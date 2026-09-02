تير شتيغن يكشف عن حديثه مع كلوب بشأن الانضمام إلى المنتخب الألماني

قال مارك أندري تير شتيغن، حارس مرمى أياكس الهولندي، إنه تحدث مع يورغن كلوب، المدير الفني الجديد للمنتخب الألماني، موضحاً أنها كانت محادثة مثمرة.

وأضاف تير شتيغن، في تصريحات لقناة «سكاي»: «كانت محادثة رائعة حقاً».

وأوضح تير شتيغن أن الأهم بالنسبة إليه هو المحافظة على لياقته وإظهار قدراته مثلما فعل في الأسابيع الماضية، مضيفاً: «في حال حدوث ذلك ستتضح الأمور وتصبح على ما يرام».

وكان من المفترض أن يخلف تير شتيغن الحارس مانويل نوير، بعدما قرر الأخير الاعتزال دولياً في عام 2024، لكنه تعرّض لسلسلة من الإصابات التي كلفته مركزه الأساسي في برشلونة الإسباني.

يورغن كلوب (رويترز)

وبعدما قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى جيرونا الإسباني، وقع تير شتيغن مع أياكس الهولندي على سبيل الإعارة.

وقرر نوير الاعتزال دولياً مرة أخرى بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم، لكن لم يتضح بعد هوية الحارس الأساسي للمنتخب الألماني مع يورغن كلوب.

وسوف يتضح الأمر حينما يعلن كلوب قائمة المنتخب الألماني يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي، استعداداً لمواجهات الفريق أمام هولندا واليونان وصربيا في دوري الأمم الأوروبية.