«فلاشينغ ميدوز»: أندرييفا تهزم تجين وتتأهل بسهولة إلى الدور الثاني

حطم الدوري الإنجليزي ‌الممتاز لكرة القدم رقمه القياسي في الإنفاق الصيفي للموسم الثاني على التوالي، في تأكيد جديد على القوة المالية الهائلة التي تتمتع بها أنديته مقارنة بمنافسيها.

وساهم تعاقد مانشستر سيتي مع مهاجم إيفرتون ​إيليمان ندياي، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 65 مليون جنيه إسترليني، في رفع إجمالي الإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلى 3.198 مليار جنيه إسترليني.

ومع استمرار إنجاز بعض الصفقات في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، تجاوز الإجمالي بالفعل الرقم القياسي المسجل في الصيف الماضي، عندما تخطى إنفاق أندية الدوري العشرين حاجز ثلاثة مليارات جنيه إسترليني للمرة الأولى.

وقبل خمس سنوات فقط، بلغ إجمالي الإنفاق 1.13 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس النمو الكبير في حجم الاستثمارات داخل المسابقة.

واستحوذت ثلاث صفقات وحدها على 333 مليون ‌جنيه إسترليني، ‌بعدما تعاقد مانشستر سيتي مع لاعب الوسط إليوت أندرسون ​من ‌نوتنغهام ⁠فورست مقابل 116 ​مليون ⁠جنيه إسترليني، وانتقل مورغان روجرز من أستون فيلا إلى تشيلسي مقابل 117 مليون جنيه إسترليني، فيما حطم توتنهام هوتسبير رقمه القياسي على مستوى التعاقدات بضم ساندرو تونالي من نيوكاسل يونايتد في صفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني، كما وافق ليفربول، يوم الاثنين، على دفع 107 ملايين جنيه إسترليني كقيمة أساسية للتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا من باريس سان جيرمان، مع إمكانية ارتفاع قيمة الصفقة إلى 123 مليون جنيه إسترليني ⁠عبر الحوافز والمكافآت.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية إبرام ثلاث ‌صفقات تصنف ضمن أغلى 11 صفقة في تاريخ ‌كرة القدم، وهي انتقالات أندرسون وروجرز وباركولا.

وتبرز الهيمنة المالية ​لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أكبر عند ‌مقارنتها بمنافسيها في أوروبا، إذ إن انتقال يان ديوماندي من رازن بال شبورت ‌لايبزيغ إلى ريال مدريد، وانتقال أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة، هما الصفقتان الوحيدتان خارج إنجلترا اللتان تجاوزت قيمتهما 60 مليون جنيه إسترليني. كما أن إبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، أنفق على تدعيم صفوفه أكثر مما أنفقه كل من برشلونة وميلان ويوفنتوس.

واستمرت موجة ‌الإنفاق حتى الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، مع إبرام عدد من الصفقات البارزة، فقد أعلن أستون فيلا عن تعاقده الحادي عشر ⁠هذا الصيف بضم الجناح ⁠السنغالي إبراهيم مباي من باريس سان جيرمان مقابل 47 مليون جنيه إسترليني، بينما دفع نيوكاسل يونايتد 51.4 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم ماتياس فرنانديز-باردو قادماً من ليل الفرنسي، كما واصل الإنفاق المحلي بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ارتفاعه، إذ شكلت الصفقات المبرمة بين أندية المسابقة نحو 38 في المائة من إجمالي التعاقدات، مقارنة بنحو 30 في المائة في الصيف الماضي.

وكان تشيلسي النادي الأكثر إنفاقاً خلال فترة الانتقالات، بعدما عزز تشكيلته تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بصفقات بلغت قيمتها الإجمالية 347 مليون جنيه إسترليني، فيما جاء كل من مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير خلفه بفارق محدود.

وأنفق توتنهام 303 ملايين جنيه إسترليني ضمن عملية إعادة بناء واسعة للفريق، بعد موسمين ​متتاليين اقترب خلالهما من الهبوط إلى دوري ​الدرجة الثانية.

ووفقاً لموقع ترانسفير ماركت، أنفقت الأندية الصاعدة الثلاثة، إبسويتش تاون وكوفنتري سيتي وهال سيتي، أكثر من 400 مليون جنيه إسترليني مجتمعة استعداداً لخوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.