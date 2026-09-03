جيكو الهدّاف التاريخي للبوسنة يسدل الستار على مسيرته الدولية

أعلن المهاجم البوسني إدين جيكو، اليوم الخميس، اعتزاله اللعب الدولي، الشهر المقبل، ليسدل الستار على مسيرة حافلة امتدت لما يقرب من عقدين مع منتخب بلاده.

وقال المهاجم، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يدافع حالياً عن ألوان «شالكه» الألماني، وسبق له اللعب مع أندية بارزة مثل مانشستر سيتي وروما وإنتر ميلان، إن مباراته الأخيرة بقميص البوسنة والهرسك ستكون أمام السويد في «دوري الأمم الأوروبية»، في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكتب جيكو، عبر حسابه على «إنستغرام»: «لم أشعر، خلال مسيرتي كلها، بفخرٍ يضاهي ذلك الذي كان ينتابني كلما ارتديت قميص منتخب بلادي».

وأضاف: «كان هذا حُلم طفولتي، الحلم الذي رافقني في كل واحدة من المباريات الـ151 التي تشرفتُ خلالها بتمثيل البوسنة والهرسك. ويصعب عليّ أن أصدق أن ما يقرب من 20 عاماً قد مضت منذ مباراتي الأولى أمام تركيا».

وتابع: «تغيرت أشياء كثيرة، وتغيرت أنا أيضاً، لكن حبي لهذا القميص لم يتبدل يوماً. واليوم، أشعر بأن الوقت قد حان لطيّ هذه الصفحة. وإذا كنت قد واصلت الدفاع عن ألوان المنتخب حتى سن الأربعين، فلأنني قدمت كل ما أملك في كل مباراة، ودون أي تردد أو ادخار للجهد».

وخاض جيكو مباراته الدولية الأولى في عام 2007، وسجل 73 هدفاً في 151 مباراة، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركةً بقميص البوسنة والهرسك، وهدّاف المنتخب التاريخي.

وساعد جيكو منتخب بلاده على بلوغ «كأس العالم»، للمرة الأولى في تاريخه عام 2014، كما لعب دوراً بارزاً في مشواره ببطولة «كأس العالم 2026»، عندما بلغ المنتخب دور 32.