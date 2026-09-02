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غضب في تشيلسي بعد تراجع موناكو باللحظة الأخيرة عن صفقة لامين كامارا

صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي كانت من أكثر صفقات اليوم الأخير إثارة (رويترز)
صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي كانت من أكثر صفقات اليوم الأخير إثارة (رويترز)
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غضب في تشيلسي بعد تراجع موناكو باللحظة الأخيرة عن صفقة لامين كامارا

صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي كانت من أكثر صفقات اليوم الأخير إثارة (رويترز)
صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي كانت من أكثر صفقات اليوم الأخير إثارة (رويترز)

تحوّلت صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي إلى واحدة من أكثر قصص اليوم الأخير من سوق الانتقالات إثارة

تحوّلت صفقة انتقال لامين كامارا من موناكو إلى تشيلسي إلى واحدة من أكثر قصص اليوم الأخير من سوق الانتقالات إثارة، بعدما تراجع النادي الفرنسي في اللحظات الأخيرة عن اتفاق كان قد قطعه مع النادي اللندني، تاركاً الأخير من دون بديل لإنزو فرنانديز، الذي انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

وحسب «تلغراف»، كان تشيلسي قد توصل إلى اتفاق مع موناكو لضم لاعب الوسط السنغالي البالغ 22 عاماً مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 55 مليون يورو، بعدما رفض النادي الفرنسي عرضاً أولياً بقيمة 38.5 مليون جنيه إسترليني.

وكانت الصفقة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، إذ اتفق الناديان كتابياً على الانتقال، فيما وافق كامارا على عقد لمدة ست سنوات، وخضع للفحص الطبي، ما جعل تشيلسي يعد أن إتمام الصفقة بات مسألة وقت.

لكن قصة أخرى كانت تجري بالتوازي وقلبت كل شيء: انتقال فولارين بالوغون من موناكو إلى إيفرتون.

وكان بالوغون في الأساس اللاعب الذي سمح له موناكو بالمغادرة، لكن صفقة انتقاله إلى إيفرتون تعثرت بعدما لم تكن نتائج فحصه الطبي مرضية بما يكفي، وفق «ليكيب»، ليتراجع النادي الإنجليزي في البداية عن إتمام الصفقة بالشروط المتفق عليها، والبالغة 45 مليون يورو إضافة إلى 5 ملايين مكافآت.

ومع تعثر صفقة بالوغون، فتح موناكو الباب أمام رحيل كامارا وتوصل إلى اتفاق مع تشيلسي. لكن في وقت متأخر من مساء اليوم الأخير للميركاتو، عاد إيفرتون إلى المفاوضات، خصوصاً بعد فشل محاولته لضم مهاجم مانشستر يونايتد جوشوا زيركزي.

وبمجرد نجاح موناكو في إعادة التفاوض حول انتقال بالوغون إلى إيفرتون، اتخذ النادي الفرنسي قراره المفاجئ بالتراجع عن بيع كامارا، إذ لم يكن يريد خسارة لاعبين بارزين في الوقت نفسه.

ووفق «سكاي سبورتس»، أبلغ موناكو تشيلسي بقراره كتابياً بعد إغلاق سوق الانتقالات عند الساعة 11 مساءً، رغم وجود اتفاق مكتوب كامل بين الناديين. كما رفض موناكو توقيع ورقة تمديد مهلة صفقة كامارا قبل إغلاق السوق، ما أغلق الباب أمام أي محاولة من تشيلسي لإنقاذ الصفقة.

أثار القرار غضباً كبيراً داخل تشيلسي، وحسب «تلغراف»، عدّ مسؤولو النادي تراجع موناكو، بعد الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة ووجود اتفاق بين الناديين، تصرفاً «غير احترافي إلى حد كبير». الشعور نفسه نقلته «سكاي سبورتس»، التي أكدت أن تشيلسي رأى أن طريقة تعامل موناكو مع الصفقة كانت «استثنائية وغير احترافية بشدة».

وزاد الأمر سوءاً بالنسبة لتشيلسي أن توقيت قرار موناكو لم يترك أمامه فرصة للبحث عن بديل آخر، بعدما كان قد وافق بالفعل على بيع إنزو فرنانديز إلى مانشستر سيتي. وكان بإمكان النادي اللندني التراجع بدوره عن بيع فرنانديز، لكنه قرر الالتزام باتفاقه وإتمام الصفقة مقابل 125 مليون جنيه إسترليني.

لكن المفارقة الأكبر جاءت بعد ذلك.

فبعد أن ألغى موناكو صفقة كامارا اعتقاداً منه أن انتقال بالوغون إلى إيفرتون أصبح في طريقه إلى الاكتمال، انهارت الصفقة الثانية أيضاً، بعدما تراجع المهاجم الأميركي شخصياً عن الانتقال إلى إيفرتون في اللحظات الأخيرة.

وهكذا انتهى اليوم المجنون بخسارة موناكو فرصة بيع كامارا إلى تشيلسي، وفشل انتقال بالوغون إلى إيفرتون، فيما خرج تشيلسي من السوق بعد بيع إنزو فرنانديز من دون التعاقد مع البديل الذي كان قد اختاره.

أما تداعيات ما حدث فقد لا تنتهي مع إغلاق السوق، إذ أشارت «تلغراف» إلى أن التوتر الذي نشأ بين تشيلسي وموناكو قد يؤثر في العلاقة بين الناديين، في وقت يبقى فيه احتمال عودة النادي الإنجليزي لمحاولة التعاقد مع كامارا خلال سوق يناير (كانون الثاني) قائماً.

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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)
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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)

انتقد فرناندو كارو، الرئيسُ التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني، السويسريَّ جياني إنفانتينو، رئيسَ «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، داعياً إلى تغييرات في قيادته.

وقال كارو في تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، الأربعاء: «نخوض معركة ضد إنفانتينو ويجب أن نفوز بها».

ويحتاج «فيفا» إلى تغيير وقيادة نزيهة وانتخابات رئاسية حقيقية بحلول مارس (آذار) المقبل.

وأضاف كارو: «لا أرى أي احتمال لاستمرار إنفانتينو في منصبه، فهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث».

جياني إنفانتينو (أ.ب)

ورغم ذلك، فإن كارو لم يُغفل مسألة خليفة الرئيس الحالي لـ«فيفا»، حيث يرى أن البحث عن مرشح جديد سيمثل تحدياً.

وأوضح أن المرشح المثالي هو الشخص الذي يمكنه كسب تأييد جهات خارج أوروبا وتأمين الغالبية، مضيفاً: «أعتقد أنه في النهاية، سيكون مرشحاً من خارج أوروبا، لكنه يحظى بدعم أوروبي».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ كشف عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق بث كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بعد نهاية نسخة البطولة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبعد احتجاجات واسعة، بما في ذلك تهديد «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» بمقاطعة كأس العالم، سحب إنفانتينو مقترحه.

وبناء على ذلك سحب «يويفا» تهديده بالمقاطعة، لكنه لا يزال يناقش اتخاذ إجراءات أخرى ضد إنفانتينو؛ منها إجراءات قانونية.

وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على أن إنفانتينو، الذي تولى منصب رئيس «فيفا» عام 2016، يفكر في الاستقالة من منصبه، ويعد حتى الآن المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقررة العام المقبل.

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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)
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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)

لم يكن فوز «كريمونيزي» على «بارما» في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم كافياً لبقاء المدرب ماركو غيامباولو في منصبه.

وجرت إقالة المدرب بعدما قاد الفريق للفوز على «بارما» 2-0، في الدوري الثاني ببطولة كأس إيطاليا، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك القرار بعدما افتتح «كريمونيزي» الموسم الجديد بغيابه عن مباراتَي الفريق في الدرجة الثانية ودون تسجيل أي هدف، بل تلقّت شِباكه 4 أهداف، لكنه فاز في مستهلّ مشواره بكأس إيطاليا بالفوز 2-0 على «سامبدوريا».

وجرى تعيين غيامباولو في مارس (آذار) الماضي، لكن ذلك لم يمنع خروج الفريق من الهبوط للدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الترتيب في المركز الثامن عشر.

كما غادر الإنجليزي جيمي فادري، مهاجم «ليسترسيتي» ومنتخب إنجلترا، الفريق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد موسم واحد فقط.

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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)
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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)

يستعد الفرنسي كيربين تورام، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، للخضوع لعملية جراحية في الركبة غداً (الخميس)؛ حيث سيغيب عن الملاعب حتى يناير (كانون الثاني) 2027.

وسوف يخضع تورام للعملية الجراحية بسبب ألم في الرضفة الفخذية، والتي عانى منها منذ نهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن العملية ستعالج تآكل الغضروف الذي يغطي الجزء الخلفي من الرضفة، وهي العملية التي ستُجرى بالمنظار.

ووفقاً للتقرير، فإن تورام سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ليعود في يناير المقبل.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة ودية لفريق استعداداً للموسم الجديد؛ حيث تدرب بشكل منفصل عن زملائه طوال تلك الفترة.

وتعاقد يوفنتوس مع السنغالي بابي ماتار سار على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي، أمس (الثلاثاء)، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعزيز خط الوسط وتعويض غياب تورام في النصف الأول من الموسم.

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