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غريليش يعود مجدداً إلى إيفرتون على سبيل الإعارة

جاك غريليش (إ.ب.أ)
جاك غريليش (إ.ب.أ)
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غريليش يعود مجدداً إلى إيفرتون على سبيل الإعارة

جاك غريليش (إ.ب.أ)
جاك غريليش (إ.ب.أ)

عاد الدولي الإنجليزي جاك غريليش إلى إيفرتون للدفاع عن ألوانه حتى نهاية الموسم، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي الذي سبق أن أعاره الموسم الماضي إلى الفريق ذاته. واستعاد غريليش، البالغ من العمر 30 عاماً، بريقه خلال فترته مع «التوفيز» الموسم الماضي، قبل أن تُنهي إصابة في القدم موسمه مبكراً في يناير (كانون الثاني).

وقال غريليش في بيان لإيفرتون: «الشعور جميل. أنا سعيد جداً. أعتقد أنني أصبحت في أفضل حالاتي في كل شيء في الحياة، وليس فقط في كرة القدم، عندما أشعر بأنني محبوب. هذا ما منحني إياه المدرب، وما منحه لي زملائي في الفريق، وبشكل خاص الجماهير». وتابع: «قضيت وقتاً رائعاً هنا خلال الأشهر الستة الأولى، ثم بقيت قريباً من الفريق بعد إصابتي. كنت أتابع جميع مباريات إيفرتون خلال فترة الإعداد للموسم الجديد ومنذ انطلاق الموسم. أشعر الآن بأنني جاهز. أنا مستعد لبدء التدريبات غداً والتحضير للمباريات».

ورغم انتقاله من أستون فيلا مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) عام 2021، تراجع غريليش في ترتيب الخيارات داخل ملعب الاتحاد خلال المواسم الأخيرة. وشارك الدولي الإنجليزي مع سيتي في المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، وكذلك في خسارة مباراة «درع المجتمع» أمام آرسنال. لكن فرصه في الحصول على دقائق لعب إضافية مع فريق المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا بدت محدودة بعد وصول السنغالي إيليمان ندياي إلى ملعب الاتحاد قادماً من إيفرتون، بالإضافة إلى التعاقد مع الجناح البرازيلي ألن.

وبات بإمكان غريليش الآن الانضمام مباشرة إلى تشكيلة المدرب الاسكوتلندي ديفيد مويز لخوض المواجهة الصعبة ضد مانشستر يونايتد، الأحد المقبل. وأضاف: «أتطلع بفارغ الصبر لنهاية هذا الأسبوع. لقد فعلت كل ما بوسعي خلال الشهرين الماضيين للعودة إلى هذه اللحظة. سأنام الليلة وعلى وجهي ابتسامة. جاهز للتدريب غداً. أتطلع للعودة إلى ملعب هيل ديكنسون، الأحد».

ولم تسر خطط إيفرتون الأخرى في اليوم الأخير من سوق الانتقالات كما كان مخططاً لها، إذ باتت صفقة الدولي الأميركي فولارين بالوغون مهددة بالانهيار. وأفادت تقارير بأن مهاجم موناكو أخفق في الفحص الطبي، مما يترك إيفرتون أمام نقص في الخيارات الهجومية بعد انتقال بيتو من غينيا بيساو إلى فيورنتينا الإيطالي ورحيل ندياي إلى مانشستر سيتي.

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ميركاتو البريمرليغ يسجل 3 صفقات ضمن أغلى 11 صفقة في تاريخ كرة القدم

​إيليمان ندياي (رويترز)
​إيليمان ندياي (رويترز)
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ميركاتو البريمرليغ يسجل 3 صفقات ضمن أغلى 11 صفقة في تاريخ كرة القدم

​إيليمان ندياي (رويترز)
​إيليمان ندياي (رويترز)

حطم الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم رقمه القياسي في الإنفاق الصيفي للموسم الثاني على التوالي، في تأكيد جديد على القوة المالية الهائلة التي تتمتع بها أنديته مقارنة بمنافسيها.

وساهم تعاقد مانشستر سيتي مع مهاجم إيفرتون ​إيليمان ندياي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون جنيه إسترليني، في رفع إجمالي الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى 3.198 مليار جنيه إسترليني.

ومع استمرار إنجاز بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، تجاوز الإجمالي بالفعل الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي، عندما تخطى إنفاق أندية الدوري العشرين حاجز ثلاثة مليارات جنيه إسترليني للمرة الأولى.

وقبل خمس سنوات فقط، بلغ إجمالي الإنفاق 1.13 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس النمو الكبير في حجم الاستثمارات داخل المسابقة.

واستحوذت ثلاث صفقات وحدها على 333 مليون ‌جنيه إسترليني، ‌بعدما تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب الوسط إليوت أندرسون ​من ‌نوتنغهام ⁠فورست مقابل 116 ​مليون ⁠جنيه إسترليني، وانتقل مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، فيما حطم توتنهام هوتسبير رقمه القياسي على مستوى التعاقدات بضم ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، كما وافق ليفربول، يوم الاثنين، على دفع 107 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أساسية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، مع إمكانية ارتفاع قيمة الصفقة إلى 123 مليون جنيه إسترليني ⁠عبر الحوافز والمكافآت.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية إبرام ثلاث ‌صفقات تصنف ضمن أغلى 11 صفقة في تاريخ ‌كرة القدم، وهي انتقالات أندرسون وروجرز وباركولا.

وتبرز الهيمنة المالية ​لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أكبر عند ‌مقارنتها بمنافسيها في أوروبا، إذ إن انتقال يان ديوماندي من رازن بال شبورت ‌لايبزيغ إلى ريال مدريد، وانتقال أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة، هما الصفقتان الوحيدتان خارج إنجلترا اللتان تجاوزت قيمتهما 60 مليون جنيه إسترليني. كما أن إبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، أنفق على تدعيم صفوفه أكثر مما أنفقه كل من برشلونة وميلان ويوفنتوس.

واستمرت موجة ‌الإنفاق حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، مع إبرام عدد من الصفقات البارزة، فقد أعلن أستون فيلا عن تعاقده الحادي عشر ⁠هذا الصيف بضم الجناح ⁠السنغالي إبراهيم مباي من باريس سان جيرمان مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بينما دفع نيوكاسل يونايتد 51.4 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم ماتياس فرنانديز-باردو قادماً من ليل الفرنسي، كما واصل الإنفاق المحلي بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعه، إذ شكلت الصفقات المبرمة بين أندية المسابقة نحو 38 في المائة من إجمالي التعاقدات، مقارنة بنحو 30 في المائة في الصيف الماضي.

وكان تشيلسي النادي الأكثر إنفاقاً خلال فترة الانتقالات، بعدما عزز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 347 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء كل من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير خلفه بفارق محدود.

وأنفق توتنهام 303 ملايين جنيه إسترليني ضمن عملية إعادة بناء واسعة للفريق، بعد موسمين ​متتاليين اقترب خلالهما من الهبوط إلى دوري ​الدرجة الثانية.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت، أنفقت الأندية الصاعدة الثلاثة، إبسويتش تاون وكوفنتري سيتي وهال سيتي، أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني مجتمعة استعداداً لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الكندي غوناثان ديفيد من يوفنتوس إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة

غوناثان ديفيد (رويترز)
غوناثان ديفيد (رويترز)
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الكندي غوناثان ديفيد من يوفنتوس إلى أتلتيكو على سبيل الإعارة

غوناثان ديفيد (رويترز)
غوناثان ديفيد (رويترز)

انتقل المهاجم الدولي الكندي غوناثان ديفيد من يوفنتوس الإيطالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الأخير، ليل الثلاثاء. وقال أتلتيكو عن اللاعب الكندي، في بيان: «يتميّز ديفيد بحركته الدائمة، وقدرته على الربط مع زملائه، وتعدد مواهبه الهجومية».

وينضم الدولي الكندي، البالغ 26 عاماً، إلى أتلتيكو، بعد موسم أول صعب في «الدوري الإيطالي»، سجل خلاله 8 أهداف فقط، عقب انتقاله إلى يوفنتوس قادماً من ليل الفرنسي في عام 2025.

وقضى ديفيد 5 مواسم غزيرة تهديفياً في فرنسا، سجل خلالها 109 أهداف في 232 مباراة مع ليل، قبل انتقاله إلى إيطاليا.

وسيتنافس على مكان في تشكيلة أتلتيكو للعب بجانب المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريس، الذي تمسّك نادي العاصمة ببقائه رغم الاهتمام القوي من برشلونة.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، يملك أتلتيكو خيار شراء ديفيد مقابل نحو 25 مليون يورو (29 مليون دولار).

وأفادت التقارير بأن التعاقد مع مهاجم إضافي جاء بناءً على طلب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بغضّ النظر عما سيحدث مع ألفاريس.

وأدى الرفض القاطع من أتلتيكو لبيع ألفاريس إلى برشلونة، إلى بقاء الدولي الأرجنتيني في صفوف النادي. وينضم ديفيد إلى الدنماركي مورتن هيولماند، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، والأرجنتيني كريستيان روميرو، وأليخاندرو غريمالدو، الذين التحقوا بفريق سيميوني، هذا الصيف.

في المقابل، قرر أتلتيكو إعارة لاعب الوسط الفرنسي توما ليمار إلى إلتشي، في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وسبق للاعب، البالغ 30 عاماً، أن لعب مُعاراً إلى جيرونا، الموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة، لكنه لا يدخل ضمن خطط سيميوني.

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الأوكراني مودريك من تشيلسي إلى جاره توتنهام على سبيل الإعارة

ميخايلو مودريك (أ.ف.ب)
ميخايلو مودريك (أ.ف.ب)
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الأوكراني مودريك من تشيلسي إلى جاره توتنهام على سبيل الإعارة

ميخايلو مودريك (أ.ف.ب)
ميخايلو مودريك (أ.ف.ب)

انتقل المهاجم الأوكراني ميخايلو مودريك، الذي انتهت مؤخراً عقوبة إيقافه بسبب التنشط، من تشيلسي الإنجليزي إلى جاره اللندني توتنهام على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق ما أعلن الناديان، ليل الثلاثاء. وسيسعى الجناح، البالغ 25 عاماً، إلى إعادة إحياء مسيرته تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي سبق أن أشرف عليه في شاختار دانييتسك.

وقال دي تزيربي، الذي تولّى تدريب توتنهام في مارس (آذار) الماضي، في بيان للنادي اللندني: «سأطالب ميشا (مودريك) بالكثير، ومِن واجبنا مساعدته على الوصول إلى أفضل نسخة من نفسه. وإذا نجحنا في ذلك، فيمكنه أن يصبح لاعباً مهماً جداً لنا».

وتابع: «أنا سعيد جداً باختياره القدوم إلى هنا، وأتطلع للعمل معه مجدداً».

وسمح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لمودريك بالعودة إلى اللعب، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، بعد اتفاق مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا»، أدى إلى سحب اللاعب الأوكراني استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

وأُوقف مودريك 4 أعوام بعد سقوطه في اختبار منشطات عام 2024 كشف عن وجود نسبة منخفضة من مادة الميلدونيوم المحظورة، وشارك لبضع دقائق مع تشيلسي، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في أغسطس (آب)، لكنه لم يخُض أي مباراة في الدوري الممتاز، هذا الموسم حتى الآن.

وانضم الدولي الأوكراني إلى تشيلسي قادماً من شاختار مقابل 62 مليون جنيه إسترليني (83 مليون دولار)، في يناير (كانون الثاني) 2023، وخاض آخر مباراة رسمية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

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