«فلاشينغ ميدوز»: مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

صفقة فرنانديز القياسية ترفع قيمة إنفاق مانشستر سيتي إلى 458 مليون جنيه إسترليني تصدّرت الأندية الإنجليزية لكرة القدم أبرز انتقالات اللاعبين خلال الصيف في أوروبا، بينما عزّزت أندية عملاقة باحثة عن التعويض، مثل ريال مدريد الإسباني وميلان ويوفنتوس الإيطاليين، صفوفها بقوة لتجنُّب خيبات جديدة.

حطمت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز رقمها القياسي في الإنفاق خلال سوق انتقالات واحدة والذي كان 3.1 مليار جنيه إسترليني (قرابة 4.2 مليار دولار)، بعدما دفع مانشستر سيتي 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) لتشيلسي من أجل ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، كما تعاقد مع السنغالي إيليمان ندياي قادماً من إيفرتون.

وقاد سيتي يوماً أخيراً محموماً من الإنفاق، في إطار سعيه لتزويد مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا بتشكيلة قادرة على استعادة لقب الدوري الممتاز.

وبحسب التقارير، فإن قيمة الصفقة الخاصة بالدولي الأرجنتيني عادلت الرقم القياسي البريطاني للانتقالات، والمسجل باسم السويدي ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى ليفربول مقابل 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) قبل عام.

الأرجنتيني إنزو فرنانديز يستعرض قميص سيتي بعد إنضمامه من تشيلسي في أعلى صفقة بالموسم (موقع مانشستر سيتي)

وساهمت هذه الصفقة في رفع إجمالي إنفاق أندية الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات إلى رقم هائل بلغ 3.46 مليار جنيه إسترليني (قرابة 4.67 مليار دولار).

وبانضمام فرنانديز، ارتفع حجم إنفاق سيتي على خط وسطه إلى أكثر من 325 مليون جنيه إسترليني (439 مليون دولار)، بعدما ضم أيضاً الدولي الإنجليزي إيليوت أندرسون والمغربي الشاب أيوب بوعدي.

وكان سيتي قد تعاقد مع لاعب الوسط إليوت أندرسون من نوتنغهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، وأيوب بوعدي من ليل الفرنسي مقابل 81 مليون جنيه إسترليني.

وقال فرنانديز، الذي وقع عقداً لمدة خمس سنوات، للموقع الرسمي للنادي: «مانشستر سيتي هو النادي الأكثر نجاحاً في إنجلترا خلال السنوات الأخيرة».

وأضاف: «كل لاعب يرغب في أن يكون جزءاً من نادٍ كهذا، لأن الجميع يدرك مدى جودة العمل الذي يدار به مانشستر سيتي، لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة بوجودي هنا، وأنا مستعد للتحدي المتمثل في مساعدة الفريق على مواصلة حصد الألقاب. إنه نادٍ بني من أجل النجاح».

وأعلن عن الصفقة بعد نحو نصف ساعة من إغلاق سوق الانتقالات عند الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لبريطانيا.

وانضم فرنانديز إلى تشيلسي قادماً من بنفيكا في يناير (كانون الثاني) 2023 بعقد يمتد لثمانية أعوام ونصف العام، مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني، وهو الرقم القياسي البريطاني آنذاك. وخلال مسيرته مع النادي اللندني، توج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية. وبذلك يصبح فرنانديز أول لاعب في التاريخ ينتقل مرتين مقابل أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، كما سيجدد التعاون مع مدرب مانشستر سيتي إنزو ماريسكا، الذي كان قد غادر تشيلسي في يناير الماضي.

ريال مدريد دفع 120 مليون يورو لضم يان ديومانديه (رويترز)

ويعكس التعاقد مع الدولي الأرجنتيني رغبة سيتي في تعزيز خط وسطه بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بسبع نقاط خلف البطل آرسنال.

ويأتي فرنانديز إلى ملعب الاتحاد بعد موسم مميز مع تشيلسي في 2025-2026، سجل خلاله 15 هدفاً وقدم سبع تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق خلف جواو بيدرو. كما لعب دوراً بارزاً مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، مسجلاً أهدافاً حاسمة في دور الستة عشر وقبل النهائي، قبل أن يكتفي منتخب بلاده بالمركز الثاني خلف إسبانيا.

وقال المدير الرياضي لمانشستر سيتي، هوغو فيانا: «إنه لاعب وسط متكامل. يتمتع بمهارات فنية عالية، ويعمل بجد، ويملك شخصية تنافسية، كما يمتلك قدرة كبيرة على التسجيل».

وأضاف: «وصوله إلى نهائي كأس العالم وتحقيقه ألقاباً كبرى في أكثر من دولة وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره، يختصر الكثير عن عقليته واحترافيته وجودته الفنية».

وشهدت سوق الانتقالات الصيفية الحالية إبرام أربع صفقات تصنف ضمن أغلى 11 في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بانتقال مورجان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، بينما وافق ليفربول على دفع 107 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أساسية لضم المهاجم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، مع احتمال ارتفاع قيمة الصفقة إلى 123 مليون جنيه إسترليني. كما حطم توتنهام هوتسبير رقمه القياسي على مستوى التعاقدات بضم ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، لترتفع قيمة إنفاقه إلى 303 ملايين إسترليني ضمن عملية إعادة بناء للفريق بعد موسمين متتاليين اقترب خلالهما من الهبوط.

سيتي دفع 116 مليون جنيه إسترليني لضم أندرسون (ا ف ب)cut out

وفي اليوم الأخير أعلن أستون فيلا كذلك عن صفقته الحادية عشرة هذا الصيف بالتعاقد مع الجناح السنغالي إبراهيم مباي من باريس سان جيرمان مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بينما دفع نيوكاسل يونايتد 51.4 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم ماتياس فرنانديز-باردو من ليل الفرنسي.

كما واصل الإنفاق المحلي بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعه، إذ أُبرم نحو 38 في المائة من الصفقات بين أندية المسابقة نفسها، مقابل 30 في المائة في الصيف الماضي.

كما أنفق تشيلسي بسخاء، إذ بلغت قيمة تعاقداته 349 مليون جنيه إسترليني دعماً للمدرب الإسباني الجديد تشابي ألونسو.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت، أنفقت الأندية الصاعدة حديثاً، إبسويتش تاون وكوفنتري سيتي وهال سيتي، أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني مجتمعة استعداداً لخوض منافسات الدوري الممتاز.

كما نجح سندرلاند في التعاقد مع الجناح البلجيكي الواعد ماليك فوفانا (21 عاماً) قادماً من أولمبيك ليون مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني، بعد تفوقه على كريستال بالاس في سباق ضم اللاعب.

في المقابل، لم تكلل جميع المحاولات بالنجاح في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، لكن صفقة إيفرتون لضم المهاجم الأميركي فولارين بالوغون تعطلت في الساعات الأخيرة، بينما بقي لاعب الوسط السنغالي لامين كامارا في موناكو عقب تعثر انتقاله إلى تشيلسي في صفقة قدرت قيمتها بنحو 47.1 مليون جنيه إسترليني.

تونالي كلف خزينة توتنهام 100 مليون استرليني (ا ب ا)cut out

7 صفقات لريال مدريد

وفي إسبانيا وبعد موسمين من دون إحراز أي لقب كبير، أطلق ريال مدريد عملية إعادة بناء لافتة تجسدت بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى منصب المدير الفني والتعاقد مع عدة تعزيزات صيفية. ويتمثل الهدف الأساسي في انتزاع لقب الدوري من برشلونة.

وأبرم النادي المدريدي أكثر فترات الانتقالات تكلفة منذ عام 2021، بعدما أنفق أكثر من 250 مليون دولار لضم الجناح الإيفواري يان ديومانديه (19 عاماً)، وبطل العالم الإسباني مارك كوكوريا، والمدافع الفرنسي إبراهيم كوناتيه، ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا، والظهير الهولندي دنزل دومفريس، والمهاجم الإسباني الشاب كارلوس إسبي، والموهبة الصاعدة سيرخيو مارتينيز من سانتاندر.

في المقابل، تخلى برشلونة عن هدافيه الأكثر نجاعة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، من دون أن يتمكن من ضم الأرجنتيني خوليان ألفاريز الذي يعتبره أتلتيكو مدريد غير قابل للبيع.

لكن العملاق الكاتالوني عزز صفوفه بوصول الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون، والألماني كريم أدييمي، والأهم الدولي البرازيلي غابريال خيسوس الذي وقع عقداً لثلاثة أعوام قادماً من آرسنال قبل ساعات من إغلاق سوق الانتقالات. كما خطف برشلونة بطل مونديال 2026 رودري، وسجّل أيضاً وصول الموهبة البلجيكية الشابة جيسي بيسيوو (18 عاماً).

وعلاوة على الاحتفاظ بألفاريز، راهن أتلتيكو على الكوري الجنوبي لي كانغ-إن لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ولاعب الوسط الدنماركي مورتن هيولماند، والظهير الإسباني أليخاندرو غريمالدو، والمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، والمهاجم الكندي جوناثان ديفيد لإعادة بناء فريق قادر على منافسة العملاقين الإسبانيين.

تعزيزات في ميلان ويوفنتوس

وبعد موسم جديد مخيب حرمهما من العائدات الهائلة لدوري أبطال أوروبا، كان ميلان ويوفنتوس الناديين الأكثر نشاطاً في الدوري الإيطالي، بعدما أنفق كل منهما 185 مليون دولار.

وحطم ميلان رقمه القياسي في قيمة صفقة انتقال بدفع 85 مليون يورو لضم البرتغالي غونزالو راموس، كما أنفق 58 مليون دولار للتعاقد مع البلجيكي دييغو موريرا. أما يوفنتوس، فاستقدم الفرنسي راندال كولو مواني، وتخلّص من الراتب المرتفع لديفيد عبر إعارته إلى أتلتيكو، كما التحق بصفوفه المهاجم الألماني نيك فولتيماده على سبيل الإعارة.

أما إنتر، حامل اللقب والمرشح الأبرز للحفاظ على لقبه، فتعاقد مع الإنجليزيين جيد سبنس وكورتيس جونز مقابل 35 مليون دولار لكل منهما، من دون نسيان جون ستونز الذي انضم مجاناً.

كما أنفق روما 145 مليون دولار لضم الأرجنتيني سانتياغو كاسترو والهولندي دونييل مالن والبرتغالي رودريغو مورا.

وفي أول مشاركة له في دوري أبطال أوروبا، ضمّ كومو الدولي مويس كين من فيورنتينا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وفي ألمانيا، أنهى بايرن ميونيخ سوقه الصيفية سريعاً من خلال صفقتين بلغت قيمتهما الإجمالية 100 مليون يورو (نحو 116 مليون دولار)، وأعلن عنهما مطلع يوليو (تموز) خلال مونديال 2026: الدولي الألماني ناثانييل براون، القادر على شغل مركزي الظهير الأيسر وصانع الألعاب، والدولي المغربي إسماعيل صيباري، أحد أبرز الاكتشافات الهجومية لمنتخب «أسود الأطلس» في مونديال 2026.

وأظهر بوروسيا دورتموند نشاطاً في السوق بضم المدافع الفرنسي جوان غادو، والموهبتين الدوليتين اليونانيتين كونستانتينوس كاريتساس (18 عاماً) ويانيس كونستانتيلياس (23 عاماً).

لكن الأخير تعرّض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى منذ المرحلة الأولى من الدوري وسيغيب عن جزء كبير من الموسم، فعوّضه بالإنجليزي إيثان نوانيزي معاراً من آرسنال لموسم واحد. واعتمد شتوتغارت على المهاجم الألماني الشاب دجينان بييتشينوفيتش، بينما أعير الفرنسي كريستوفر نكونكو لموسم واحد إلى لايبزيغ الذي استعار أيضاً لاعب الوسط الدولي المغربي نائل العيناوي من روما مع خيار الشراء.

سان جيرمان وعملية إعادة ترتيب

كان باريس سان جيرمان المحرك الرئيس في سوق انتقالات فرنسا، بعدما سجّل أكبر حصيلة بيع للاعبين في تاريخه، ولا سيما من خلال انتقال برادلي باركولا إلى ليفربول.

غير أن السمة الأبرز للميركاتو كانت عملية تقليص واسعة للإنفاق نفذتها معظم الأندية تحت ضغط الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها كرة القدم الفرنسية.

ويبدو الاتجاه هذا الصيف واضحاً: فقد باعت الأندية الـ18 أكثر بكثير مما اشترت. ووفقاً لموقع «ترانسفرماركت» المتخصص، بلغت قيمة المبيعات أكثر بقليل من 1.5 مليار دولار، مقابل عمليات شراء بلغت قرابة 700 مليون دولار.

وأنفق بطل أوروبا مرتين على التوالي ما يزيد قليلاً على 170 مليون دولار للتعاقد مع ماغنيس أكليوش (58 مليون دولار)، والإسباني فيران توريس (52 مليون دولار)، والبلجيكي ميكا غودتس (52 مليون دولار)، والدولي لوكاس دينيي (8 ملايين دولار).

لكن بيع باركولا وراموس والسنغالي إبراهيم مباي وكولو مواني وكانغ-إن، وفّر للنادي الباريسي أكثر من ضعف ما أنفقه.

وفي خانة الراحلين، أحسن ليل بدوره إدارة ملف الانتقالات ببيعه المغربي أيوب بوعدي، البالغ 18 عاماً، إلى مانشستر سيتي مقابل 81 مليون إسترليني (100 مليون يورو).