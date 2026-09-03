جيكو الهدّاف التاريخي للبوسنة يسدل الستار على مسيرته الدوليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314257-%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
جيكو الهدّاف التاريخي للبوسنة يسدل الستار على مسيرته الدولية
إدين جيكو (أ.ف.ب)
أعلن المهاجم البوسني إدين جيكو، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي، الشهر المقبل، ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من عقدين مع منتخب بلاده.
وقال المهاجم، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يدافع حالياً عن ألوان «شالكه» الألماني، وسبق له اللعب مع أندية بارزة مثل مانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان، إن مباراته الأخيرة بقميص البوسنة والهرسك ستكون أمام السويد في «دوري الأمم الأوروبية»، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكتب جيكو، عبر حسابه على «إنستغرام»: «لم أشعر، خلال مسيرتي كلها، بفخرٍ يضاهي ذلك الذي كان ينتابني كلما ارتديت قميص منتخب بلادي».
وأضاف: «كان هذا حُلم طفولتي، الحلم الذي رافقني في كل واحدة من المباريات الـ151 التي تشرفتُ خلالها بتمثيل البوسنة والهرسك. ويصعب عليّ أن أصدق أن ما يقرب من 20 عاماً قد مضت منذ مباراتي الأولى أمام تركيا».
وتابع: «تغيرت أشياء كثيرة، وتغيرت أنا أيضاً، لكن حبي لهذا القميص لم يتبدل يوماً. واليوم، أشعر بأن الوقت قد حان لطيّ هذه الصفحة. وإذا كنت قد واصلت الدفاع عن ألوان المنتخب حتى سن الأربعين، فلأنني قدمت كل ما أملك في كل مباراة، ودون أي تردد أو ادخار للجهد».
وخاض جيكو مباراته الدولية الأولى في عام 2007، وسجل 73 هدفاً في 151 مباراة، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركةً بقميص البوسنة والهرسك، وهدّاف المنتخب التاريخي.
وساعد جيكو منتخب بلاده على بلوغ «كأس العالم»، للمرة الأولى في تاريخه عام 2014، كما لعب دوراً بارزاً في مشواره ببطولة «كأس العالم 2026»، عندما بلغ المنتخب دور 32.
يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية يوم 18 سبتمبر (أيلول) لنقل مسؤولية إدارة دوري السيدات الألماني (البوندسليغا).
«الشرق الأوسط» (برلين )
«مؤثرون» يعطّلون مباراة أوساكا في «أميركا المفتوحة» بسبب «جلسة تصوير»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314259-%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%91%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1
«مؤثرون» يعطّلون مباراة أوساكا في «أميركا المفتوحة» بسبب «جلسة تصوير»
مؤثرون أربكوا اللاعبات خلال المباراة (حساب katticuspfinch تيك توك)
تسببت مجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في تعطيل مباراة اليابانية ناومي أوساكا في الدور الأول من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز»، بعدما أقاموا جلسة تصوير مفاجئة أثناء اللعب؛ ما دفع حكم الكرسي إلى التدخل ومطالبتهم بالجلوس.
وحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، كانت أوساكا تستعد للإرسال عند التعادل 40 - 40 في الشوط الرابع من المجموعة الثانية أمام الروسية أناستاسيا زاخاروفا، عندما اضطر حكم الكرسي قادر نوني إلى مخاطبة مجموعة من الحضور كانت تتسبب في تشتيت الانتباه.
وأظهرت لقطات متداولة امرأة تستخدم إضاءة لالتقاط صورة لأحد الحاضرين في إحدى مناطق الضيافة، في حين كان أشخاص آخرون يتحركون ويلتقطون الصور خلال المباراة.
وتدخل نوني قائلاً: «يا جماعة، من فضلكم، في الجناح خلفي... شكراً لكم، يرجى الجلوس».
وأظهرت لقطات صوَّرها أحد المتفرجين مجموعة أخرى تقف لالتقاط الصور، في حين كان شخص يبدو أنه أحد العاملين في الملعب يحمل إضاءة متنقلة لمساعدتهم.
وانتقد أحد الحاضرين الواقعة عبر «تيك توك»، مؤكداً أن آداب مشاهدة التنس تقتضي عدم مغادرة المقاعد أثناء النقاط، في وقت أصبحت الإضاءات وجلسات التصوير تقام خلال اللعب في «أميركا المفتوحة».
Tennis etiquette is that you don’t even GET UP IN THE MIDDLE OF A POINT but now at @US Open apparently it’s ring lights and photo shoots everywhere in the MIDDLE OF A POINT. Listen, I love bringing new people to the open and I’m all for getting more people into tennis because it’s such a fun sport to watch but if you’re going to disrespect the players, you shouldn’t come to the match. And I LOVE content creators bringing tennis to everyone on social media but if you’re not going to be respectful of the game being played thats NOT OKAY. Yyou can see ring lights from all over the stadium and the umpire and players made it very clear that it’s a HUGE DISTRACTION and it’s now impacting the players ability to play the game we are all here to see. And apparently the us open and USTA are just fine with it because their staff is helping it happen. @influencersinthewild @Tennis Channel #nyccontentcreator#naomiosaka#usopen#tennistiktok#usopentennis
وأكد أنه يرحّب بحضور جماهير جديدة للبطولة، وكذلك بصناع المحتوى الذين يسهِمون في نشر التنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب احترام اللاعبين أو التأثير في قدرتهم على خوض المباريات.
وبعد انتهاء جلسة التصوير، عادت أوساكا إلى الإرسال، إلا أنها واجهت صعوبة في رمي الكرة بصورة صحيحة، واعتذرت إلى منافستها قبل أن تخسر النقطة، لتمنح زاخاروفا الأفضلية في الشوط.
ولم تمنع الواقعة أوساكا، المتوجة مرتين بلقب «أميركا المفتوحة»، من حسم المباراة بمجموعتين دون رد؛ إذ تغلبت على المصنفة 101 عالمياً بعد شوطين فاصلين.
وقال رئيس الاتصالات في بطولة أميركا المفتوحة، رداً على الواقعة: «نريد لجماهيرنا وضيوفنا قضاء وقت رائع عند حضور البطولة، وفي الوقت نفسه علينا ضمان ألا يتعارض ذلك مع اللعب والمنافسة داخل الملعب».
وأضاف: «هذه الحالات نادرة الحدوث، وعلى غرار ارتفاع ضوضاء الجماهير إلى مستوى معين، يمتلك حكام الكرسي صلاحية مخاطبة الجماهير والتدخل عندما تقع مثل هذه الحالات».
وتقضي الأعراف التقليدية في التنس بالتزام الجماهير الهدوء بين النقاط، وألا يغادر المتفرجون مقاعدهم أو يدخلوا إلى المدرجات إلا عند تبديل اللاعبين جانبي الملعب، إلا أن الأجواء في بطولة أميركا المفتوحة تختلف عن ذلك في كثير من الأحيان.
ويشتهر الملعبان الرئيسيان، «آرثر آش» و«لويس أرمسترونغ»، بأجوائهما الأكثر صخباً، خصوصاً خلال المباريات الليلية، حيث يبدو بعض الحاضرين أكثر اهتماماً بالظهور في البطولة من متابعة المباريات نفسها.
ويصل الأمر أحياناً في ملعب «لويس أرمسترونغ» إلى حد أن أجواءه تبدو أشبه بساحة للمطاعم تتوسطها مباراة تنس.
وفي العام الماضي، دفع مستوى الضوضاء البريطاني جاكوب فيرنلي إلى سؤال الحكم أثناء إحدى مبارياته عما إذا كان من المفترض بالفعل أن تكون الأجواء «بهذا الصخب».
«الدوري الإيطالي»: ديماركو نجم «إنتر ميلان» يفوز بجائزة أفضل لاعبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5314251-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8
«الدوري الإيطالي»: ديماركو نجم «إنتر ميلان» يفوز بجائزة أفضل لاعب
فيديريكو ديماركو (أ.ف.ب)
بدا فيديريكو ديماركو، الظهير الأيسر لفريق إنتر ميلان، محبَطاً، لعدم تجديد عقده، وذلك خلال حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين الإيطالية.
وحصل ديماركو على جائزة أفضل لاعب؛ لدوره البارز في تتويج إنتر ميلان بلقب «الدوري» بفارق 11 نقطة عن نابولي، وسبق له أيضاً أن فاز بجائزة أفضل لاعب في «الدوري الإيطالي»، خلال حفلين منفصلين في مايو (أيار) الماضي.
وقال نجم إنتر ميلان، خلال الحفل: «كنت أتمنى تجديد عقدي، بعد الموسم الماضي».
وأعلن إنتر ميلان، أمس الأربعاء، تعيين داريو باتشين مديراً رياضياً جديداً، بدلاً من المخضرم بييرو أوسيليو.
وعلّق ديماركو قائلاً: «لم أتوقع هذا القرار، بل قرأته بعد التدريب، تربطني علاقة جيدة للغاية بأوسيليو، وحققنا كثيراً من الإنجازات معاً».
ولم يلمح ديماركو إلى رغبته في الرحيل عن إنتر ميلان، عند حديثه عن اهتمام برشلونة الإسباني بضمّه.
وقال ديماركو، أحد ناشئي إنتر ميلان: «أنا سعيد لارتباط اسمي بأندية عريقة، لكن تاريخي مع إنتر، لقد تربيت في هذا النادي».
ويشارك ديماركو أساسياً، لموسم سادس على التوالي، بعدما تنقل مُعاراً بين عدد من الأندية.
واختير نجم إنتر ميلان ضِمن أفضل أربعة مدافعين في «الدوري»، إلى جانب زميليه في إنتر؛ أليساندرو باستوني ومانويل أكانجي، وماركو باليسترا، لاعب كالياري الذي انتقل مؤخراً إلى تشيلسي الإنجليزي.
واختير كل من لاوتارو مارتينيز (إنتر)، ونيكو باز (كومو)، ودونيل مالين (روما) كأفضل مهاجم، بينما حصل الثلاثي هاكان تشالهان أوجلو (إنتر)، وسكوت مكتوميناي (نابولي)، ولوكا مودريتش (ميلان) على لقب أفضل لاعب وسط، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى مايل سفيلار، لاعب روما.
وحصد الإسباني سيسك فابريغاس جائزة أفضل مدرب، بعد أن قاد كومو إلى التأهل لـ«دوري أبطال أوروبا».
وحصل باز (21 عاماً) على جائزة أفضل لاعب شاب في «الدوري الإيطالي»، بينما نال ماتيا ليبرالي (19 عاماً)، لاعب كاتانزارو المنتقل حديثاً إلى كومو، جائزة أفضل لاعب شاب في «دوري الدرجة الثانية».
واختير هدف فرنسيسكو كونسيساو الرائع مع يوفنتوس في شِباك روما «هدف الموسم».
واختيرت جميع الجوائز عن طريق تصويت اللاعبين، باستثناء جائزة هدف الموسم، التي اختيرت عن طريق تصويت الجماهير.