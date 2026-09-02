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الرياضة رياضة عالمية

تير شتيغن يكشف عن حديثه مع كلوب بشأن الانضمام إلى المنتخب الألماني

مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
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تير شتيغن يكشف عن حديثه مع كلوب بشأن الانضمام إلى المنتخب الألماني

مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)
مارك أندري تير شتيغن (إ.ب.أ)

قال مارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى أياكس الهولندي، إنه تحدث مع يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، موضحاً أنها كانت محادثة مثمرة.

وأضاف تير شتيغن، في تصريحات لقناة «سكاي»: «كانت محادثة رائعة حقاً».

وأوضح تير شتيغن أن الأهم بالنسبة إليه هو المحافظة على لياقته وإظهار قدراته مثلما فعل في الأسابيع الماضية، مضيفاً: «في حال حدوث ذلك ستتضح الأمور وتصبح على ما يرام».

وكان من المفترض أن يخلف تير شتيغن الحارس مانويل نوير، بعدما قرر الأخير الاعتزال دولياً في عام 2024، لكنه تعرّض لسلسلة من الإصابات التي كلفته مركزه الأساسي في برشلونة الإسباني.

يورغن كلوب (رويترز)

وبعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى جيرونا الإسباني، وقع تير شتيغن مع أياكس الهولندي على سبيل الإعارة.

وقرر نوير الاعتزال دولياً مرة أخرى بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم، لكن لم يتضح بعد هوية الحارس الأساسي للمنتخب الألماني مع يورغن كلوب.

وسوف يتضح الأمر حينما يعلن كلوب قائمة المنتخب الألماني يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، استعداداً لمواجهات الفريق أمام هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية.

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لايبزيغ يضم العيناوي على سبيل الإعارة من روما مع أحقية الشراء

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)
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لايبزيغ يضم العيناوي على سبيل الإعارة من روما مع أحقية الشراء

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)

أعلن رازن بال شبورت لايبزيغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ضم لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق في موسم 2026-2027.

وسيرتدي العيناوي (25 عاماً) القميص رقم 21 مع النادي الألماني، بعدما شارك أساسياً في جميع مباريات المغرب الست خلال نهائيات كأس العالم 2026، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية.

ويحظى العيناوي بخلفية رياضية مميزة، إذ إنه نجل نجم التنس المغربي السابق يونس العيناوي، الذي بلغ المركز الـ14 عالمياً عام 2003، وكان أحد أبرز لاعبي التنس في أفريقيا والعالم العربي.

وقال المدير الرياضي للايبزيغ، مارسيل شيفر، إن النادي تابع تطور اللاعب من كثب خلال السنوات الماضية.

وأضاف في بيان: «نائل العيناوي لاعب يتناسب تماماً مع مواصفاتنا وأسلوب لعبنا. يمتلك طاقة كبيرة وحضوراً قوياً... كما يضيف الحيوية والإبداع في خط الوسط بفضل إمكاناته الفنية».

وتابع: «أثبت في كأس العالم مجدداً قدرته على التألق على أعلى المستويات. ورغم أنه يبلغ 25 عاماً فقط، فإنه يمتلك خبرة كبيرة وما زال أمامه مجال واسع للتطور».

من جانبه، قال العيناوي إن أسلوب لعب لايبزيغ كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى قبول العرض.

وأضاف: «يتمتع لايبزيغ بسمعة ممتازة، وأسلوبه القائم على الضغط المكثف واللعب بإيقاع مرتفع والسرعة في التحول بين الدفاع والهجوم والسعي للسيطرة على الكرة وفرض أسلوب اللعب على المنافس يتناسب كثيراً مع نقاط قوتي».

وتابع: «المحادثات مع مسؤولي النادي كانت مقنعة للغاية منذ البداية، وأنا متحمس لهذا التحدي الجديد، ولا أستطيع الانتظار للنزول إلى الملعب، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

وانضم العيناوي إلى روما في صيف 2025 بعد تجربتين مع نانسي ولانس في فرنسا.

وخاض لاعب الوسط 35 مباراة مع النادي الإيطالي، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين. وقبل انتقاله إلى إيطاليا شارك في 117 مباراة مع نانسي ولانس، مسجلاً 13 هدفاً وصانعاً ستة أهداف.

كما يمتلك خبرة أوروبية، إذ خاض ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، و11 مباراة في الدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك العيناوي في 22 مباراة مع منتخب المغرب، ورسخ مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «أسود الأطلس»، بعدما لعب جميع مباريات المنتخب في طريقه إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.

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إدانة أسينسيو مُدافع ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

راؤول أسينسيو (رويترز)
راؤول أسينسيو (رويترز)
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إدانة أسينسيو مُدافع ريال مدريد بالقيادة تحت تأثير الكحول

راؤول أسينسيو (رويترز)
راؤول أسينسيو (رويترز)

أُدين راؤول أسينسيو، مُدافع فريق ريال مدريد الإسباني، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في جنوب جزيرة جران كناريا الإسبانية، قبل أسبوعين.

ذكرت صحيفة «أتلانتيكو هوي» الإسبانية، أنه جرى توقيف اللاعب من جانب الشرطة يوم 16 أغسطس (آب) الماضي، في نقطة تفتيش هناك أثناء قيادته سيارته، حيث بلغت نسبة الكحول في دمه ما يقارب أربعة أضعاف الحد الأقصى المسموح به.

وأوضحت أنه جرت إدانته بارتكاب جريمة تتعلق بالسلامة المرورية، بسبب تجاوز نسبة 0.60 ملليغرام - لتر، لتتحول المخالفة الإدارية إلى جريمة.

وتابعت أن أسينسيو قَبِل بالحكم، وبعد 3 أيام جرى تغريمه أثناء محاكمة في سان بارتولومي دي تيراجانا، حيث جرى تغريمه مبلغ 14400يورو، وسحب رخصة قيادته لمدة 8 أشهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي سوف يحاكَم فيه اللاعب في لاس بالماس، ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام، إلى جانب 3 لاعبين سابقين في الفريق الأول هم: فران رويز وخوان رودريغيز وأندريس غارسيا، بتهمة إفشاء الأسرار وجرائم انتهاك الخصوصية، وتوزيع مواد إباحية للأطفال، حيث يطالب المدّعي العام بعقوبة السجن لعامين وستة شهور ويوم واحد مع غرامة مالية.

ورغم عدم مشاركة اللاعب في الأحداث أو في التسجيل، لكن جرى اتهامه بجريمة توزيع الصور، وأبدى الادعاء استعداده لإسقاط التهم عنه إذا اعتذر للضحايا أثناء المحاكمة.

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«فلاشينغ ميدوز»: غوف تتغلب بسهولة على سونميز

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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«فلاشينغ ميدوز»: غوف تتغلب بسهولة على سونميز

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

بدأت الأميركية كوكو غوف، إحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب والمفضلة لدى جماهيرها، مشوارها في دورة أميركا المفتوحة للتنس بنجاح، ​بعدما تغلّبت على التركية زينب سونميز بنتيجة 6-3 و6-4 لتبلغ الدور الثاني. وتخوض غوف، البالغة من العمر 22 عاماً، البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها مؤخراً بلقب «سينسناتي»، وتسعى لإضافة لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، والثاني في «فلاشينغ ميدوز» بعد إنجازها التاريخي عام 2023.

وقالت غوف عقب المباراة: «لم أكن متوترة كثيراً اليوم، وهو ما فاجأني». وأضافت: «عندما عدت إلى ‌هذا الملعب، ‌كنت أحاول أن أخفي ابتسامتي». وفرضت غوف ​سيطرتها ‌على ⁠المباراة التي ​أُقيمت تحت ⁠الأضواء الكاشفة وعلى ملعب «آرثر آش» المُغطى بالسقف، وحققت كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى، قبل أن تحسمها فيما يزيد قليلاً على نصف الساعة. ورغم الخسارة، أظهرت سونميز، المصنفة الـ53 عالمياً، لمحات من موهبتها، وقدمت عدداً من الضربات اللافتة، من بينها ضربة خلفية قوية حظيت بتصفيق الجماهير وحتى بإعجاب ⁠غوف نفسها.

وبدت اللاعبة التركية، البالغة من العمر ‌24 عاماً، أكثر ثقة في المجموعة ‌الثانية، إذ استعادت كسر الإرسال ​مباشرة بعدما افتتحت غوف المجموعة ‌بكسر إرسال منافستها، وبدأت اختبار قدرات الأميركية عبر ضربات ‌أرضية عميقة وتحركات جريئة نحو الشبكة. وواجهت غوف بعض الضغوط عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سونميز 3-2، لكنها أنقذت ثلاث فرص لكسر إرسالها لتحافظ على شوط إرسالها وتتعادل، قبل أن تكسر ‌إرسال منافستها مجدداً وتتقدم 4-3، مستعيدة زمام المبادرة. ومنذ تلك اللحظة، أحكمت الأميركية سيطرتها على ⁠المباراة، في وقت ⁠عجزت فيه سونميز عن الحفاظ على المستوى الذي أقلق المصنفة الرابعة لفترة وجيزة، لتشق جوف طريقها نحو فوز مريح.

وقالت غوف: «أعلم أنني قادرة على رفع مستواي عندما تقتضي الحاجة. أحب أن أجبر منافساتي على الحفاظ على أعلى مستوى ممكن طوال المباراة، وإذا تمكن من ذلك أحييهن وأغادر الملعب مرفوعة الرأس. لكنني اليوم نجحت في استعادة هدوئي وتركيزي».

وستواجه غوف في الدور الثاني الفائزة من المواجهة التي تجمع بين داريا كاساتكينا والإسبانية باولا بادوسا. كما تواصل اللاعبة ​الأميركية سجلها المميز في ​البطولة، بعدما بلغت الدور الرابع أو ما بعده في كل نسخة من بطولة أميركا المفتوحة خلال الأعوام الأربعة الماضية.

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