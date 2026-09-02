عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

بطلة الوثب الطويل تارا ديفيز - وودهال تصاب بارتجاج في المخ إثر حادث سير

تارا ديفيز - وودهال بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل (رويترز)
تارا ديفيز - وودهال بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل (رويترز)
TT
TT

بطلة الوثب الطويل تارا ديفيز - وودهال تصاب بارتجاج في المخ إثر حادث سير

تارا ديفيز - وودهال بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل (رويترز)
تارا ديفيز - وودهال بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل (رويترز)

تعرضت تارا ديفيز - وودهال، بطلة العالم والأولمبياد في الوثب الطويل، لارتجاج في المخ إثر حادث تصادم وجهاً لوجه أثناء توجهها لخوض حصة تدريبية الأسبوع الماضي.

وكشفت ديفيز - وودهال عن إصابتها خلال مكالمة مع الصحافيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن مشاركتها في بطولة العالم الأسبوع المقبل لا تزال غير مؤكدة، حيث سيتنافس الرياضيون على جوائز أولى بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضحت ديفيز - وودهال أنها كانت تقود سيارتها بسرعة تقارب 20 ميلاً في الساعة داخل موقف للسيارات، عندما انحرفت سيارة أخرى كانت تسير بسرعة مماثلة تقريباً واصطدمت بسيارتها وجهاً لوجه.

وقالت عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «لحسن حظي، خرجت من الحادث من دون إصابات خطيرة. ومع ذلك، فإن الارتجاج الشديد في المخ والإصابات الأخرى لم تسمح لي بالتدرب. في الوقت الحالي، أعمل مع فريقي والأطباء من أجل التعافي».

مواضيع
أولمبياد أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الصعوبات المادية» تتربص بمستقبل المواهب المصرية

رياضة عربية المصارع زياد أبو جبل أرجع هروبه إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها (حسابه على «فيسبوك»)

«الصعوبات المادية» تتربص بمستقبل المواهب المصرية

«اللي أبوه غلبان مش بيقدر يلعب، بس اللي معاهم فلوس ولادهم بيلعبوا»، تصريح شهير سابق للاعب الزمالك المصري المعتزل محمود عبد الرازق «شيكابالا».

محمد عجم (القاهرة)
رياضة عالمية أديسو جوبينا (رويترز)
رياضة عالمية

الإثيوبي جوبينا والكينية غيبتشيرتشير يفوزان بماراثون سيدني

حطم الإثيوبي أديسو جوبينا الرقم القياسي لماراثون سيدني ليفوز بلقب الرجال قبل أن تهيمن ​الكينية بيريس غيبتشيرتشير بطلة العالم والبطلة الأولمبية السابقة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
رياضة عربية المصارع المصري محمد مصطفى الشامي (حساب اللاعب على «فيسبوك»)
رياضة عربية

مصر: مطالبات بتحسين أوضاع «أبطال» المصارعة مادياً لمواجهة «الهرب»

ثار بيان المصارع المصري محمد مصطفى الشامي، الذي جاء بعد واقعة هروبه جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية.

محمد عجم (القاهرة )
رياضة عالمية الأميركية ماساي راسل تحتفل بعد تحطيمها الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات (أ.ب)
رياضة عالمية

الأميركية ماساي راسل تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز

حطمت البطلة الأولمبية الأميركية ماساي راسل الرقم القياسي العالمي لسباق 100 متر حواجز للسيدات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية توقيف رئيس اللجنة الأولمبية البولندية رادوسلاف بييسيفيتش بسبب شبهات فساد (رويترز)
رياضة عالمية

توقيف رئيس اللجنة الأولمبية البولندية في تحقيق فساد مرتبط بالعملات المشفرة

أُوقف رئيس اللجنة الأولمبية البولندية رادوسلاف بييسيفيتش، الخميس، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد مرتبطة بمنصة للعملات المشفرة.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الرياضة رياضة عالمية

جواز سفر مفقود يحرم نجمة الصين من المشاركة في مونديال السلة للسيدات

جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
TT
TT

جواز سفر مفقود يحرم نجمة الصين من المشاركة في مونديال السلة للسيدات

جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)

يخوض منتخب الصين بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات من دون اللاعبة لي يويرو، بسبب فقدان جواز سفرها البديل في البريد، وعدم تمكنها من الحصول على جواز سفر جديد في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة بعد أيام قليلة.

وقالت لاعبة دالاس وينغز الأميركي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن جواز سفرها لا يزال مفقوداً، مؤكدة أنها لن تتمكن من المشاركة في مونديال السيدات رغم الجهود المبذولة لحل المشكلة.

وكانت لي، التي يبلغ طولها 2.01 متر، هدافة منتخب الصين في أولمبياد باريس 2024.

وبدأت لي، البالغة من العمر 27 عاماً، مسيرتها في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات للسيدات عام 2022 بقميص شيكاغو سكاي.

وتنقلت النجمة الصينية بين لوس أنجليس سباركس وسياتل ستورم، قبل انضمامها إلى دالاس وينغز في يونيو (حزيران) 2025.

ويستهل المنتخب الصيني مشواره في مونديال السلة للسيدات يوم الجمعة بمواجهة الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويضم المنتخب الصيني عناصر بارزة أخرى، من بينها هان شو، التي يبلغ طولها 2.08 متر، وتشانغ زييو، التي يبلغ طولها 2.21 متر.

مواضيع
كرة السلة الصين
الرياضة رياضة عالمية

القبض على عصابة إجرامية كانت تخطط لخطف مبابي

مبابي (أ.ب)
مبابي (أ.ب)
TT
TT

القبض على عصابة إجرامية كانت تخطط لخطف مبابي

مبابي (أ.ب)
مبابي (أ.ب)

كشفت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية عن معلومات صادمة، بشأن استهداف كيليان مبابي نجم ريال مدريد، من قبل عصابة يُشتبه في تخطيطها لعدة عمليات اختطاف واقتحام منازل.

ووفقاً للصحيفة، فقد تم توجيه تهمة السطو إلى المُنظم كليمنت (18 عاماً)، وذلك بصفة رسمية، في 21 أغسطس (آب) 2026، بمدينة نانتير الفرنسية، حيث يُشتبه في أنه العقل المُدبر.

ويُزعم أن المتهم الشاب الذي كان مسجوناً بالفعل على ذمة قضية أخرى، استمر في إصدار التعليمات من زنزانته، لا سيما عبر تطبيق "سناب شات"، وأفادت التقارير بأن تحليل جهازين تم ضبطهما في السجن، مكّن المحققين من اكتشاف 26 عنواناً، تعود لأفراد أثرياء، من بينهم رجال أعمال ومغنون ولاعبو كرة القدم.

وكان كيليان مبابي من بين المستهدفين، في مؤامرة الاختطاف هذه، إلى جانب مغني راب وعدد من رجال الأعمال.

وبدأت القضية بعد عدة هجمات، أبرزها استهداف صانع ساعات، من جانب رجال أعمال، تنكروا في زي سائقي توصيل طلبات قبل أن يتعرض متجره للسرقة بعد أيام قليلة.

وكشف تحقيق وحدة مكافحة الجريمة المنظمة تدريجياً عن الشبكة الإجرامية، وقال مصدر قضائي لصحيفة «لو باريزيان»: «كان يريد استهداف مغني راب، ولاعب كرة القدم كيليان مبابي».

مواضيع
كرة القدم عالم الجريمة فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
TT
TT

«فلاشينغ ميدوز»: مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثامن عالمياً وبطل نسخة 2021، إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعدما تغلب على الأميركي سيباستيان غورزني، المصنف 731 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-1 و6-3 و7-5 الأربعاء في الدور الثاني.

الروسي دانييل مدفيديف يصافح الأميركي سيباستيان غورزني (رويترز)

وبعد بداية متعثرة على الملاعب الصلبة ضمن جولة أميركا الشمالية، فرض الروسي البالغ من العمر 30 عاماً سيطرته على المباراة، وقدم أداءً قوياً على الإرسال، مسجلاً 14 إرسالاً ساحقاً، ولم يسمح لمنافسه سوى بفرصة واحدة لكسر إرساله طوال اللقاء الذي حسمه في ساعتين وست دقائق.

وكعادته، لم تخلُ المباراة من لحظات مثيرة للجدل، إذ فقد مدفيديف أعصابه عقب قرار الحكم بإعادة إحدى النقاط، بعدما حط طائران على الشبكة في ملعب لويس أرمسترونغ خلال تبادل للكرات بين اللاعبين.

ويواجه مدفيديف في الدور المقبل الفائز من مواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف 29 عالمياً، والإسباني خاومي مونار، المصنف 55 عالمياً.

مواضيع
تنس غراند سلام أميركا