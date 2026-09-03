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الرياضة رياضة عالمية

ميرتس يكلف البطل الأولمبي راوه بقيادة ملف ترشح ألمانيا لتنظيم الأولمبياد

رونالد رواه (رويترز)
رونالد رواه (رويترز)
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ميرتس يكلف البطل الأولمبي راوه بقيادة ملف ترشح ألمانيا لتنظيم الأولمبياد

رونالد رواه (رويترز)
رونالد رواه (رويترز)

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن ملف الترشح الألماني لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في أعوام 2036 أو 2040 أو 2044، يمثل مهمة ذات أولوية بالنسبة لوزير الدولة الجديد لشؤون الرياضة، رونالد راوه.

وخلال تقديم راوه في ديوان المستشارية، قال ميرتس في برلين اليوم الخميس: «عندما يتحدد موقع انعقاد الألعاب، نعتزم تكريس كل جهودنا للترشح لها»، وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني: «ويحدوني الأمل في تلقي دعم قوي من رونالد راوه، كما أن الحكومة الفيدرالية برمتها ستساند هذا القرار».

وأشار ميرتس إلى أن راوه، وهو بطل سابق في رياضة الكانو، حصد خمس ميداليات أولمبية و16 لقباً في بطولات العالم، بإجمالي يبلغ 31 ميدالية في بطولات العالم والألعاب الأولمبية وبطولات أوروبا.

وأردف قائلاً: «يسعدني للغاية أنني تمكنت من استقطابه، إذ إنه واصل عمله في مجال الرياضة حتى بعد اعتزاله اللعب الاحترافي».

وشدد ميرتس على أن تعيين راوه يهدف إلى «إرسال إشارة واضحة مفادها أننا ننظر إلى الرياضة الألمانية باعتبارها مجالاً مهماً من مجالات المهام الموكلة إلينا»، ونوه ميرتس إلى أن راوه سيتولى أيضاً ملف العمل التطوعي.

ويخلف راوه (44 عاماً) وزيرة الدولة السابقة كريستيانه شيندرلاين، والتي أُعلن عن انتقالها إلى وزارة الصحة قبل العطلة الصيفية.

وبقرار المستشار هذا، يكتمل التعديل الحكومي الذي أعقب استقالة رئيس كتلة الاتحاد المسيحي، ينس شبان؛ إذ كان هذا المنصب هو الوحيد الذي ظل شاغراً في ديوان المستشارية قبل العطلة الصيفية.

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هاميلتون يخوض جائزة إيطاليا الكبرى بأناقة وثقة

لويس هاميلتون (د.ب.أ)
لويس هاميلتون (د.ب.أ)
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هاميلتون يخوض جائزة إيطاليا الكبرى بأناقة وثقة

لويس هاميلتون (د.ب.أ)
لويس هاميلتون (د.ب.أ)

استهل ‌لويس هاميلتون سائق «فيراري» جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات بأناقة خلف مقود سيارته الخاصة من طراز «فيراري إف 40»، التي كان يحلم بها في ​طفولته ولم يتخيل أبداً أنه سيتمكن يوماً ما من قيادتها. متحدياً درجات الحرارة المرتفعة في الحلبة التي تحمل لقب (معبد السرعة)، وصل بطل العالم سبع مرات اليوم الخميس، مرتدياً بدلة سوداء أنيقة ووقف أمام المصورين بمعطف سميك بلون بني فاتح.

وكان هذا المظهر تذكرة بلحظة وصوله إلى مارانيلو تحت الأمطار في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، عندما وقف بجانب سيارة «إف 40» مرتدياً بدلة سوداء ومعطفاً أنيقين.

وقال هاميلتون، الفائز خمس مرات في ‌مونزا مع فريقي ‌«مكلارين»، و«مرسيدس»، للصحافيين إنه «شعور رائع» أن يكون ​سائقاً ‌لـ«فيراري» ⁠في السباق الذي ​يقام ⁠على أرض الفريق العريق، وإنه يريد أن يرقى إلى مستوى هذه المناسبة.

وأوضح السائق البالغ من العمر 41 عاماً، الذي يحتفل فريقه أيضاً بالذكرى الثلاثين لفوز مايكل شوماخر بسباق جائزة إيطاليا الكبرى لأول مرة، أنه كان يبحث منذ بعض الوقت عن سيارة «إف 40»، التي صنعتها «فيراري» بين عامي 1987 و1993، وبيعت منها حوالي 1300 سيارة، وتتمتع بقصة مثيرة للاهتمام ومسافة ⁠مقطوعة قليلة.

وعثر على سيارة قطعت 69 كيلومتراً تفصل ‌بين مصنع مارانيلو ومنزل مالكها، ولم يتم ‌تشغيلها مرة أخرى بعد ذلك. وظل باب ​الراكب مغلقاً، والسيارة مغطاة بغطاء واق ‌من الغبار. كما كانت هناك مفاجآت أخرى في انتظار السائق الذي ‌يتسابق بالرقم 44.

قال هاميلتون: «ما كان جنونياً أيضاً هو أنها صمدت أمام اختبار الزمن عند تفكيكها. كان كل شيء لا يزال يعمل. لم يكن هناك حاجة إلى تغيير أي شيء تقريباً. وعندما أخرجوا المحرك، اكتشفوا أن رقم المحرك هو 44. كان الرقم 44 مطبوعاً ‌على المحرك. لم أستطع تصديق ذلك».

ويأمل هاميلتون أن يحقق نتيجة ⁠طيبة في ⁠مونزا، حيث يسعى إلى تقليص الفارق مع كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» ومتصدر الترتيب العام.

وتجري «فيراري» تحديثاً على المحرك قبل السباق، بينما سيبدأ أنتونيلي السباق الذي يقام على أرضه ووسط جمهوره من المركز الأخير بسبب عقوبات تتعلق بالمحرك.

قال هاميلتون الذي يتساوى مع جورج راسل صاحب المركز الثاني بفارق 59 نقطة خلف أنتونيلي: «كل شيء يساعد، كل شيء يساعد». وقال البريطاني إن «فيراري» وجدت «بوصلتها»، وهو ما كان مفقوداً في الموسم الماضي.

وأضاف: «من المثير أن نرى تحسينات تضاف إلى السيارة كل جائزة كبرى، مما يدل على أننا نمضي قدماً. ما زلت أؤمن بشدة أن لدينا مقومات الفوز. الضغط كبير. تريد ​أن تحقق النتائج المرجوة من أجل الفريق. كل ​هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في المصنع، كثير منهم سيحضر هذا السباق. يحضر المشجعون بأعداد هائلة، وشغفهم لا مثيل له، ونريد أن نحقق النجاح من أجلهم أيضاً».

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رياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

هونيس مدرب شتوتغارت يشيد بلقائه المثمر مع كلوب

سيباستيان هونيس (رويترز)
سيباستيان هونيس (رويترز)
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هونيس مدرب شتوتغارت يشيد بلقائه المثمر مع كلوب

سيباستيان هونيس (رويترز)
سيباستيان هونيس (رويترز)

أكد سيباستيان هونيس، مدرب نادي شتوتغارت، أن لقاءه مع يورغن كلوب، مدرب المنتخب الألماني، كان «ممتعاً للغاية».

وأضاف هونيس في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: «كانت هذه أول مرة تتاح لي فيها فرصة لقائه. لقد سررنا جداً بهذا اللقاء، وبالطبع، نحن سعداء بوجوده هنا شخصياً واهتمامه بالعمل معنا. هذا أمر إيجابي للغاية».

وحضر كلوب، ابن مدينة شتوتغارت، حصة تدريبية للفريق يوم الاثنين. كما شاهد هزيمة الفريق 1-5 في افتتاحية الدوري الألماني أمام بايرن ميونيخ يوم الجمعة الماضي، وبعدها حضر حصة تدريبية لبايرن مطلع الأسبوع.

وأوضح هونيس أنه ناقش العديد من الأمور مع كلوب. وتحدثا لأكثر من ساعة، وراقب مدرب المنتخب الوطني لاعباً أو اثنين.

وقال هونيس: «بالطبع، ناقشنا أيضاً فرص اللاعبين، وهو صريح تماماً في هذا الشأن».

ويُعتبر دزينان بيتشينوفيتش، المنضم حديثاً إلى شتوتغارت، مرشحاً للانضمام إلى المنتخب الوطني إلى جانب القائد دينيز أونداف.

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حكم إنجليزي سابق يعترف: كنا نمارس «ألعاباً» خلال مباريات «البريمرليغ»

مايك دين (رويترز)
مايك دين (رويترز)
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حكم إنجليزي سابق يعترف: كنا نمارس «ألعاباً» خلال مباريات «البريمرليغ»

مايك دين (رويترز)
مايك دين (رويترز)

كشف مايك دين، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن ممارسته بعض «الألعاب» والتحديات الشخصية أثناء إدارته المباريات، من بينها محاولة الاستمرار لأطول فترة ممكنة من دون إطلاق صافرته.

وأدار دين، البالغ من العمر 58 عاماً، 553 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز بين عامي 2000 و2022، قبل اعتزاله التحكيم، كما أشهر 113 بطاقة حمراء، وهو رقم قياسي في المسابقة.

وحسب شبكة The Athletic، تحدث الحكم السابق خلال ظهوره في بودكاست جيمي فاردي «هافينغ أ بارتي» عن بعض الممارسات التي كان يلجأ إليها أثناء المباريات من أجل الترفيه، واصفاً إياها بأنها «ألعاب كنا نمارسها من باب المزاح».

وقال دين: «كنا نقول: حسناً، ستبدأ المباراة الآن، لنرَ إلى متى يمكننا الاستمرار من دون إطلاق الصافرة. فعلت ذلك مرات عدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل وجود حكم الفيديو المساعد بالطبع».

وأضاف: «كنت أستمر لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة من دون إطلاق الصافرة. حدث ذلك مرات عدة... دع اللعب يستمر، دع اللعب يستمر».

ولم يكن ذلك التحدي الوحيد الذي وضعه دين لنفسه أثناء المباريات؛ إذ كشف عن محاولته البقاء داخل دائرة منتصف الملعب لأطول فترة ممكنة من دون مغادرتها.

وقال: «كان هناك شيء آخر أفعله في الدوري الإنجليزي الممتاز. كنت أقف في دائرة المنتصف وأرى إلى متى يمكنني البقاء فيها قبل أن أضطر إلى الخروج منها. كان الأمر مجرد مزاح بالنسبة لي».

وأضاف: «كنت أتحرك وأركض داخلها محاولاً عدم الخروج منها. وفي إحدى المباريات نجحت في البقاء نحو 15 دقيقة من دون مغادرة دائرة المنتصف»، قبل أن يضيف: «عليك أن تستمتع».

وأثارت تصريحات دين انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في حين دافعت عنه مؤسسة «ريف سبورت يو كيه»، وهي مؤسسة متخصصة في تدريب الحكام ودعمهم وتطويرهم بصورة مستقلة.

وكتبت المؤسسة تعليقاً على تصريحاته، متسائلة عما إذا كان المشجعون عقب المباراة التي لم يطلق فيها دين صافرته لمدة 25 دقيقة قد خرجوا وهم يقولون إنهم لم يلاحظوا الحكم، وإنه أدار المباراة بصورة رائعة ولم يجعل نفسه محوراً للأحداث.

وأضافت أن لاعبين سبق أن قاموا بممارسات مشابهة من باب المزاح، مثل إخراج الكرة عمداً من ركلة البداية أو تعمد الحصول على بطاقة صفراء أو حمراء.

وعُرف دين بشخصيته اللافتة داخل الملعب؛ وهو ما دفع فاردي إلى سؤاله عن بعض التصرفات الخاصة التي كان يقوم بها خلال المباريات.

وقال الحكم السابق: «لأنني كنت أستمتع بعملي، كنت أندمج فيه قليلاً... وربما كنت بالفعل محور الاهتمام في بعض الأحيان. كنت أنخرط في المباراة بصورة أكبر، وكأنني أريد أن أكون جزءاً منها أكثر مما ينبغي».

وتحدث دين كذلك عن تفاعله مع القرارات الصحيحة داخل الملعب، قائلاً: «عندما تمنح إتاحة فرصة ويستفيد منها الفريق، فإنك تحتفل بذلك. وعندما تتخذ قراراً صحيحاً ترغب في الاحتفال به. كنت أحتفل مع الزملاء عبر سماعة الاتصال، وإذا منحت إتاحة فرصة ثم سجل أحدهم هدفاً، فأعتقد أن ذلك أمر رائع».

وبعد اعتزاله التحكيم داخل الملعب عام 2022، عمل دين حكماً لتقنية الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يغادر هذا الدور عام 2023 ويتجه إلى العمل الإعلامي.

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