«فلاشينغ ميدوز»: أندرييفا تهزم تجين وتتأهل بسهولة إلى الدور الثاني

بدأت الروسية ميرا أندرييفا مشوارها في دورة أميركا المفتوحة للتنس بفوز مريح على الإندونيسية غانيس تجين بنتيجة 6-2 و6-2، لتبلغ الدور الثاني وتواصل سعيها نحو إحراز لقبها الثاني في البطولات الأربع الكبرى.
وأكدت أندرييفا مكانتها بين نجمات اللعبة بعدما تُوجت هذا العام بلقب دورة فرنسا المفتوحة على الملاعب الرملية، لكنها أظهرت مجدداً أنها لا تقل تألقاً على الملاعب الصلبة. واعتمدت اللاعبة، البالغة من العمر 19 عاماً، التي بدت في قمة ارتياحها خلال مشوارها إلى قبل نهائي منافسات الزوجي المختلط إلى جانب مواطنها أندريه روبليف الأسبوع الماضي، على قوتها ودقة ضرباتها لتتفوق على تجين تحت سقف ملعب «لويس أرمسترونغ».
وقالت أندرييفا، مشيرة إلى فوزها على تجين في إحدى البطولات التحضيرية لدورة أميركا المفتوحة الشهر الماضي: «كانت مباراتنا في سينسناتي صعبة للغاية، حيث كانت الظروف قاسية بسبب الحرارة والرطوبة». وأضافت: «كانت تلك المرة الأولى التي أواجهها فيها، وهي منافسة ليست سهلة على الإطلاق. اليوم كنت أتحدث مع مدربي حول الجوانب التي يمكننا تحسينها حتى أشعر بمزيد من الثقة على أرض الملعب. حاولت أن ألعب بأسلوب هجومي وأن أنفذ ضرباتي بالشكل الذي أريده». وتابعت: «في النهاية، أعتقد أن أدائي اليوم كان أفضل».
وافتتحت أندريفا تفوقها بكسر إرسال منافستها للتقدم 3-2 في المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية، قبل أن تفرض سيطرتها الكاملة على مجريات اللعب وتحسم المجموعة بعد 31 دقيقة فقط. ولم تجد تجين فرصة لالتقاط أنفاسها في المجموعة الثانية، إذ رفعت المصنفة الخامسة من وتيرة اللعب وحققت كسر إرسال آخر بشكل مبكر، قبل أن تحسم المباراة بسهولة وتتأهل لمواجهة الألمانية إيفا ليس في الدور التالي.