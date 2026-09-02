اتهامات قاسية لأتلتيكو مدريد بسبب رفضه بيع ألفاريز: عقدة نقص وعداء لكتالونيا

أثار قرار أتلتيكو مدريد عدم بيع مهاجمه الأرجنتيني خوليان ألفاريز إلى برشلونة موجة من الانتقادات الحادة في كتالونيا، وصلت إلى حد اتهام النادي بـ«العداء لكتالونيا» و«العداء لبرشلونة»، فيما عدّ آخرون أن موقفه نابع من «عقدة نقص» ورغبته في حماية مكانته بين كبار الكرة الإسبانية.

وجاءت هذه التصريحات في برنامج عبر إذاعة «راك1» الكتالونية، حيث انتقد المشاركون - بعد إغلاق سوق الانتقالات - بشدة قرار أتلتيكو مدريد عدم السماح لألفاريز بالانتقال إلى برشلونة.

وبدأ النقاش بانتقاد مباشر لمسؤولي أتلتيكو مدريد، إذ رأى أحد المشاركين أن إدارة النادي «فقدت صوابها»، وأن قرار الاحتفاظ بألفاريز مرتبط برغبتها في حماية مكانة النادي وصورته ونفوذه.

وقال: «هناك أشخاص في أتلتيكو مدريد فقدوا صوابهم. إنهم يحمون مكانتهم، ويفعلون ذلك من أجل صورتهم العامة ومن أجل القوة والنفوذ... وقد قرروا عدم بيع خوليان ألفاريز. لا يوجد شيء يمكن فعله».

وتصاعدت حدة الانتقادات بعدها، عندما وصف أحد المشاركين موقف أتلتيكو مدريد بأنه «عداء لكتالونيا» و«عداء لبرشلونة».

لكن هذا الرأي لم يحظَ بإجماع المشاركين، إذ رد آخر بأن الأمر لا يتعلق بالعداء لكتالونيا، بل عدّ موقفَ أتلتيكو مدريد نابعاً من «عقدة نقص».

وانتقل النقاش بعدها إلى ريال مدريد، إذ رأى أحد المشاركين أن أتلتيكو كان سيتخذ موقفاً مختلفاً لو تلقى عرضاً جدياً من النادي الملكي لضم ألفاريز.

وقال: «إنهم يتصرفون بطريقة بخيلة إلى درجة أنه لو كان عرض ريال مدريد جدياً لكانوا قد باعوا خوليان ألفاريز. ولو كان عرض فلورنتينو بيريز حقيقياً، وهو لم يكن كذلك، لكانوا قد وافقوا على بيعه».

إلا إن هذا الرأي أثار اعتراضاً أيضاً؛ إذ أشار مشارك آخر إلى أن موقف أتلتيكو السلبي لا يقتصر على برشلونة، وأن المنافسة والعداء مع ريال مدريد حاضران أيضاً.

وقال: «لا أوافق. صحيح أنهم يكرهون برشلونة، لكنهم يكرهون ريال مدريد أيضاً... وقد أثبتوا ذلك».

ليأتي الرد: «من المذهل أنهم لا يكرهون ريال مدريد إلى هذا الحد. إنهم يخلطون بين مَن هو العدو».

وفي محاولة لتفسير سبب تمسك أتلتيكو مدريد بخوليان ألفاريز، رأى أحد المشاركين أن النادي يسعى من خلال موقفه إلى تأكيد أنه ينتمي إلى دائرة الأندية الكبرى، وأنه ليس مضطراً إلى بيع أبرز نجومه لمنافسيه.

وقال: «لماذا؟ لأنهم يريدون إظهار أنهم أحد الأندية الكبرى، وهذا هو جوهر النقاش».

وهكذا تحوّل رفض أتلتيكو مدريد بيع خوليان ألفاريز إلى برشلونة من مجرد قرار في سوق الانتقالات إلى جدل واسع في كتالونيا، وصل إلى حد توجيه اتهامات قاسية للنادي المدريدي والتشكيك في الأسباب الحقيقية وراء إصراره على الاحتفاظ بمهاجمه الأرجنتيني.