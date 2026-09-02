الكندي غوناثان ديفيد من يوفنتوس إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة

انتقل المهاجم الدولي الكندي غوناثان ديفيد من يوفنتوس الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الأخير، ليل الثلاثاء. وقال أتلتيكو عن اللاعب الكندي، في بيان: «يتميّز ديفيد بحركته الدائمة، وقدرته على الربط مع زملائه، وتعدد مواهبه الهجومية».

وينضم الدولي الكندي، البالغ 26 عاماً، إلى أتلتيكو، بعد موسم أول صعب في «الدوري الإيطالي»، سجل خلاله 8 أهداف فقط، عقب انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من ليل الفرنسي في عام 2025.

وقضى ديفيد 5 مواسم غزيرة تهديفياً في فرنسا، سجل خلالها 109 أهداف في 232 مباراة مع ليل، قبل انتقاله إلى إيطاليا.

وسيتنافس على مكان في تشكيلة أتلتيكو للعب بجانب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، الذي تمسّك نادي العاصمة ببقائه رغم الاهتمام القوي من برشلونة.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، يملك أتلتيكو خيار شراء ديفيد مقابل نحو 25 مليون يورو (29 مليون دولار).

وأفادت التقارير بأن التعاقد مع مهاجم إضافي جاء بناءً على طلب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بغضّ النظر عما سيحدث مع ألفاريس.

وأدى الرفض القاطع من أتلتيكو لبيع ألفاريس إلى برشلونة، إلى بقاء الدولي الأرجنتيني في صفوف النادي. وينضم ديفيد إلى الدنماركي مورتن هيولماند، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، والأرجنتيني كريستيان روميرو، وأليخاندرو غريمالدو، الذين التحقوا بفريق سيميوني، هذا الصيف.

في المقابل، قرر أتلتيكو إعارة لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار إلى إلتشي، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وسبق للاعب، البالغ 30 عاماً، أن لعب مُعاراً إلى جيرونا، الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة، لكنه لا يدخل ضمن خطط سيميوني.