختبار المنشطات، قائلاً إنه ارتكب «خطأ فادحاً» ويتحمل المسؤولية الكاملة عنه.

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الرياضة تنس المخدرات أستراليا
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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
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إيمري كان وكونستانتيلياس خارج قائمة دورتموند الأوروبية

اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)
اليوناني جيانيس كونستانتيلياس (أ.ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الجمعة، أنه لم يضم قائد الفريق إيمري كان لقائمته في دوري أبطال أوروبا والتي أرسلها للاتحاد الأوروبي (يويفا).

وغاب اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً عن الفريق منذ مارس (آذار) الماضي بسبب تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي، لكن من المتوقع عودته هذا العام.

كما غاب اليوناني جيانيس كونستانتيلياس، الوافد الجديد على الفريق، واللاعب الشاب جاستن ليرما عن القائمة.

وأصيب كونستانتيلياس بتمزق في الرباط الصليبي للركبة في المباراة الأولى للفريق بالدوري الألماني أمام هامبورغ الأسبوع الماضي، في حين تعرض ليرما للإصابة أيضاً.

ويمكن لدورتموند تسجيل لاعبين جدد في قائمته لدوري الأبطال في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل في حال تأهله لمرحلة خروج المغلوب.

ويفتتح الفريق الألماني مشواره في مرحلة الدوري بالبطولة من خلال مواجهة فياريال الإسباني يوم الثلاثاء المقبل.

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