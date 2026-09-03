ميرتس يكلف البطل الأولمبي راوه بقيادة ملف ترشح ألمانيا لتنظيم الأولمبياد

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن ملف الترشح الألماني لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044، يمثل مهمة ذات أولوية بالنسبة لوزير الدولة الجديد لشؤون الرياضة، رونالد راوه.

وخلال تقديم راوه في ديوان المستشارية، قال ميرتس في برلين اليوم الخميس: «عندما يتحدد موقع انعقاد الألعاب، نعتزم تكريس كل جهودنا للترشح لها»، وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «ويحدوني الأمل في تلقي دعم قوي من رونالد راوه، كما أن الحكومة الفيدرالية برمتها ستساند هذا القرار».

وأشار ميرتس إلى أن راوه، وهو بطل سابق في رياضة الكانو، حصد خمس ميداليات أولمبية و16 لقباً في بطولات العالم، بإجمالي يبلغ 31 ميدالية في بطولات العالم والألعاب الأولمبية وبطولات أوروبا.

وأردف قائلاً: «يسعدني للغاية أنني تمكنت من استقطابه، إذ إنه واصل عمله في مجال الرياضة حتى بعد اعتزاله اللعب الاحترافي».

وشدد ميرتس على أن تعيين راوه يهدف إلى «إرسال إشارة واضحة مفادها أننا ننظر إلى الرياضة الألمانية باعتبارها مجالاً مهماً من مجالات المهام الموكلة إلينا»، ونوه ميرتس إلى أن راوه سيتولى أيضاً ملف العمل التطوعي.

ويخلف راوه (44 عاماً) وزيرة الدولة السابقة كريستيانه شيندرلاين، والتي أُعلن عن انتقالها إلى وزارة الصحة قبل العطلة الصيفية.

وبقرار المستشار هذا، يكتمل التعديل الحكومي الذي أعقب استقالة رئيس كتلة الاتحاد المسيحي، ينس شبان؛ إذ كان هذا المنصب هو الوحيد الذي ظل شاغراً في ديوان المستشارية قبل العطلة الصيفية.