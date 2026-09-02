مكتوميناي: لا مفاوضات لتجديد عقدي مع نابولي... وعملية القلب لا تستدعي القلق

اعترف الاسكوتلندي سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط نابولي الإيطالي بأنه لم يُجر أي محادثات مؤخراً مع ناديه بشأن تمديد عقده، وأكد أن عملية القلب التي سيخضع لها قريباً ليست مدعاة للقلق، قائلاً: «هذا أمر كنا نخطط له مع النادي منذ فترة».

وشارك ماكتوميناي أساسياً في أول مباراتين لنابولي في موسم 2026 - 2027 من الدوري الإيطالي، ولكن تم التأكيد أنه سيغيب عن الملاعب لفترة من الوقت للخضوع لعملية جراحية بسيطة في القلب بعد إصابته باضطراب طفيف في نظم القلب.

وقال ماكتوميناي للصحافيين على السجادة الحمراء مساء الأربعاء عبر إذاعة «تي إم دبليا»، وأبرزتها صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «أنا بخير، كانت هذه العملية ضمن خططي مع النادي منذ فترة. لقد تحدثنا عنها بالفعل خلال فترة الإعداد للموسم، وسأغيب لبضعة أسابيع».

ويُثار قلق بسيط بشأن عدم توقيع ماكتوميناي على تمديد عقده منذ انضمامه إلى نابولي قادماً من مانشستر يونايتد قبل عامين. ولا يزال أمامه عامان في عقده الحالي، لكنه يعترف بأنه لم تُجرَ أي مناقشات حتى الآن بشأن عقد جديد.

وقال: «لم تُجر أي محادثات جديدة... الأهم هو ما يحدث على أرض الملعب، وليس تمديد العقد. لا أعرف متى سيحدث ذلك، ليس هذا هو الوقت المناسب للتفكير في هذا الأمر».