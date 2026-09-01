هارفي إليوت معاراً من ليفربول لفالنسيا

انضم هارفي إليوت، لاعب وسط ليفربول، إلى فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيغادر إليوت (23 عاما) ليفربول لموسم ثان على التوالي بعد إعارة غير ناجحة بقميص أستون فيلا الإنجليزي في الموسم الماضي.

وانضم ناشئ فولهام إلى أستون فيلا سعيا للمشاركة بمعدل أكبر في المباريات، بعدما ظهر أساسيا في مباراتين فقط خلال مشوار تتويج ليفربول باللقب في موسم 2024 / 2025.

لكن إليوت شارك في 9 مباريات فقط مع أستون فيلا تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، ليقرر النادي عدم تفعيل بند يلزمه بضم اللاعب نهائيا مقابل 35 مليون جنيه استرليني (47.4 مليون دولار) حال مشاركته في 10 مباريات.

عاد إليوت إلى ليفربول هذا الصيف وشارك في فترة الإعداد تحت قيادة المدرب الجديد، أندوني إيراولا، لكنه غاب عن قائمة الفريق في أول مباراتين بالدوري أمام نيوكاسل ونوتنغهام فورست.

وأصبح إليوت ثاني لاعب إنجليزي يغادر ليفربول إلى خارج إنجلترا بعد انتقال كورتيس جونز نهائيا إلى إنتر ميلان الإيطالي الشهر الماضي.

وشهد الأسبوع الحالي صفقات أخرى في ليفربول بعودة لاعب الوسط الإسباني ستيفان بايتشيتيتش إلى ناديه القديم سيلتا فيغو بعقد دائم.

شارك بايتتشيتش (22 عاما) في 22 مباراة بقميص ليفربول على مدار 4 سنوات، وسبق أن انتقل معارا إلى ريد بول سالزبورج النمساوي ولاس بالماس الإسباني.

كما أعلن ليفربول أيضاً عن ضم الحارس الشاب لوكا بروغمانز (18 عاماً) قادما من جينك بعقد طويل الأمد، لكنه سيبقى مع الفريق البلجيكي طوال الموسم الحالي على سبيل الإعارة.