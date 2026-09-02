بطلة الوثب الطويل تارا ديفيز - وودهال تصاب بارتجاج في المخ إثر حادث سير

تعرضت تارا ديفيز - وودهال، بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل، لارتجاج في المخ إثر حادث تصادم وجهاً لوجه أثناء توجهها لخوض حصة تدريبية الأسبوع الماضي.

وكشفت ديفيز - وودهال عن إصابتها خلال مكالمة مع الصحافيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مشاركتها في بطولة العالم الأسبوع المقبل لا تزال غير مؤكدة، حيث سيتنافس الرياضيون على جوائز أولى بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضحت ديفيز - وودهال أنها كانت تقود سيارتها بسرعة تقارب 20 ميلاً في الساعة داخل موقف للسيارات، عندما انحرفت سيارة أخرى كانت تسير بسرعة مماثلة تقريباً واصطدمت بسيارتها وجهاً لوجه.

وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لحسن حظي، خرجت من الحادث من دون إصابات خطيرة. ومع ذلك، فإن الارتجاج الشديد في المخ والإصابات الأخرى لم تسمح لي بالتدرب. في الوقت الحالي، أعمل مع فريقي والأطباء من أجل التعافي».