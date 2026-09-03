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الرياضة رياضة عالمية

نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)
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نوريس يطلق مشروعاً طموحاً لرعاية نجوم «فورمولا 1» القادمين

لاندو نوريس (رويترز)
لاندو نوريس (رويترز)

شارك بطل العالم لسباقات السيارات «فورمولا1» لاندو نوريس في تأسيس فريق جديد؛ يهدف إلى ​مساعدة السائقين الشبان على شق طريقهم عبر فئات التطوير المختلفة، وصولاً إلى أعلى مستويات رياضة المحركات.

واستحوذ مشروع «إل إن 4 فيوجن» على أصول من فريق «إيه آي إكس ريسينغ»، وأكد مشاركته في بطولة «فورمولا4» الإيطالية، وبطولة «فورمولا» الإقليمية الأوروبية، وبطولة «فورمولا3» التابعة لـ«الاتحاد الدولي للسيارات»، التي تقام ‌بوصفها فئة داعمة ‌لـ«بطولة العالم لفورمولا​1». كما ‌يعمل ⁠الفريق على ​توسيع نشاطه ⁠ليشمل بطولة «فورمولا4» البريطانية، وبطولة «فورمولا2».

وبالتوازي مع ذلك، يطلق نوريس برنامجاً مستقلاً وممولاً بالكامل لتطوير السائقين؛ يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة الواعدة ودعمها من خلال إزالة العوائق المالية، إلى جانب توفير التدريب والتوجيه والإرشاد ⁠المهني. وقال نوريس قبل سباق «جائزة ‌إيطاليا الكبرى» المقرر ‌هذا الأسبوع: «كنت محظوظاً بوجود أشخاص ​رائعين إلى جانبي ‌طيلة مسيرتي، وأدرك أن الوصول إلى (فورمولا1) يتطلب أكثر بكثير من الموهبة وحدها. فأنت بحاجة إلى الأشخاص المناسبين، والدعم المناسب، والفرص المناسبة في التوقيت المناسب. وهذا هو جوهر هذين المشروعين».

وأضاف: «أرغب ‌في توفير فرص حقيقية للجيل المقبل، سواء أكان داخل الحلبة أم خارجها، ونأمل ⁠أن ⁠نحدث فارقاً ملموساً في مسيرة السائقين الشبان الصاعدين في هذه الرياضة».

وسيتولى رينيه روزين منصب الرئيس التنفيذي للفريق الجديد. وينتمي روزين إلى العائلة المؤسسة لفريق «بريما» الإيطالي العريق، الذي لعب دوراً بارزاً في صقل مواهب عدد من سائقي «فورمولا1» الحاليين، من بينهم كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس»، وشارل لوكلير سائق «فيراري»، بالإضافة إلى أوسكار بياستري، زميل نوريس ​في «مكلارين».

كما سيتولى ​جيوم كابيتو، المدير التقني السابق لفريق «بريما»، منصب «مدير السباقات» في المشروع الجديد.

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الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات رياضة إيطاليا

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الرياضة رياضة عالمية

الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
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الاتحاد الألماني يتخذ خطوة نحو الانفصال عن رابطة البوندسليغا للسيدات

اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)
اتحاد الكرة الألماني يمهّد لنقل إدارة دوري السيدات للرابطة الجديدة (رويترز)

يعقد الاتحاد الألماني لكرة القدم جمعية عمومية غير عادية يوم 18 سبتمبر (أيلول) لنقل مسؤولية إدارة دوري السيدات الألماني (البوندسليغا) إلى الرابطة النسائية الجديدة.

وأوضح الاتحاد الألماني، في بيان له، اليوم (الخميس)، أنه بصدد إجراء التعديلات اللازمة على لائحة النظام الأساسي واعتماد الإطار التعاقدي لعملية النقل خلال هذه العمومية.

وتأسست رابطة الدوري الألماني للسيدات في أواخر 2025 كهيئة مستقلة عن اتحاد الكرة الألماني، على خطى رابطة البوندسليغا للرجال التي تدير بطولة الدوري للدرجتين الأولى والثانية.

وتستهدف الرابطة الجديدة لدوري الكرة النسائية تطوير الهياكل التنظيمية في البوندسليغا وإدارة دوري السيدات بشكل كامل اعتباراً من أول يوليو (تموز) 2027.

وفي مايو (أيار) الماضي، توصل الاتحاد الألماني لكرة القدم ورابطة الدوري الألماني لكرة القدم النسائية إلى اتفاق بشأن إدارة التدفقات المالية.

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الرياضة الدوري الألماني كرة القدم للسيدات ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
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اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة

اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)
اليابان تلتقي البرازيل مجدداً ودياً في سنغافورة (رويترز)

ستحظى اليابان بفرصة للثأر من هزيمتها المؤلمة أمام البرازيل في كأس العالم لكرة القدم، عندما تشارك في دورة دولية رباعية تستضيفها سنغافورة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لما أعلنه المنظمون الخميس.

وكان غابرييل مارتينيلي قد سجل هدفاً في اللحظات الأخيرة ليمنح البرازيل الفوز 2 - 1 ويقصي منتخب اليابان من دور الـ32.

كما يشارك منتخبا باراغواي وسنغافورة في بطولة «تحدي ميزوهو الأزرق» التي تقام بين 13 و17 نوفمبر خلال النافذة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتفتتح سنغافورة منافسات البطولة التي تستضيفها على ملعبها الوطني، بمواجهة باراغواي في 13 نوفمبر، قبل أن تلتقي اليابان مع البرازيل في اليوم التالي. وتختتم البطولة في 17 نوفمبر بإقامة مباراتين، تجمع الأولى سنغافورة بالبرازيل، بطلة العالم 5 مرات، بينما تلتقي اليابان مع باراغواي في الثانية.

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رياضة كرة القدم ماليزيا
الرياضة رياضة عالمية

هال سيتي ينفق أكثر من برشلونة… جنون سوق الانتقالات يتجاوز الحدود

ليام ميلار لاعب هال سيتي يحتفل برفقة زملائه بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
ليام ميلار لاعب هال سيتي يحتفل برفقة زملائه بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
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هال سيتي ينفق أكثر من برشلونة… جنون سوق الانتقالات يتجاوز الحدود

ليام ميلار لاعب هال سيتي يحتفل برفقة زملائه بتسجيل الهدف الأول (رويترز)
ليام ميلار لاعب هال سيتي يحتفل برفقة زملائه بتسجيل الهدف الأول (رويترز)

هل كان هذا هو الصيف الذي انفصل فيه الدوري الإنجليزي الممتاز أخيراً عن الواقع؟

سيجادل كثيرون، حسب «التايمز» البريطانية، بأن الأموال المتدفقة في أعلى درجات كرة القدم الإنجليزية جعلت ذلك واقعاً منذ سنوات. وحتى بمقاييس الجنون الاقتصادي في «البريميرليغ»، فإن المبالغ التي جرى تداولها خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين كانت فاحشة إلى درجة، وبعيدة جداً عن أي مفهوم للقيمة، بما يوحي بأن تحولاً واضحاً حدث هذا الصيف.

لقد اعتدنا جميعاً سماع أن أندية الدوري الإنجليزي تنفق أكثر من جميع أندية الدوري الألماني والإيطالي والإسباني والفرنسي مجتمعة. إلا أن «البريميرليغ» هذا العام أنفق مليار جنيه إسترليني إضافية فوق إنفاق تلك الدوريات مجتمعة، كما أن إنفاقه في اليوم الأخير من السوق وحده، والبالغ 475 مليون جنيه إسترليني، اقترب من إجمالي ما أنفقته أندية الدوري الفرنسي طوال فترة الانتقالات.

وسط قائمة طويلة من الأمثلة، تبدو صفقة انتقال الأرجنتيني إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني، معادلةً للرقم القياسي البريطاني، الرمز الأكثر تعبيراً عن الطريقة التي انقلبت بها قوانين العرض والطلب هذا الصيف.

والسؤال هنا: من كان يريد فرنانديز فعلاً غير مانشستر سيتي؟ وضد من كان فريق إنزو ماريسكا ينافس للحصول على توقيعه؟

أصبح فرنانديز أول لاعب في التاريخ ينتقل مرتين مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني. ومع ذلك، في المرتين، عندما تعاقد معه تشيلسي من بنفيكا عام 2023، وعندما اكتمل انتقاله المطول إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من السوق، لم يكن هناك نادٍ آخر مستعد للاقتراب منه بهذا السعر.

قد يقول ذلك شيئاً عن فرنانديز كلاعب، إلا أنه يكشف أكثر بكثير عن الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بات يعمل بوضوح داخل اقتصاد خاص به، حيث أصبحت أصول كثيرة غير قابلة للبيع فعلياً خارج إنجلترا، باستثناء الدوري السعودي للمحترفين في بعض الأحيان.

وبلغ حجم الصفقات بين أندية «البريميرليغ» نفسها هذا الصيف رقماً مذهلاً وصل إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر من ضِعف المبلغ المسجل قبل عامين.

وحتى لو كان جزء من ذلك يعود إلى رغبة الأندية في تقليل المخاطر والتعاقد مع لاعبين أثبتوا أنفسهم في الدوري الإنجليزي، فإن عدداً متزايداً من الصفقات يبدو أنه يُبرم لأسباب تجارية أكثر من كونها كروية.

ومن العبث أن تكون لوائح الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز قد شجعت، سواء عن قصد أو دون قصد، عمليات البيع والشراء بين الأندية، وربما أسهمت في تضخيم أسعار الانتقالات.

وشهد هذا الصيف خمس صفقات تجاوزت قيمة كل منها 100 مليون جنيه إسترليني، ومن بين الأندية العشرة التي شاركت في هذه الصفقات، كان هناك نادٍ واحد فقط من خارج «البريميرليغ»، وهو باريس سان جيرمان الذي باع برادلي باركولا إلى ليفربول.

كما انتقل 20 لاعباً إلى أندية الدوري الإنجليزي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني أو أكثر، ولم يأتِ سوى أربعة منهم من أندية خارج «البريميرليغ».

وتعكس المبالغ الضخمة التي دُفعت في صفقات مثل سافيو 85 مليون جنيه إسترليني، ونيكولاس جاكسون 65 مليوناً، وساندرو تونالي 100 مليون، وغيرها، حالة واسعة من الاندفاع والحاجة الملحة التي سيطرت على السوق هذا الصيف.

ورغم كل هذا الإنفاق الباهظ، من الصعب العثور على مدربين أو جماهير يشعرون بالرضا الكامل عن تشكيلات فرقهم.

وباستثناء آرسنال، فإن الأندية الأكثر ثراءً إما تراجعت أو تمر بمرحلة انتقالية.

وفي الوقت نفسه، أصبحت سوق الانتقالات أشبه برياضة مستقلة بذاتها، فيها رابحون وخاسرون، وتصدر الأحكام والتقييمات استناداً إلى حجم الاستثمار وعدد الصفقات وأسماء اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

وفي اليوم الأخير من السوق، استغل مالك هال سيتي، قطب التلفزيون التركي أجون إليجالي، الذي يوصف بأنه «سايمون كاول التركي»، هذه الحالة عندما كتب عبر منصة «إكس» مخاطباً جماهير ناديه: «أعزائي جماهير هال سيتي، استعدوا من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة مساءً. نعمل على التفاصيل الأخيرة. تعرفون أنني أحب الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات. سيكون هناك زئير للنمور في اليوم الأخير».

وبحلول إغلاق السوق، كان هال قد أبرم ست صفقات جديدة، ليرتفع إجمالي تعاقداته إلى 18 لاعباً منذ صعوده عبر الملحق من دوري الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

ولإظهار حجم استثماراته، سجل هال، إلى جانب الناديين الصاعدين الآخرين إبسويتش تاون وكوفنتري سيتي، صافي إنفاق أعلى من برشلونة.

وربما كانت هذه دائماً النتيجة الحتمية لعقود حقوق البث التلفزيوني الهائلة التي يتمتع بها «البريميرليغ» مقارنة ببقية الدوريات، والتي تعني الآن أن حتى أصغر أنديته باتت قادرة بانتظام على اجتذاب المواهب من بقية أوروبا.

وكان استنزاف الدوري الفرنسي لافتاً بصورة خاصة.

فقد حققت أندية الدرجة الأولى الفرنسية نحو 957 مليون جنيه إسترليني من مبيعات اللاعبين هذا الصيف، وجاء نحو ثلثي هذه الأموال من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدرت تلك الصفقات انتقال برادلي باركولا من باريس سان جيرمان إلى ليفربول، وشراء مانشستر سيتي أيوب بوعدي من ليل مقابل 86 مليون جنيه إسترليني.

وكما أوضح خبير اقتصاد كرة القدم كيران ماغواير، فإنه عند احتساب القوة الشرائية الحالية، لا تزال أكبر صفقات هذا الصيف أصغر فعلياً من صفقات تاريخية مثل انتقال آلان شيرر من بلاكبيرن روفرز إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني عام 1996، أو انتقال خوان سيباستيان فيرون من لاتسيو إلى مانشستر يونايتد مقابل 28 مليون جنيه إسترليني عام 2001.

إلا أن ذلك لا يجعل حقبة الإنفاق المتهور والمفرط الحالية أقل فجاجة أو افتقاراً إلى الخيال.

وهنا يبرز السؤال: إلى أين سينتهي كل ذلك، إن كان سينتهي أصلاً؟

هل ينفخ الدوري الإنجليزي الممتاز فقاعة اقتصادية يمكن أن تنفجر؟

ليس هناك جواب واضح عن الكيفية التي يمكن أن تتعرض بها المسابقة لصدمة اقتصادية في وقت تستمر فيه ثروات الشركات بالتدفق عليها دون انقطاع.

وهناك حديث أدلى به توم فاغنر، الممول الأميركي والشريك في ملكية برمنغهام سيتي، العام الماضي، يوضح لماذا لا تظهر هذه الاستثمارات أي مؤشرات على التباطؤ حتى في ظل الأوضاع غير المستقرة.

وتساءل فاغنر: «مع تراجع العلاقات الشخصية في العالم الحقيقي، ومع تحول العالم أكثر فأكثر إلى الرقمنة، إلى أين سيتجه الناس بحثاً عن المتعة؟».

ثم أجاب: «أعتقد أن الرياضة ستكون في صدارة القائمة».

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